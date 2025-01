Ruggero, de Netflix a Tenerife

Vive estos días unas jornadas intensas de viaje con la promoción de su nuevo tema...

Sí, son días intensos, pero se disfrutan mucho. Mi trabajo tiene esta consecuencia: se viaja y se habla mucho. Tengo la gran oportunidad de contar mi trabajo y eso me gusta mucho y como que no lo siento tan pesado. Estaré estos días en España y después me voy a ir para Italia para otras cosas antes de seguir de promoción, también, en México.

El pasado 2024 fue un año muy especial para usted, ¿cierto?

Siento que fue como que frené. Frenó mi cabeza y frenó también un poquitito todo el flujo laboral. Vino bien porque nunca me había pasado desde los 16 años, y tengo ya 31. Fue el momento para conectarme conmigo mismo, para entender bien qué quería hacer y hacia dónde ir. A partir de eso, volví a inspirarme muchísimo para escribir todo lo nuevo que de ahora en adelante va a salir.

Y en medio de todo eso lanza No me gusta.

Es una canción que cierra una etapa, aunque mucha gente crea que es el comienzo de una nueva. Habla de eso, de lo que no me gusta, de la falsedad. Ahora sí comienza todo lo nuevo.

Arturo Jiménez

Pero es que usted lleva ya mucho tiempo sobre los escenarios.

Sí, arranqué con 16 años en el Factor X en Italia. De ahí empecé con la familia de Disney, donde viví un montón de experiencias con Violetta y con Soy Luna, que fueron dos aprendizajes muy grandes para mí. Fueron dos proyectos enormes que me dieron la posibilidad de dar vuelta por todo el mundo. Como arranqué desde tan chiquito, se desvió el camino un poquitito más hacia la actuación. Pero sentía por dentro que lo mío es la música y ahora me estoy enfocando al 100% en eso.

Pese a eso, a su deseo de enfocarse en la música, acaba de participar en la serie que Netflix ha grabado para adaptar la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

Fue imposible de rechazar. Estamos hablando de una obra maestra, de uno de los libros más importantes de la literatura de habla hispana. Son de esas oportunidades que te pasan una vez en la vida. Por estos proyectos está bien poner freno un par de meses a la música. Interpretar un papel como el de Pietro Crespi fue también muy interesante porque tiene una sensibilidad muy grande. No solo es que es italiano y músico como yo. Siento que yo soy apasionado de la música pero él es apasionado también en el amor. Termina enfrentándose a un trío de amor con Rebeca y Amaranta, con las dos hermanas. Esa sensibilidad de mi personaje termina también afectando un poco el espectador, que empatiza con Pietro Crespi.

Ruggero esta semana en Tenerife. / Arturo Jiménez

Cuando comenzó el rodaje no podía decir nada, el proyecto fue bastante secreto.

Sí, no podía decir nada. De repente la gente me vio rubio y con bigotes y me preguntaban si me había vuelto loco de un día para el otro. Pero no podía contar nada. Fue un año de filmación que disfruté muchísimo. De hecho, el hijo de García Márquez quiso que se rodara con actores colombianos y en Colombia. Obviamente, yo entré porque había un personaje italiano. Se trató de dar lo mejor de nosotros y de hacer todo el proyecto con el máximo amor y respeto del mundo hacia Gabriel García Márquez y su genial obra.

Prepara el lanzamiento de un disco pero imagino que también surgen los conciertos.

No veo la hora de poder volver a cantar en vivo porque no lo hago desde noviembre de 2023. Ha sido todo un año sin poder cantar en directo y es algo extraño un montón.

Ahora que está conociendo nuevos puntos del país, ¿le gustaría visitar Tenerife para ofrecer uno de esos conciertos?

Me encantaría. Estoy en Canarias por primera vez y muy contento además porque mi mamá siempre me dijo que este es el lugar donde dejó su corazón. Es estupendo estar en un lugar que le encantó a mi mamá y poder disfrutar un poquitito de la ciudad y de lo que de lo que hay alrededor.

También le gusta especialmente la composición, ¿se ve escribiendo para otros cantantes?

Sí, ¿por qué no? Es algo que me encanta. Escribo desde siempre, obviamente al principio uno escribe canciones horribles pero siento que voy creciendo también en ese aspecto. Escribir y entrar en el estudio es como ir a una sesión del psicólogo. Entras en ti mismo y sacas todo fuera.