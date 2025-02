El odio en las redes sociales vuelve a manchar el Benidorm Fest: "Hay muy poco respeto hacia el arte"

El odio en las redes sociales ha vuelto a manchar la cuarta edición del Benidorm Fest. Los artistas se enfrentan este sábado por la noche a la gran final que escogerá al representante del festival de Eurovisión 2025 entre críticas y comentarios desafortunados sobre sus actuaciones.

Una de las más afectadas esta edición ha sido Lachispa, que partía como favorita cuando se lanzaron las canciones del festival y fue muy criticada tras la primera semifinal por la puesta en escena que escogió. "Me encuentro muy bien acompañada con mi psicóloga", explica la joven gaditana de 23 años, algo afectada por los comentarios que ha leído. "Es muy importante la salut mental. Hay mucho odio en redes y muy poco respecto hacia el arte", denuncia la intérprete de 'Hartita de llorar'.

Empatía y respeto

"Es una consecuencia de mostrar tu arte a la gente que sí que le gusta. Lo malo no me va a opacar lo bueno. Este es mi sueño, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo quiero contar y estoy muy feliz de que se mdé la altavoz de hacerlo", asegura la artista, que pide un poco de "empatía" para esas personas que critican a través de Internet. "Hemos trabajado mucho todos para llegar hasta aquí, del primero al último. Hay mucho tiempo invertido y muchas personas. En la vida siempre hay margen de error", reivindica.

Por su parte, J Kbello, intérprete de 'V.I.P.', pide "que la gente no sea tan mala" y sea "respetuosa". "Entiendo que te pueda gusta menos una actuación, pero otra cosa es echarla por tierra", denuncia el gaditano de 26 años, que actuó en la segunda semifinal. "Las expectativas son horrorosas siempre, es muy peligroso", reflexiona sobre el fenómeno que se había generado alrededor de Lachispa y Daniela Blasco. "Yo soy padre de un niño de seis años y eso me ha hecho madurar en muchos sentidos y darle importancia a lo que tiene y quitarle a lo que no tiene", apunta el bailarín.

Comparaciones

La cantante y bailarina Daniela Blasco, la actuación más internacional de la edición con 'Uh nana', también se enfrentó a críticas y comparaciones (principalmente con Chanel, ganadora del primer Benidorm Fest y bronce en Eurovisión) tras su actuación. "Intento no hacer mucho caso porque cada uno tiene su camino y su espectáculo y siento que son muy distintos", explica la joven de 19 años de Mallorca. "La presión me la pongo yo misma siempre, soy súper autoexigente y yo no hago mucho caso al exterior, simplemente quiero ir enfocada con lo mío", asegura antes de la gran final del concurso.

"Estoy intentando evadirme de las críticas, había hecho mucho trabajo personal porque sabía que había la posibilidad de que pasara, porque no solo me pasa a mí, le pasa a todo el mundo", denuncia Blasco, que sí que tiene en cuenta "los mensajes constructivos para poder mejorar".

Gran final

Finalmente, la otra cara de la moneda, Lucas Bun, el barcelonés de 31 años, entiende que muchos de sus compañeros hayan querido borrarse las redes sociales, pero él se encuentra "tranquilo a nivel mental". "Entro en las redes y me encanta leer todos los comentarios. Es normal que haya de todo tipo, ¿qué más me da?", apunta.

Este sábado, a partir de las 22 horas, se celebrará la gran final del Benidorm Fest en TVE, presentada por Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernand. La gala, que contará con las actuaciones de Daniela Blasco, Kuve, Mawot, Lachispa, Mel Ömana, J.K.Bello, Lucas Bun y Melody, por este orden, escogerá el representante de España en el festival Eurovisión 2025 en Basilea (Suiza) el próximo 17 de mayo.