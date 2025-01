Elsa López 'dibuja' con Víctor Jaubert un mapa de Canarias con el alfabeto

«A de Alisios. Una panza de burro le dicen los canarios a esa barra de nubes que advierte su llegada. Son los vientos del este que vienen por el agua, llegan a las montañas y se quedan en ellas refrescando la islas y endulzando las almas». Es el primero de los textos de la última creación de la poetisa y Premio Canarias de origen palmero Elsa López. Se trata de un libro pensado para los más pequeños de la casa que cuenta, además, con la colaboración del ilustrador canario Víctor Jaubert.

Canarias de la A a la Z es el título de esta nueva aventura editorial del Centro de la Cultura Popular Canaria que ha recibido, además, una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte. El objetivo es muy amplio: entretener y educar a los niños y niñas acercándoles, de paso, al vocabulario y la cultura del Archipiélago. La presentación del libro tuvo lugar el pasado diciembre en la Sala San Borondón de la conocida institución cultural tinerfeña.

«Canarias de la A a la Z es un libro para los más pequeños en el que cada letra del abecedario inicia una palabra que nos acerca a algún aspecto de nuestra identidad», explicaron. Efectivamente, López toma palabras que tienen que ver con las Islas o que le pueden servir para sus creaciones. Son palabras, lugares o elementos como Barco, Cubo de La Galga, Chipude, Dragos, Endechas, Folías, La Gomera, El Hierro, Islas Canarias, Jameos del Agua, Kiosko de Doña Lola, La Laguna, Mojo, La Virgen de las Nieves, Ñame, La Orotava, Pintaderas, Queso de cabra, Rapaduras, San Borondón, Teide, Ugranfir (lugarteniente de Tanausú), Vegueta, la página web del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) –que le sirve para la W–, Tamarix, Yaiza y Zurrón del gofio.

La escritora, por su parte, aseguró que todo el mérito del libro es del ilustrador, Víctor Jaubert, al que conoció cuando este le pintó un retrato para un ejemplar sobre mujeres canarias. «Todo lo que tiene este libro, lo que ha hecho que guste tanto a padres como a niños, es debido a la sensibilidad de Jaubert». López, que continuó añadiento méritos al artista, dijo que supo desde un primer momento «captar lo que yo pensaba y sentía, supo leer todo eso que no se dice».

Las páginas «están plagadas de detalles» como el hecho de que arranque con unos dragos de día y concluya con esos mismos dragos al anochecer. «Por ejemplo, escogí Vegueta para la letra V y él retrató al poeta Pepe Hierro, al que yo quería mucho, de una forma maravillosa», destacó.

La poeta, que explicó que no está acostumbrada a trabajar con rima, confiesa que le costó mucho adaptarse a ese formato. Al igual que, bromeó, fue complicado encontrar términos para algunas letras, especialmente a partir de la U. «Busqué un nombre aborigen con esa letra y no encontraba, hasta que investigando sobre Tanausú di con Ugrafir, uno de sus lugartenientes que era totalmente desconocido para mí», explicó. Canarias de la A a la Z agotó rápidamente su primera edición y ha seguido vendiéndose a buen ritmo durante estas fiestas. «En la feria del libro, llegaban los abuelos, padres y niños y rápidamente se quedaban prendados de él. Claro, ¿cómo no le va a gustar un libro con esos dibujos a un niño?», concluyó.

Elsa López es uno de los principales referentes de la literatura canaria, catedrática y doctora en Filosofía y doctora Honoris Causa de la Universidad de La Laguna. Ha sido también editora y responsable de numerosos proyectos culturales.