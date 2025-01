La música de 'Los Bridgerton' llega a Tenerife

Netflix, Shondaland y Fever presentan en Tenerife el exclusivo Candlelight de 'Bridgerton'. Esta experiencia musical en vivo, única y multisensorial reúne los éxitos de la serie interpretados por un cuarteto de cuerda local en el Espacio Mutua Tinerfeña, iluminado con miles de velas que trasladarán a los asistentes a la era de la regencia inglesa.

Tras el éxito mundial de las tres temporadas disponibles en Netflix, 'Bridgerton' da ahora vida a un evento especial que promete una velada inolvidable, en la que sonarán algunas canciones de la serie como 'Bad Guy' de Billie Eilish; 'Thank u, next' de Ariana Grande; 'Give Me Everything' de Pitbull, Afrojack, Ne-Yo y Nayer, o 'Cheap Thrills' de Sia, entre otros.

Algunos lugares emblemáticos de ciudades como Madrid, Manchester, Sídney, Berlín, Roma o Río de Janeiro, también se transformarán en escenarios deslumbrantes, enamorando al público de todo el mundo.

Protagonistas de la tercera temporada. / NETFLIX

Candlelight® es una serie de conciertos en vivo, producidos por Fever y diseñados para democratizar el acceso a la música clásica. Este innovador formato ofrece una experiencia musical única a través de una variada selección de programas para todos los gustos, interpretados por talentosos músicos locales en lugares emblemáticos que están iluminados por miles de velas y crean un ambiente inmersivo e íntimo.

Esta propuesta atrae a un público amplio y diverso, incluyendo a aquellos que nunca antes han asistido a un concierto de música clásica. Asimismo, permite que los espectadores conecten tanto con obras de compositores clásicos como Vivaldi, Mozart o Chopin, como con interpretaciones de éxitos de artistas contemporáneos como Queen, ABBA, Coldplay o Ed Sheeran.

La marca Candlelight está presente en más de 150 ciudades de todo el mundo y ha deleitado a millones de personas desde su lanzamiento.