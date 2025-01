Quique Serra presenta 'Oye papi', su nuevo single con sonidos tech house y ritmos latinos

'Oye papi' es la nueva creación del dj y productor tinerfeño Quique Serra. Este nuevo sencillo da respuesta a una buena parte de los amantes de la música que buscan alternativas a un panorama musical dominado por el reguetón. Con esta canción, Serra refuerza su compromiso con la versatilidad y la creatividad que han definido su carrera.

Según el propio artista, 'Oye Papi’ "no pretende criticar el reguetón, sino invitar a explorar nuevos horizontes sonoros”. El tema, completamente creado, producido y escrito por Serra, fusiona de manera vibrante tech house y ritmos latinos, ofreciendo una experiencia fresca y cautivadora para los amantes de la música.

Con más de una década de trayectoria profesional, Quique Serra describe su nuevo sencillo como “una canción auténtica y divertida, con un groove pegajoso y un mensaje directo, perfecta para encender las pistas de baile y conquistar playlists en todas las plataformas digitales”.

El lanzamiento de ‘Oye Papi’ está respaldado por el sello discográfico londinense The Vibe Arrived, reconocido por su especialización en tech house, latin house y afro house. Desde este viernes, 24 de enero, la canción estará disponible en las principales plataformas de streaming.

Una trayectoria marcada por la innovación

Quique Serra comenzó su incursión en la música como DJ a finales de los años 80, aunque no fue hasta hace diez años cuando profesionalizó su carrera bajo el paraguas de Bad Beat Producciones. Su afinidad con el electro house, un género que vivió un auge significativo en aquel entonces, lo posicionó rápidamente como un referente.

Su primer gran escenario llegó en los Carnavales de 2014 en Santa Cruz de Tenerife, donde tuvo el honor de abrir una jornada del Carnaval de Día en la plaza principal. Desde entonces, su carrera ha estado jalonada de logros, incluyendo participaciones en eventos destacados como Los 40 Canarias y el Granca Live Fest.

Definiéndose como un artista lleno de energía, Serra destaca: “Transmito mi vitalidad en cada set, ya sea en directo, en radio o a través de plataformas como YouTube”.

A lo largo de su trayectoria, ha lanzado canciones como ‘You Say Goodbye’ con el sello californiano Mojoheadz Records, ‘Highway to Infinity’, publicada bajo uVeKa Music (de DJ Valdi, conocido por su trabajo en El Hormiguero), y ‘The Energy of the Nature’, un set especial con el que celebró en 2024 sus primeros diez años como artista profesional.

Con ‘Oye Papi’, Quique Serra reafirma su pasión por la música y su voluntad de seguir innovando, llevando al público una propuesta fresca que promete marcar tendencia en 2025.