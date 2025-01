Cora Novoa, productora de música electrónica: “Si se hubiera creado la Ruta del Bakalao en Alemania sería mundialmente famosa”

Pocos podían imaginarse en 2018, cuando se publicó la primera entrega de la trilogía Mental Diary de la artista de música electrónica Cora Novoa , todo lo que pasaría en el mundo durante los siguientes años: guerras, genocidios, cambio climático, una pandemia, el auge de la extrema derecha… Pero todos esos hechos han ocurrido e, irremediablemente, han ido dando forma, no solo a nuestro mundo, sino también a nosotros mismos, a nuestro interior. A cómo nos percibimos nosotros, cómo percibimos a los demás, a nuestros pensamientos, nuestros placeres y nuestros miedos.

Esos efectos explican también la evolución de la obra musical de Cora Novoa, que titula la última parte de la trilogía, que acaba de publicar, y como si fuera una declaración de intenciones, ACT III: This is not about you and me. This is about us . Un proyecto mucho más complejo que los anteriores y que no solo está compuesto por música, sino que va a acompañado de tres piezas audiovisuales, una edición física limitada en cassette acompañada de una lámina impresa y una colección cápsula de ropa.

Si el primer volumen de los tres iba sobre la superación personal y el segundo sobre el sentimiento de pérdida, el nuevo disco aspira a concentrar la visión de la artista galaicocatalana sobre la complejidad y la incertidumbre de nuestro tiempo en nueve temas que crean una atmósfera oscura, vaporosa y misteriosa, y para los que utiliza sintetizadores modulares y grabaciones analógicas. ACT III. This is not about you and me. This is about us explora conceptos como la complejidad de la existencia humana en esta era digital, la influencia futura de la inteligencia artificial, el cambio climático y la búsqueda de un sentido de comunidad en un mundo cada vez más individualista.

Cora Novoa, en una imagen promocional. / Viridiana Morandi

“Tal y como se dice en el título [que se podría traducir como Esto no va de ti ni de mí, esto va sobre nosotros], en este tercer acto de la trilogía me he inspirado en la importancia de recuperar un sentido de la comunidad que creo que hemos perdido y cada vez perdemos más en esta sociedad tan fragmentada”, explica la autora. “Me parecía importante reivindicar que, al final, entre todos tenemos muchísima más fuerza que solos. Por eso existen las sociedades, las tribus y también, por qué no, las sociedades secretas a través de las que se transmiten conocimientos que creo que van a ser clave para el futuro”.

De todos modos, el LP, aunque oscuro, no es pesimista, sino que conserva un tono de esperanza en que, al menos, sabremos adaptarnos a lo que venga. “Soy una persona que siempre creo que hay esperanza”, reconoce Novoa. “Creo que después de la tempestad, llega la calma. Hay que tener fe y creer en algo para poder levantarte de la cama”.

Entre música e imagen

En muchas ocasiones los músicos citan una larga lista de referencias culturales o políticas como inspiración para su música pero, a los que no se dedican a ese tipo de creación, les queda la duda de cómo se hace eso exactamente. En el caso de Novoa, el proceso comienza con un largo trabajo de documentación que consiste en leer mucho, pero también samplear, extrayendo vocales de speeches, o ver series de televisión que tengan que ver con el tema tratado. Mientras va mezclando, manipulando y distorsionando sonidos hasta que la música va adquiriendo el sonido que ella tiene en mente, va creando en paralelo mood boards que le ayudan a ir definiendo la línea estética del proyecto. “Aunque, por ejemplo, no haga yo los videoclips directamente”, confiesa, “me gusta mucho trabajar su estética con las personas que los hacen. En este proyecto los he trabajado con Atómico!, que es un proyecto de dos directoras de Barcelona. A ellas les conté el concepto, los mood boards, la música, y a partir de ahí comenzamos a trabajar”.

Ese ponerse al frente de todo el proceso creativo de cada uno de sus proyectos “es mi forma natural de trabajar”, reconoce. “Luego, hay otros proyectos o trabajos con otros sellos en los que no es posible hacerlo así, pero precisamente uno de los motivos para crear mi propio sello — Seeking the Velvet , donde edita su trabajo desde hace años— fue poder trabajar de esta forma. Es como me siento realmente libre a nivel creativo”.

El primer videoclip publicado del disco es el del tema No Faith, No Fear, una pieza ambiciosa, rica en efectos especiales, que revestía bastante complejidad. Novoa está encantada con el resultado. “Básicamente muestra un mundo muy distópico, oscuro, en el que no se alberga casi esperanza y en el que la gente desconecta de esa situación reuniéndose en pequeños grupos y viviendo vidas pasadas mediante una tecnología que consiste en una especie de casco en el que se colocan cassettes en las que están grabados esos recuerdos”.

El siguiente videoclip, el del tema Todo x ti, es un viaje entre la vida, la muerte y los recuerdos de esas personas. Esos recuerdos que se están viviendo en grupo en No Faith, No Fear. “Ambos vídeos están conectados y habrá una tercera pieza que consistirá en la unión de los dos que cerrará así el ciclo de Mental Diary Act 3”, explica Novoa.

Finalmente, este lanzamiento también lleva aparejado un nuevo show en directo del que ya se tuvo una muestra en el ciclo DNIT de CaixaForum Barcelona. “El nuevo show AV Life se presentará en exclusiva en Sónar Barcelona 2025, lo que me hace mucha ilusión”, reconoce Novoa. “En él recorreré este nuevo álbum pero también mi discografía de estos últimos años. Además para él he podido contar con los visuales del artista digital Tomás Aciego . Me encanta todo el imaginario que ha construido para mí y me siento muy cómoda defendiendo esto en directo. Es un show techno, oscuro y muy directo al club que estoy deseando tocar”.

Novoa acaba de publicar álbum, 'ACT III. This is not about you and me'. / Viridiana Morandi

El complejo panorama electrónico español

Novoa se enorgullece de la escena electrónica que actualmente podemos disfrutar en nuestro país. “Especialmente”, apunta, “en Cataluña, donde tenemos una pasada de tejido artístico y cultural, de sellos, de comunidades, de microcomunidades, de estilos musicales. Cada vez más diverso y compacto. Lo único que no me gusta”, se queja, “es que hay cero apoyo institucional en general. Algo más en Cataluña, pero si lo comparamos con Berlín, cuya escena techno fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad gracias al esfuerzo de la gente de allí, estamos a años luz”.

Pone un ejemplo: Berghain, el mítico club de la capital alemana, trabaja con el mismo IVA que un museo, debido a su interés cultural. “Eso es impensable aquí”, comenta. “Hay gente que continúa teniendo muchos prejuicios con respecto a la Ruta de Bakalao. Si se hubiera creado la Ruta del Bakalao en Alemania, sería mundialmente famosa gracias al respeto y al valor que se le tiene allí al techno”.