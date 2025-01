Alfredo Moreno logra el Benito Pérez Armas con una historia sobre el paso de los dirigibles alemanes sobre Canarias

El Benito Pérez Armas es uno de los premios más importantes de la literatura en las Islas, ¿cómo recibe uno un galardón así?

Conozco este premio desde hace bastantes años. Desde que era jovencito y empecé a redactar cuentos primero y luego novelas siempre esperaba que algún día llegara a obtener un premio con solera como este, un premio importante. Ya me había presentado una vez pero fue hace bastantes años, más de diez. No tuve suerte, no quedé entre los finalistas. Pero el año pasado, aprovechando que había escrito mi primera novela histórica, pues me dije «qué demonios, vamos a intentarlo». Al final la cosa resultó bien.

Como comenta, esta es su primera novela histórica pero hasta aquí había cultivado distintos géneros y publicado varios libros.

Sí. Hace bastantes años creé un pseudónimo, que es el de Víctor Conde, para escribir novelas fantásticas, novelas de ciencia ficción y de terror. He tenido bastante suerte dentro de ese campo porque he ganado dos veces el Premio Minotauro, por ejemplo. Pero esta era mi primera novela histórica, que no tiene nada de fantasía. Me atrajo mucho la época de los años 30 y cómo se vivía en aquella época, sus gentes, su paisaje. A base de un poquito de investigar sobre el tema y de tener conversaciones con otros amigos míos escritores y periodistas se me ocurrió una pequeña historia y ahí está.

¿Y por qué decide ahora precisamente firmar con su nombre real esta novela? ¿Por este cambio de registro que comenta?

Yo nunca oculté que Víctor Conde era el nombre de pluma de Alfredo Moreno. Pero yo quería que fuera algo así como mi canalizador para las historias fantásticas. Recuerdo que en aquella época me dije a mí mismo si algún día me daba por no escribir novelas fantásticas, sino novelas que nosotros llamamos mainstream –la literatura general– pues utilizaría mi nombre real. Esto es algo que es intrínseco a cómo funciona el mundo editorial, que etiqueta muchísimo a los autores por géneros. De manera que tú, por ejemplo, sabes que Agatha Christie es autora de misterio.

Cartas del monstruo en el cielo es una novela ucrónica.

La ucronía es un género en sí mismo. Hay muchísimas novelas ucrónicas en el mercado. Una ucronía es, por ejemplo, ¿qué habría pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? Hay una novela estupendísima sobre eso de Philip K. Dick que se llama El hombre en el castillo. O que hubiese pasado, yo qué sé, si Julio César no llega a ser asesinado en el Senado Romano. Esa forma de jugar un poquito con los hechos históricos. Efectivamente, mi novela, Cartas del monstruo en el cielo, es una ucronía, pero una ucronía suave. Realmente no plantea una tergiversación muy grande de la historia. Básicamente, de lo que se trata es de imaginar que los grandes zepelines alemanes que pasaban por encima de Canarias, y que nunca descendieron ni aterrizaron aquí en su rumbo a Argentina, lo hubieran hecho. En aquella época había toda una industria en torno a los grandes dirigibles y los alemanes estaban a la cabeza de esta tecnología con los dirigibles. La idea de la que parte mi novela es la de qué habría pasado si uno de esos gigantescos monstruos hubiese tomado tierra en Tenerife. En el fondo es una novela de aventuras y de misterio. Se plantea un enigma, hay unos personajes y un romance.

En aquella época los dirigibles tenían una importancia vital, ¿no es cierto? Finalmente, fueron descartados porque se confirmó que eran muy peligrosos.

Me temo que el desastre del Hindenburg acabó de un plumazo con todo eso. Aunque en realidad, los alemanes ya sabían que la llegada del avión iba a convertir en algo absolutamente obsoleto la tecnología de dirigible. Ya la Primera Guerra Mundial se habían hecho muchísimos avances en la aeronáutica y los aviones de pasajeros ya estaban funcionando pero querían mantener la tecnología del dirigible como símbolo del poderío alemán y de su política desde por aquel entonces.

¿Cuándo será publicado el libro?

Pues el proceso que me han comentado es que ahora el texto va a ir a manos de un corrector profesional, que es una persona que se dedica precisamente a hacer un examen muy fino a nivel gramatical del texto. Son profesionales a los que admiro mucho y de hecho yo también hago esa labor. Siempre es bueno que otra persona analice tus textos. Cuando tienes una novela de 200 páginas siempre habrá fallos que no eres capaz de ver aunque la leas 80.000 veces. Una vez que este corrector haya hecho su trabajo, la novela ya pasa a la imprenta. ¿Cuánto se tardará en eso? Pues no tengo ni idea.

Me imagino que Víctor Conde seguirá ahí con sus creaciones de ciencia ficción, pero ¿Alfredo Moreno tendrá también futuro?

Estoy planeando dos carreras paralelas. Está Víctor Conde ahí que, mientras nosotros hablamos, sigue tecleando sus novelas de ficción y fantasía. Alfredo va a seguir escribiendo novela histórica por el momento y también novela de misterio, que es un género que tampoco he tocado nunca hasta ahora y que me gusta mucho. Ya tengo en la cabeza, en el punto de mira, un par de concursos apetitosos para ver si tengo suerte.