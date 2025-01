Llega el primer LP de la Banda Sin Nombre, con figuras legendarias del rock-pop de Canarias

El grupo Banda Sin Nombre (BSN) presenta la noche de este sábado su primer mini LP, Una mañana, un disco editado en formato digital y físico a modo de vinilo de 12 pulgadas. El estreno es en el Café Teatro Rayuela, situado en la calle Bethencourt Afonso 4 de Santa Cruz de Tenerife. Es un proyecto musical formado por distintos miembros de bandas que tienen una dilatada y larga trayectoria en el panorama de la música pop y rock hecha en Canarias.

Compuesta por Yuliana Kim (voz principal y teclado), Roberto Sánchez (bajo y coros, que perteneciera a Diplomáticos), José Manuel Vázquez (guitarra eléctrica y coros, que estuviera en Ataúd Vacante), Pablo Díaz (Piano Rhodes, órgano Hammond, sintetizadores y coros, que fuera miembro de bandas legendarias de Tenerife tales como Brutalizzed Kids o The Yuyus) y Roberto Bacallado (batería, percusión y coros, que fue batería de la banda La Pista Búlgara), su estilo es una mezcla entre un pop de los años ochenta y un sonido más actual aportando modernismo a sus canciones.

El proyecto musical de BSN pretende aportar un pop sofisticado al panorama musical, con un estilo elegante y una voz femenina al frente que lo hace único, derivando en un proyecto muy actual y diferenciado con el resto de proyectos de música pop que existen en Canarias. Su primer mini LP ya se encuentra a la venta en tiendas especializadas y en todas las plataformas digitales.

Estas son las trayectorias de los miembros de la Banda Sin Nombre:

Yuliana Kim: de origen coreano, aunque nacida en Rusia y con nacionalidad española, vive en la isla de Tenerife desde hace más de 15 años, su pasión por la música la llevó a estudiar canto clásico y piano en San Petesburgo, ciudad en la que vivió antes de mudar su residencia a Canarias. Yuliana siempre ha tenido una gran conexión con la música y las bandas y artistas de la isla de Tenerife.

Roberto Sánchez (Keko): bajista de la banda Diplomáticos durante toda su carrera musical, se une ahora a Yuliana para completar las de su primer mini Lp titulado “Una mañana”, participando en la composición de la música y las letras.

José Manuel Vázquez (Manolo): miembro de bandas con una dilatada carrera como La Donna Inmóvil junto a Eduardo Bercedo Lang-Lenton o como Ataúd Vacante, que luego serían D-Tractores y que finalmente pasaron a llamarse Tractores, junto a sus otros componentes Fafe, Silver y Pistol. Manolo no solo es un guitarrista con un sonido muy particular que lo hace único, sino que además su concepción de la música le ha llevado a producir las canciones de Banda Sin Nombre, participando activamente en su composición. La trayectoria de este músico incluye varios discos, Lp´s y CD´s, así como diversas giras por el territorio nacional, incluyendo la sala Revolver en Madrid, el País Vasco o la sala KGB en la ciudad de Barcelona, por nombrar algunos.

Pablo Díaz: músico con diversas facetas, ha sido miembro de bandas legendarias de la isla de Tenerife tales como Brutalizzed Kids o The Yuyus, y ha participado en numerosos proyectos de estilos musicales tan dispares como el jazz, la fusión o la cumbia. Carmela Visone & the Grooves, Catacumbia o Manescau Jazz Trio por nombrar algunos. Su estilo tocando las teclas y su particular forma de ver la música lo hacen único, participando en numerosos directos no solo en la isla de Tenerife, sino en todo el archipiélago Canario así como girando por la Península Ibérica.

Roberto Bacallado: batería de la banda La Pista Búlgara durante toda su trayectoria en el panorama musical canario, ha participado activamente en varios proyectos musicales de la isla y fuera de ésta, como el caso de la banda The Yuyus o el sello discográfico Logicalnoise Records, con sede en la ciudad de Londres donde el músico residió entre los años 2.000 y 2006 y cuyo proyecto de música electrónica en directo le llevó a participar en festivales como el Eólica en la isla de Tenerife en su edición del año 2.006 o su concierto en el reconocido Club londinense Ministry of Sound. Además, ha participado en varias giras en el territorio nacional con la banda La Pista Búlgara incluyendo Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vitoria, Málaga y Gijón.

El primer mini Lp en formato digital y vinilo de 12 pulgadas, ya a la venta en tiendas especializadas y en todas las plataformas digitales. Email: info@bsnband.com. Su página web: www.bsnband.com.