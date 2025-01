Reyes Calderón: «Mis lectores saben que no me recreo con la sangre»

La saga literaria de MacHor e Iturri sigue creciendo.

Sí, aquí ya tenemos a otro llorón...

Leyendo la psinosis de ‘Los crímenes del caviar’ más de un lector podría intuir una despedida...

Ésa no es mi intención, ni la de los personajes... Ya veremos por dónde les conduce la vida, pero aún es pronto para decir adiós.

¿Qué nos ofrece en esta nueva entrega?

Es una especie de Cluedo. Que aparezcan muertas siete personas a la vez, en distintos lugares pero en las mismas circunstancias, te obliga a poner la mirada sobre todos los que se mueven en el círculo más próximo de las víctimas. No se trata de un asesino en serie, sino de unos asesinatos en masa.

Es curioso cómo una conversación telefónica puede desencadenar el caos, ¿no?

Iturri, que ahora está de comandante de la Interpol en Lyon, recibe una llamada con el objetivo de encargarle una investigación que él rechaza porque dice estar centrado al cien por cien en las actividades delictivas de los grandes narcotraficantes. Además, él no está en España y considera que es un tema que debe asumir la Guardia Civil.

¿Y por qué acaba aceptando el caso?

Porque se entera que uno de los muertos es el marido de Lola MacHor, el amor de su vida. Iturri regresa a España con la intención de aclarar lo ocurrido en Sotogrande (Cádiz).

En la trama también se toca la posible sucesión del papa Francisco.

La novela cuestiona constantemente si hay crímenes de pobres y crímenes de ricos; si la renta de una persona puede condicionar una muerte violenta. Bergoglio escogió llamarse Francisco en honor a San Francisco de Asís, que es el patrono de la pobreza. Allí, en Roma conviven los estratos sociales más pobres con los más aburguesados.

Ese amor imposible entre los protagonistas le da dado mucho juego...

...me ha dado más alegrías que juego. Eso sí, yo me lo he pasado bien. Cuando disfruto escribiendo las cosas suelen ir bien. Ese siempre es mi primer objetivo: divertirme en un proceso creativo que llegue a entretener a los lectores. Esta es otra relación. No tienen nada que ver con la primera de las novelas, donde Lola era una treintañera que estaba de juez de instrucción en Pamplona e Iturri era un policía de provincias. Veinte años dan para mucho. Él es comandante de la Intepol y ella está en el Tribunal Supremo. Los dos han progresado...

Una cosa si es innegable; en sus historias a los personajes le salen canas.

[ja, ja, ja] Canas y arrugas. A mí no me gustan las tramas en las que los personajes se quedan quietos. Los hijos de Lola no están en casa y el trágico final de su marino abre una autopista delante de ella. Lo que no le voy a contar qué es lo pasa en Los crímenes del caviar [ríe]. Una de las cosas que no podemos comprar con dinero es el tiempo, eso es algo que sólo podemos manejar a nuestro antojo en la ficción [cine, literatura, teatro]. Un tesoro que trato de explotar al máximo.

¿Cómo es su trato con el lector?

Intento que sea lo más honesto posible y, sobre todo, profesional. Escribir una historia exige muchas horas de documentación y eso es algo que en ocasiones no se aprecia. La sensación de entrar en una librería con todos esos libros y ver a un cliente eligiendo el mío es una de las mejores satisfacciones que te puedes llevar. No importa que tengas quince o dos libros, ese instante es único. Algo en tu interior te dice que «ha valido la pena».

¿Sigue más próxima al ‘thriller’ que a la novela negra?

En mis libros prefiero centrarme en las razones de por qué la gente hace las cosas, que cómo las hace, es decir, que no soy nada sanguinaria. A mí el tamaño del cuchillo que se usa en un crimen me da un poco igual... Mis lectores saben que no me recreo con la sangre. Sí. Yo estoy más cerca de la novela policiaca que de la negra.