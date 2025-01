Arranca Benidorm Fest con la participación del tinerfeño David Afonso en la primera semifinal

La quinta edición de Benidorm Fest arranca este martes 28 de febrero con la primera de las dos semifinales, de las que saldrán los artistas que competirán el sábado 1 de febrero para alzarse con el Micrófono de Bronce que lo convertirá en el próximo representante de España en Eurovisión 2025. Kuve abrirá en la noche del martes la competición de la primera semifinal, en la que también participará una de las grandes favoritas, Lachispa, que actuará en el séptimo lugar de ocho. El segundo en salir al escenario será el cantante tinerfeño David Afonso, natural de La Orotava, que competirá con el tema Amor Barato. La segunda semifinal, que se celebra el jueves día 30, la abrirá la otra canaria, Mel Ömana y cerrará Melody, aparentemente la principal candidata al triunfo.

El principal objetivo de David Afonso al subirse al escenario es que el público disfrute de su propuesta y que conecten con el mensaje de Amor Barato porque, asegura, la historia que narra esta canción "ha podido vivirla cualquier persona y por eso espero poder atravesar las pantallas de los televisores para que la gente lo disfrute al máximo".

A solo unas horas de la celebración de la primera de las semifinales del Benidorm Fest, se ha dado a conocer que la canción Hartita de Llorar, de Lachispa es la favorita para la audiencia de Spotify. El número de reproducciones en el último mes señala a la cantante gaditana y su tema de flamenco en la primera posición, a la que sigue Esa Diva, de Melody. El tercer puesto en la lista lo completa La Pena, de DeTeresa, mientras que el cuarto y quinto lugar lo alcanzan Mala Feminista, de Chica Sobresalto, y Me Gustas Tú, de K!NGDOM, respectivamente.

Así, a pesar de no estar entre los más escuchados, David Afonso asegura que "es gratificante ver cómo la gente apoya el tema y le gusta" y explica que ha recibido muy buenas críticas sobre su canción, sobre todo por los ritmos empleados puesto que "ya era hora de presentar un tema latino al Benidorm Fest" y concluye que "voy a aprovechar al máximo esta oportunidad tan importante".

A David Afonso no le gusta considerar al resto de concursantes como contrincantes y por eso explica que "nos llevamos muy bien y se vive un gran compañerismo entre nosotros". Incluso reconoce que "hemos llegado a formar una pequeña familia".

Aunque afirmó estar bastante nervioso, el tinerfeño David Afonso agradece en este comienzo de semana la presencia de su equipo de trabajo, que lo acompaña en todo momento "para que esté ocupado y no me dé tiempo a preocuparme". El tinerfeño se mantiene muy misterioso sobre su actuación en la primera de las semifinales del Benidorm Fest pero sí adelanta que será una propuesta que "va a tener un poquito de todo" y, sobre todo, "mucho sentimiento, que trataré que llegue a cada una de las personas que componen el público".

Se siente satisfecho, eso sí, con el trabajo realizado hasta el momento y celebra la evolución de su propuesta, desde que la presentó al concurso hasta estos últimos ensayos: "Estoy muy contento con todo el trabajo que he realizado junto a mi equipo porque yo creo que lo principal es sentirse bien con uno mismo y sentirse realizado, que es lo más importante", reflexiona el joven de La Orotava quien, tras una carrera desarrollada en el mundo de las orquestas, esta es la primera vez que afronta un proyecto musical en solitario. Asegura que este ha sido un cambio radical para él: "En las orquestas, me sentía siempre arropado por mi banda pero ahora tengo que subirme al escenario solo, por lo que es un reto significativo para mí". No obstante, añade que "estoy muy contento de haber tomado este camino y lo estoy afrontando con mucha ilusión".

A pesar del reto, Afonso se muestra muy feliz con esta nueva etapa en solitario y avanza que, tras el Benidorm Fest, tiene muchas ganas de desarrollar esta nueva etapa musical con "canciones que me permitan conectar con el público y cumplir este sueño que he tenido desde que era pequeño y que es el de poder dedicarme plenamente a la música".

Benidorm Fest se convierte en una ocasión perfecta, además, para acudir al cine ya que Cine Yelmo ofrecerá la final del concurso. Las entradas están ya disponibles en la página web del cine y en la aplicación móvil. El evento, que tendrá lugar el sábado 1 de febrero, ofrecerá una experiencia musical completa para los asistentes por 9,90 euros, con una tarifa que incluye la entrada más menú en Cine Yelmo Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife.