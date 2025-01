El cantante y actor Ruggero, de visita por Tenerife, saluda a los lectores de ELDÍA

Ruggero Pasquarelli es uno de los actores de moda. El actor, cantante y compositor italiano inició su carrera muy joven y la ha desarrollado, principalmente, en Argentina.

El artista ha pasado recientemente por Tenerife y no ha dudado en enviar un mensaje a sus fans. En su visita, Ruggero visitó las instalaciones de ELDÍA, donde concedió una entrevista y aprovechó para lanzar un saludo a sus seguidores.

"Hola amigos y amigas de ELDÍA, ¿cómo están? Aquí Ruggero les quiere mandar un saludo muy grande y no se pierdan esta increíble entrevista que acabamos de hacer. Les mando un beso y escuchad mi nueva canción que se llama 'No me gusta', que espero que les guste mucho. Ciao".

Un escueto mensaje enviado con todo cariño para sus fans isleños que, en estos momentos, pueden verlo en la serie de Netflix 'Cien años de soledad'.

Desde muy joven

A sus 31 años, Ruggero cuenta con una dilatada carrera. De hecho, se podría decir que lleva media vida sobre los escenarios. Y no es para menos, ya que su trayectoria comenzó con apenas 16 años.

Fue en Italia, su país natal, donde Ruggero se lanzó a los escenarios de la mano del talent show Factor X, en el que quedó en sexto lugar.

Un año después dio el salto a la televisión, en concreto a Disney Channel, cadena en la que tuvo un gran éxito gracias a su papel de Federico en 'Violetta', mítica telenovela infantil-juvenil argentina.

'Soy Luna' o 'Argentina, tierra de amor y venganza' son otras de las producciones donde tuvo un papel protagonista.

'Cien años de soledad'

Ruggero ha vuelto a nuestra pantallas recientemente, y lo ha hecho por la puerta grande con la adaptación de Netflix de la novela 'Cien años de soledad', escrita por el colombiano Gabriel García Márquez en 1967.

En la serie, Ruggero interpreta a Pietro Crespi, músico y comerciante italiano que llega a Macondo para enseñar el manejo y funcionamiento de la pianola. Un papel que le permite demostrar su talento como actor en todo el mundo.

Su faceta como cantante

Si como actor podemos decir que no ha parado, en su faceta como cantante también ha triunfado con singles y discos que le han llevado a recibir premios en varios países de Latinoamética.

'Probablemente' o ' Apenas son las 12' son algunos de sus éxitos musicales.

Ahora, Ruggero nos presenta su nuevo tema 'No me gusta', con el que seguirá llegando a sus fans de siempre, pero también a aquellos que le hayan conocido a través de 'Cien años de soledad'.

Y, para todos ellos, pero especialmente para los lectores de ELDÍA, Ruggero envía un saludo especial.