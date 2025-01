El artista sin ego

«Mira, mi hermano, ¿tú sabes?, nunca hemos salido de Altamira; todavía estamos en esa Cueva: tenemos la misma necesidad de conjurar tantos miedos como la que sentían aquellos artistas anónimos por espantar a los bisontes», sostiene Cristino de Vera (Santa Cruz de Tenerife, 1931), que, desde muy joven, se empleó en volver a encender en cada cuadro las mismas velas que apaga en cada cumpleaños. Y utiliza, para ello, los rescoldos de las hojas tachadas con cruces en el almanaque, pues, en él, como en muy pocos, vida y arte son completamente indisociables. Las de su 93 cumpleaños, el pasado 15 de diciembre, están siendo velas alargadas; al tiempo que acababa de recibir, la pasada semana, la Gran Distinción de Nivaria, del Cabildo de Tenerife, en su primera edición, se clausuraba su muestra Cristino de Vera, el pintor del silencio, en el Instituto Cervantes de París.

«¿Y qué es eso de que somos creadores, los artistas ni nadie? Todos somos criaturas, nada más, fruto de la química y la física de cada padre y madre. Basta pasar un rato en el desierto, o en una playa vacía, o junto a un río apartado, para comprender lo ínfimo que resulta el ego. De no haber sido pintor, me habría gustado ser un filósofo metafísico o un astrónomo, para demostrarlo. Creo que todos somos espirituales, pero a muchos les pierde la codicia y la envidia, cuando lo más importante es aprender a erradicar la vanidad, esa terrible lacra que tantos estragos ocasiona en el arte actual», advierte De Vera, predicando con el ejemplo: «Siempre he sabido que sólo soy un mandado de mi propia existencia, y, por eso, siempre he intentado pintar lo más lejos posible de mi propio yo».

Así pues, consciente con Dante, de que, si el Infierno existe, allí sólo arden los egos, Cristino se aleja del suyo doblemente: no sólo no hay una gota de egotismo en el interior de sus lienzos; ni siquiera la hay —algo muchísimo más infrecuente— en la mano que los pinta. Con su proverbial humildad descreída, se reconoce igual de satisfecho por haber consumado con creces su vocación, como por hacerlo sin vanagloria alguna. Es uno de sus carismas más amables (en sentido religioso o laico, como a cada quien le plazca): conseguir que parezca que no hay nadie tras sus cuadros. Absolutamente nadie (sino, acaso, todo el mundo), bajo el halo de su inconfundible misticismo de luz lloviznada misteriosamente, a la vez metafísico y matérico, expresionista e íntimo, cálido y hierático, plástico y en el chasis, cromado y radiográfico, tomándole el pulso, todo el tiempo, a la juntura exacta entre la vida y la muerte; o mejor dicho, a la vida interior de la muerte.

Hombre prístino de veras, es curioso que el pintor del silencio sea tan locuaz. Habla en rizoma, como las raíces de muchos endemismos canarios, mientras se toma respiros, jalonando las frases con afecto cómplice: «¿Tú me entiendes, verdad, hermano?». Una sentida letanía, que parece proferir, con simetría franciscana, no sólo a cualquier interlocutor bípedo, sino, también, a todos los enseres que le rodean, a los que se acerca con una curiosidad muy despierta y un madurado reposo, a la vez, como de niño senil.

El artista, que, desde muy pronto, a sus 20 años, se agenció un monasterio amable, a su medida, en una buhardilla junto al Rastro madrileño, rememora que, desde mucho antes, nada le resultó tan determinante en su formación como contemplar la luz y el silencio de la playa de la Tejita, con su totémica Montaña Roja, en Granadilla, donde nació su madre. Que esa abierta y plácida geometría, como de bóveda a la intemperie, de sus veranos adolescentes, fue el germen de su posterior devoción por los espacios desérticos. Del contraste, sobre todo, con sus reiteradas visitas al desierto de Luxor, en Egipto. Pero, más acá de ese sugerente nexo entre la pintadera y la pirámide, De Vera recomienda: «Nadie debería perderse la visita a algún tipo de desierto, ahí está todo y nada, el espejo de lo que somos y seremos».

Y es que, como ha señalado, para él, «Dios, o como se llame, es el silencio que emana de los espacios naturales: esa luz que solo se escucha cuando nos desprendemos de nuestro ego». En realidad, «el infinito está en nuestro interior, y por eso busco siempre que la luz surja del propio cuadro», expresa.

Dice compartir con Einstein su «fe relativa en el panteísmo de Spinoza», y que supo con Kant de «la necesidad de la bondad universal», así como que «el sueño profundo es el hermano gemelo de la muerte». En realidad, habla de sus pensadores y artistas predilectos como si los entreviera desfilar, en plena levitación, por el pasillo de su casa madrileña de Chamberí. O donde sea, porque una de sus grandes bazas es saber aprovecharse de que la crítica le elogie su condición de artista «extemporáneo» para sentirse coetáneo de todas las edades. «Siempre me ha gustado pasear bajo el cielo estrellado de Segovia como fuente de inspiración, intentando verlo tal y como lo vieron San Juan de la Cruz y María Zambrano», ilustra De Vera, mientras destaca, asimismo, su devoción por Tagore, Gandhi o Buda, en quien «he buscado aprender a ahuyentar el dolor».

Al igual que en sus cuadros, el pintor llega a conclusiones trascendentes desde la máxima inmanencia y levedad, mientras le acompañan ahora también, según los va nombrando, como si fueran más hermanos suyos, Juan Sebastián Bach y su adorada suite Aire; El Greco y su verticalidad flamígera, y Fray Angelico, con ese esencial magisterio de «azules y grises plateados»…

Sus límpidas y amables calaveras (que igual podrían servir de gánigos para tomar el vino, como de invitados para compartirlo) se sitúan siempre en algún lugar de la frontera exacta entre el más allá y el más acá, con clara procedencia de la célebre letanía de T. S. Eliot: «En mi principio está mi fin». Para sus creaciones, no hay distingos entre la cuna y el camposanto que les aguarda, a él mismo y, uno tras otro, a todos sus congéneres. «Parece mentira que no se estén dando cuenta», parece mascullar en silencio, como con esa almendra imaginaria que parecen roer en sus bocas los ancianos.

Para quienes le conocen desde mucho tiempo atrás, no es difícil advertir que Cristino de Vera (tan inextricable de sus cuadros, reiteramos, porque no existe tras ellos) ha ido creciendo en sincronía, vertical y horizontal a la vez, como las cruces y los cruces de los cráneos, de las arrugas de las mortajas, de los resplandores y las sombras, de las soledades compartidas, convocando el paisaje final como si fuera el primigenio, para, precisamente, exorcizarlo.

«La finalidad del arte, por su aproximación terrible y contradictoria a la belleza, es aprender a morir», sentencia. «Si esto lo tenía claro desde muy joven, imagínate ahora», dice, mientras celebra contar, con los años, con muchísimo más tiempo para ejercer una de sus aficiones predilectas: colocarse unos cascos de oír música sin sonido alguno, para escuchar el silencio. «Hazme caso: si alguna vez tienes un problema, por grande que este sea, ponte unos cascos sin conexión alguna, en un lugar apartado, y escucha el silencio; verás qué pronto desaparece… ¿Tú me entiendes, verdad, hermano?».

