Polonia, en la carrera a los Óscar con un filme grabado en Tenerife

Under the volcano, una película que dirige Damian Kocur y que ha sido muy bien acogida por parte de la crítica europea, es la cinta con la que Polonia opta a ser nominada en la próxima edición de los Premios Óscar en el apartado a Mejor Película Internacional.

La película con la que Polonia mira hacia Hollywood, de cien minutos de duración, no solo fue rodada en Tenerife sino que está ambientada en la Isla. Under the volcano cuenta la historia de una familia ucraniana a la que la invasión de Rusia le sorprende de vacaciones en Canarias. Así lo recoge la sinopsis: La historia sigue a una familia ucraniana atrapada lejos de casa mientras Rusia invade su país. «Lo que comienza como unas vacaciones bañadas por el sol se convierte en una exploración tensa e íntima del desplazamiento, la resiliencia y los vínculos puestos a prueba bajo presión. De turistas pasarán a ser refugiados».

Una escena de la cinta. / El Día

Con guion del propio Damian Kocur y de Marta Konarzewska, la cinta cuenta con los siguientes actores: Sofiia Berezovska, Roman Lutskyi, Anastasiia Karpienko y Fedir Pugachov. La producción corre a cargo de Agnieszka Jastrzebska y Mikolaj Lizut. Mientras, Nikita Kuzmenko asume la dirección de fotografía y Alan Zejer firma el montaje.

El primer largometraje de Kocur, titulado Bread and Salt, se estrenó en 2022 y se alzó con el premio especial del jurado en Orizzonti de Venecia. Estrenó esta segunda aventura cinematográfica en la última edición del Festival de Toronto.

Muchos de los escenarios de la cinta son fácilmente reconocibles porque la familia se hospeda en un hotel del norte de la Isla donde, cuando se dan cuenta de que la guerra impide que la familia pueda volver a su país, deciden alojarlos gratuitamente hasta que encuentren la manera de poder regresar. «El cineasta polaco confirma su talento para exprimir la tensión, y para aflojarla, con este drama en erupción –a la sombra del Teide–, un filme oportuno que no estalla pero sí resquema con su reflexión: ¿No queremos todos volver a nuestras cosas una vez sabemos de qué lado de la guerra estamos?», se ha escrito sobre la historia, que ganó los premios de Mejor actor y Mejor director en el último Festival Internacional de Cine de Marrakech y que ha sido proyectada también en Festival de Cine de Les Arcs, por ejemplo.