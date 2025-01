Delirium agota entradas en Madrid con su versión de ‘Panza de burro’

La compañía tinerfeña Delirium Teatro triunfa en Madrid con su versión escénica del fenómeno editorial canario Panza de burro. Después de anunciar las que serán las primeras funciones de la producción fuera del Archipiélago, el ritmo de ventas es tal que han tenido que ampliar horarios y días para poner en escena la obra de Andrea Abreu en la capital.

Las representaciones estaban previstas en el Teatro del Barrio entre los próximos 22 y 26 de enero con un total de cinco funciones. «De miércoles a domingo, ese fue el plan inicial. Nosotros intuíamos que la venta de entradas iba a ir más o menos bien y por eso habíamos comentado con el teatro la posibilidad de meter dobles funciones», explicó Severiano García, director de la compañía.

Esas entradas «volaron» literalmente, lo que les ha llevado no sólo a incluir segundas funciones para viernes, sábado y domingo sino a meter también el jueves en su calendario con otra doble función. Estas representaciones extra están a punto, además, de colgar el cartel de «no hay entradas». Una circunstancia que los tinerfeños festejan, obviamente, y que justifica el importante esfuerzo que una compañía isleña debe hacer para poder llevar una de sus producciones hasta la Península.

Pese a que son muy prudentes con el futuro, lo cierto que estos primeros y positivos resultados parecen indicar que esta obra podría continuar representándose en territorio continental. «Tenemos claro que esto no nos hubiera pasado con ninguna otra obra. Panza de burro ha dejado y deja su huella por donde pasado. Tenemos el ejemplo de la gente que la ha visto en Canarias y que se sorprende de cómo hemos resulto la adaptación de la novela. Nos consta que la autora, Andrea Abreu, está también muy contenta», celebró García no sin antes recordar que este proyecto es posible gracias a las ayudas del Gobierno de Canarias tanto para los traslados como para las estancias. «Este es un teatro privado, con lo cual vamos a taquilla y sabemos que no vamos a ganar nada pero es una forma de promocionarnos y de mostrar nuestro trabajo en la capital. Es un placer estar ahí y ver qué sucede», avanzó el actor.

Por el momento García y Soraya González se desplazarán primero a Madrid para conseguir los elementos escénicos que no han podido trasladar desde Canarias. El día antes del estreno en Madrid, el martes 21, será el turno de los actores.

La novela

Publicada en 2020, la ópera prima de la también periodista Andrea Abreu se convirtió, casi inmediatamente, en un superventas. Panza de burro ha vendido más de 60.000 copias y ha sido traducida a más de diez idiomas. Además, fue seleccionada como el mejor debut español en 2021 por el Festival de primera novela de Chambéry y se alzó con el XVI Premio Dulce Chacón.

Los encargados de esta adaptación escénica son Severiano García y Soraya González. El primero, director y dramaturgo, es el fundador de la compañía y director artístico desde 1985. González, también actriz, combina su faceta de intérprete con la de gestión y producción en Delirium desde 1991. El elenco de Panza de burro cuenta con Silvia Criado, Delia Santana, Delia Hernández, a la propia Soraya González y al actor Javier Socorro. Por su parte, Julio Tejera asume las responsabilidades de director musical y compositor. Héctor León se ha hecho cargo del diseño de vestuario y Carlos Ramos hace lo propio con el diseño de iluminación.

Delirium Teatro se prepara, este 2025, para los distintos actos con los que conmemorará su 40 aniversario. «Los 40 delirios, se va a llamar», adelantó García. «Esto que está pasando en Madrid es un excelente inicio de año para nosotros. Todo el equipo –las actrices, los actores y el equipo técnico– estamos privados con todo lo que viene los próximos meses», concluyó.