Un festival de cine de montaña europeo abre gira en Tenerife

El festival de cine de montaña European Outdoor Film Tour abre gira nacional en Tenerife, con seis cortos de cuatro continentes en el Teatro Guimerá el 19 de enero, uno de ellos español.

Así da el pistoletazo de salida a una veintena de citas en todo el territorio nacional y que servirá de línea de salida a una temporada que pasa por 27 países del planeta en más de 550 eventos con 350.000 espectadores.

Esta edición contará con protagonistas españoles, algo inédito en la historia del festival, con el escalador Edu Marín y su documental 'Keep it burning'.

El festival, referencia en Europa, lleva a los espectadores a los lugares más salvajes a la cima de las montañas, para poner en valor la naturaleza como un hábitat y una forma de vida, que está en peligro de extinción.

Este 2025 el festival se supera para servir de inspiración a los aventureros y entusiastas del deporte aire libre con historias únicas, con apasionantes protagonistas y paisajes espectaculares que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El corto que inspira esta 28ª edición, la quinta en España, 'Cycle of Bayaniham' se suma a otros cinco cortos y a los primeros protagonistas españoles del EOFT.

Escalador español

El escalador catalán Edu Marín lleva a su padre de 70 años, Francisco "novato" Marín, y a su hermano a una expedición al Karakoram, una de las cordilleras más desafiantes del mundo, situada en la frontera entre Pakistán, la India y China. Edu reúne al 'Dream team' y con su hermano Alex, en un viaje a las famosas Torres Trango.

Después de 13 años, Edu afronta el reto de reavivar la ruta Eternal Flame en Trango Nameless Tower, creada por las leyendas de la escalada Wolfgang Güllich y Kurt Albert en 1989.

Este corto de 33 minutos, producido en España y Pakistán, mostrará que la escalada no es el mayor desafío en este viaje familiar, en el que tendrán que enfrentarse a la naturaleza y a una montaña que mostrará su cara más radical.

También la montaña será el escenario de 'Soundscape', pero esta historia va más allá de la escalada, de la montaña y de lo que es visible a los ojos, para adentrarse en lo que no se ve, con un viaje a ciegas con el escalador ciego Erik Weihenmayer.

Junto a su compañero de escalada, Timmy O'Neill busca romper todos los límites al conquistar una imponente pared en Sierra Nevada de 73 metros de roca vertical llamada 'The Incredible Hulk'.

Esta producción norteamericana es un viaje que traspasa los sentidos para llegar a donde no alcanza la vista, en un mundo nuevo donde no hay barreras y la naturaleza habla alto y fuerte para quien sabe escuchar.

De producción austriaca, 'Backyard' eleva las pulsaciones para acompañar a la freeskier Nadine Wallner a alcanzar su gran sueño: 5 carreras de freeride, 3.000 metros de altitud, 25 kilómetros, todo en un día.

A toda velocidad se desarrolla 'Anna', una producción australiana muestra cómo vive su vida a través de curvas muy cerradas, tramos con bastante pendiente y chispas.

La patinadora de descenso austriaca Anna Pixner siente la calma que le falta cuando está rodeada de otras personas subida en su tabla de skateboard y en concreto, en esta modadlidad de longboarding en las montañas.

Anna ha encontrado en la velocidad de la carretera su cura contra su ansiedad social, y una comunidad internacional que, como ella, vive la vida al máximo.

Cambiando la montaña por el río, los londinenses Ben y Hugo recorren las aguas bravas con una balsa hecha de palets de madera y contenedores de plástico.

A bordo de 'Melissa', de construcción casera, esta pareja se atreve con los rápidos del río Vindelälven en 'To the sea' un viaje de producción sueca e inglesa plagado de desafíos y tormentas eléctricas buscado su camino hacia el mar.