Mariana canta tranquila y cercana, tanto que agradeces que traduzca esa aparente fragilidad en una música compartida. El paso lo dio hace tiempo, cuenta que con la ayuda de Lucía Rodríguez y Carolina Abreu: «El impulso para empezar a mostrar las canciones y tocar en directo me lo dieron precisamente esas personas queridas que quisieron compartir conmigo también. Estuve muy cuidada desde el principio, desde el aprendizaje con Lucía y Carolina hasta la generosidad del primer espacio (LaNube, en La Laguna) que acogió esos primeros conciertos. Se me apareció una forma, más rica, de hacer lo que ya hacía en mi habitación, porque volví a relacionarme con la música no solo desde un lugar de recogimiento, sino también desde la apertura hacia las demás».

Ese camino culmina ahora mismo en un disco que evidencia ese de dentro a fuera: Casa chica. Mariana parece abrirnos ese espacio suyo en un trabajo de altísima sensibilidad y emoción. «Empecé a plantear el disco a principios de 2022, cuando ya tenía algunas canciones nuevas que quería grabar. Le di mucha vuelta, hice muchas demos, seguí haciendo canciones e incorporando un lenguaje más digital, de síntesis. Quería que tuviese también espacio en este segundo trabajo, pero no encontraba la forma de hilarlo de manera natural con la propuesta acústica y cruda que quería mantener».

Aunque es cantante-compositora, Mariana en toda su andadura cita la participación de otras. Así, si Diego Hdez fue importante para su primer disco, A partir del final (2020), en su nuevo trabajo habla también de apoyos: «Con las canciones del disco seguí probando, haciendo y deshaciendo en bucle, hasta que un día del verano de 2023, hablando con Amaia Miranda (artista bilbaína), nos propusimos juntarnos para producirlo juntas. Ella es increíble en muchas cosas, como música y como amiga, me ayudó a desenmarañar estas canciones y así abordamos la grabación de Casa chica. La idea desde la que partimos Amaia, Joan Cabré (el otro productor) y yo fue esa: deshacer, escuchar con atención y dejar espacio para que saliera lo que nos parecía importante».

Luego está la grabación, efectuada en El Sauzal, donde escuchamos que Casa chica tiene mucho justo de casero: «Registramos en distintos espacios de la casa las tomas de guitarra y voz (en directo, toma única) de siete canciones. Quise que quedara algo más del contexto que estaba sucediendo en el momento. La instrumental Correspondencia, por ejemplo, se grabó en el patio y quedó acompañada por el sonido de los vecinos fregando los platos». La casa de Mariana es también nuestra.