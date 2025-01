Karla Sofía Gascón: “He recibido la nominación al Oscar entre insultos, amenazas y vejaciones de todo tipo”

No le falta razón a Karla Sofía Gascón (Alcobendas, 1972) cuando dice que después de obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz Protagonista debería poder celebrarlo con normalidad y hablar de su trabajo como intérprete en lugar de tener que responder una y otra vez a preguntas sobre su condición de mujer transgénero y los ataques que recibe por ello. Pero es inevitable que este asunto acabe colonizando sus encuentros con la prensa. Y no solo por el hecho, histórico, de haberse convertido en la primera actriz trans en ser candidata al Oscar sino porque su éxito (y, en general, el éxito de la película que protagoniza, el musical ‘Emilia Pérez’, dirigido por Jacques Audiard) ha ido acompañado de una oleada de reproches y comentarios ofensivos solo por ser ella quien es. “He recibido la nominación al Oscar entre insultos, amenazas y vejaciones de todo tipo”, asegura.

Lo dice en un encuentro vía Zoom con periodistas españoles desde Uruguay, adonde Gascón ha acudido para presentar ‘Emilia Pérez’ en el festival de cine de José Ignacio, dentro de una larga gira por diversos países latinoamericanos. Han pasado casi 24 horas desde que se sabe candidata a la estatuilla y la actriz, enfundada en una camiseta de Pelé (recuerdo de su reciente paso por Brasil), se muestra entre feliz, resignada y desafiante. “No es normal que me tenga que sentir siempre en una especie de ‘apartheid’, como si yo tuviera la culpa de todos los males de este mundo”, comenta.

Trump y otros "retrógrados"

Resulta tentador sacar punta a la coincidencia temporal entre el anuncio de las nominaciones al Oscar (con sus 13 candidaturas para ‘Emilia Pérez’, una película sobre un narcotraficante mexicano que cambia de sexo) y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, un presidente que ha prometido “poner fin a la locura transgénero”. “Aunque me alegraría más que no estuviera este señor [Trump], en parte me alegra la coincidencia, porque va a ser un revulsivo”, apunta la actriz, que dice haberse visto inmersa en “una lucha del bien contra el mal. Hay personas retrógradas que están en contra de la libertad, del respeto y del amor, y contra eso tenemos que luchar”.

A juicio de Gascón, Trump es la punta de lanza de un frente más amplio de mandatarios hermanados por su empeño en recortar derechos. “Son como una mezcla de caciques de pueblo y fascistas de última generación que están apoderándose de las instituciones de muchos países vendiendo un odio que otra gente les compra con una facilidad tremenda, sin entender que a los que va a perjudicar va a ser a esos mismos que les votan”.

En esa “venta de odio” que denuncia la actriz juegan un papel fundamental las redes sociales. Gascón no se muerde la lengua a la hora de señalar que existe “una campaña organizada” en las redes para atacar a ‘Emilia Pérez’ y añade que el principal motivo es que ella es la protagonista. Aun así, se siente “orgullosa y feliz” de poder utilizar su notoriedad para alzar la voz e intentar evitar que otros sufran “las mismas cosas malas” que ella ha padecido, pero insiste en que no quiere convertirse en portavoz de la causa trangénero ni de ninguna otra. “Me da mucha rabia esa gente que pertenece a un colectivo determinado y se apropia de la palabra de todo el colectivo. Yo no soy quién para decir que represento a nadie”.

Penélope Cruz y Demi Moore

Afortunadamente, no todas las reacciones al éxito de Karla Sofía Gascón están atravesadas por el odio. Ni muchísimo menos. Entre las numerosas felicitaciones que ha recibido la intérprete en estas horas -incluidas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun-, destaca la de Penélope Cruz, que no solo era hasta ahora la única actriz española nominada al Oscar (cuatro veces; lo ganó en 2009) sino que además también procede de Alcobendas. Una casualidad extraordinaria. “Adoro a Penélope. Ojalá podamos trabajar juntas algún día. En la adolescencia no coincidimos mucho, pero ahora nuestra relación ha empezado a conectarse mucho más, a un nivel casi astral, espiritual, algo muy difícil de explicar”.

También dice llevarse muy bien con Demi Moore, que se perfila como la rival más cualificada de Gascón en la pugna por el Oscar por su arriesgado trabajo en ‘La sustancia’. “De las personas que me he encontrado en Hollywood, es de las que más quiero. Nos escribimos casi todos los días”, explica. Y agrega que tiene asimismo una conexión muy especial con Ralph Fiennes, que también estará como nominado en la gala de los premios Oscar que se celebrará el 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Allí comparecerá Karla Sofía Gascón dispuesta a todo. “La nominación ya es para mí el colofón de todo. Pero ahora quiero ganar, sería una tontería decir lo contrario”. Y si eso ocurre… “Buf, es que si levanto la estatuilla, seguro que la lío. Nadie, ni yo misma, sabe qué puede pasar”.