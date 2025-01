Just like music: una charla entre amigos y vinilos más allá de la música

Just like music es el punto de encuentro para los amantes de la música de los 70, 80 y 90. Jaime Ojeda, Jim B y Jorge Strichek se reúnen alrededor de los vinilos en La Escala, en Santa Cruz de Tenerife, una vez al mes, para hablar de lo que más les gusta. Las entradas para el día 31 de enero ya están a la venta en Zibarit.

Los amantes de la buena música están de enhorabuena. Los vinilos son los protagonistas de Just like music, un encuentro mensual que entremezcla las míticas sesiones de vinilos, charlas sobre los grandes temas de todos los tiempos y una reunión de amigos. Esta iniciativa surge de la mano de Jaime Ojeda, quien ha encontrado en su esposa Diana Sánchez, su mejor aliada para echar a andar este proyecto. El deseo de contar con un evento en la capital tinerfeña para poder escuchar música de forma analógica fue lo que les puso a trabajar en Just like music, un evento que ya prepara su próximo encuentro para el día 31 de enero y que se celebrará, una vez más, en La Escala.

Dejar el teléfono móvil de lado durante dos horas, disfrutar de la música pinchada con las propias manos y conocer a gente nueva son algunos de los objetivos de este encuentro que se celebra de manera mensual desde el pasado mes de mayo. El propio Ojeda ha sido DJ y ha realizado diferentes programas de radio a lo largo de las últimas décadas, y sentía la necesidad de llevar a cabo una iniciativa como esta en un ambiente acogedor para disfrutar del soul, el funk o el R&B.

En cada nueva sesión, Ojeda se acompaña de Jim B (Juan Bencomo) y Jorge Strichek, de Flamingo Eventos, quienes muestran algunos vinilos de su propia colección para ir desentrañando la historia que hay detrás de cada tema. Así, Just like music es mucho más que una sesión de música de las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado, sino que también incluye una ligera charla musical en la que, destacan los organizadores, los asistentes tienen la oportunidad de tocar los propios vinilos e, incluso, proponer temas y llevar su propia música. Cada nueva sesión se centra en un tema y, además, se graba a modo de pódcast para que pueda ser disfrutado por todos aquellos que no pueden acudir a La Escala, donde cada encuentro cuenta con la participación de alrededor de 25 personas.

Diana Sánchez explica que el objetivo es «crear un clima cultural, musical, analógico, con buen rollo» y descubrir secretos sobre la música de todos los tiempos. En ese sentido, habla sobre la temática del encuentro de final del mes de enero, por ejemplo, cuando los expertos se centrarán en los samples. Así, durante la sesión, los DJ pincharán temas originales y a continuación otras canciones que han empleado trozos o bases de esa creación original.

Estas citas se desarrollan siempre de cinco a siete de la tarde, con la posibilidad luego de permanecer en el local chicharrero. «Ya contamos con asistentes que se han convertido en asiduos, que son sobre todo personas a las que le gusta la música y que disfrutan descubriendo nuevas propuestas», relata Sánchez, quien añade que ya se ha creado una comunidad que va más allá de las sesiones en La Escala, ya que después de cada cita ella se encarga de realizar listas de reproducción de Spotify y crea comunidades virtuales con los asistentes de cada mes.