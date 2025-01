Danza en Breve renueva su alianza con el Teatro Leal en 2025

El programa de exhibición de artes escénicas contemporáneas en pequeño formato del Teatro Leal de La Laguna, Danza en Breve, afronta una nueva edición bajo el título Coreomanías. Curado y producido por el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias, la iniciativa arranca en este 2025 con la propuesta de Aleksandar Georgiev, Atrás, que se subirá al escenario el próximo jueves, día 16 de enero.

Atrás explora el «cuerpo anal» como metáfora política y poética y se trata de un replanteamiento radical sobre las políticas del cuerpo desde un enfoque inclusivo y empático. A continuación, el 27 de febrero será el turno de Samba, del brasileño Reinaldo Ribeiro, quien cuestiona la tradición y el cuerpo queer en el contexto del Carnaval brasileño. En marzo, el proyecto europeo Moving Matters reunirá a artistas de Canarias, Noruega y Serbia en una creación colectiva que celebrará la cooperación artística transfronteriza y reflexionará sobre la nostalgia y el placer. El 23 de abril, Élida Dorta y Raquel Ponce presentarán Distanciad@s, que examina la insularidad e indaga en la resiliencia artística que surge desde el aislamiento geográfico.

Por su parte, Bea Fernández y Carmelo Salazar desmantelarán las estructuras de la danza para cuestionar, con humor y agudeza, el acto mismo de estar en escena en Tengo un problema contemporáneo, que se podrá ver el 21 de mayo en el escenario lagunero; mientras que la compañía gallega Vacaburra, mezclará el rigor académico y el humor en la conferencia performativa Metodologías carroñeras para cuerpos invertidos, el 12 de junio.

Zrinka Uzbinec presentará, el 24 de julio, Dolls and Goats, un trabajo que dialoga con el imaginario de la muñeca y la violencia, partiendo del ballet clásico Coppélia. Pasado el verano, La Macana llevará al Teatro Leal No Title Yet, un trabajo autobiográfico que aborda la memoria como material creativo, desbordando límites espaciales y corporales, y que se podrá disfrutar el 18 de septiembre. Taller Placer llegará desde Valencia para mostrar De todas las colinas llegaban gritos, una intervención artística que combina arte y ciencia para reinterpretar la conexión del ser humano con el cosmos y que se pondrá en escena el 23 de octubre. Ian Garside presentará David & Goliat, una pieza familiar que combina teatro y danza y que reinterpreta las dinámicas de poder desde la vulnerabilidad. Se trata de la primera vez que Danza en Breve incluye una pieza para toda la familia, y se podrá ver el 16 de noviembre.

La performance y reconocida escritora feminista Brigitte Vasallo se encargará de cerrar el ciclo 2025 con Queixa, una conferencia escénica que enlaza memoria y diáspora, tejido rural y literatura corporal. Se trata de una propuesta que recupera voces silenciadas mientras imagina futuros posibles. El programa Danza en Breve está dirigido por Beatriz Bello y Dario Barreto, quienes afirman que esta nueva programación cuenta con una importante «mirada feminista» y enfocada hacia lo queer.

Coreomanías hace referencia al «incontrolable ritual del Baile de San Vito, es un encuentro mensual que celebra la constancia, la frescura y la diversidad artística». Los directores de Danza en Breve explican que este programa surge como «un lugar de encuentro donde el cuerpo es territorio de exploración, resistencia y transformación» y añaden que cada una de las propuestas programadas para este 2025, «no solo desafía las normas establecidas, sino que construye un puente emocional, estético e intelectual con el público, consolidando las artes escénicas como un lenguaje vivo, urgente y necesario».

Cada una de las propuestas de esta nueva temporada irá acompañada de un diálogo posterior a la muestra, conducido por la coreógrafa canaria Teresa Lorenzo para facilitar el entendimiento e intercambio entre público y artista.