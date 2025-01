Fortiche, el estudio canario que triunfa de nuevo en Netflix

Después de triunfar con la primera temporada de Arcane, el estudio de animación Fortiche –con una importante sede en Canarias– ha vuelto a arrasar en Netflix. La responsable de este éxito es la segunda temporada de esta saga, una serie animada para adultos basada en el universo de League of Legens, de la desarrolladora y editora de videojuegos Riot Games.

Fortiche, un estudio de origen francés, decidió establecerse en Canarias cuando uno de sus empleados optó por mudarse a Las Palmas de Gran Canaria durante la pandemia y trabajar desde allí. Las facilidades fiscales que ofrece el Archipiélago para esta industria hicieron el resto y, desde entonces, la entidad cuenta con una delegación canaria que cada vez toma mayor protagonismo. «En el pico de producción de la segunda temporada de Arcane, hubo un total de 23 personas trabajando desde Canarias», explican.

Esta segunda entrega de la serie llegó, obviamente, avalada por el lanzamiento de la primera parte, que pulverizó todos los récords y se situó rápidamente en los primeros puestos de más de medio centenar de países. La temporada dos consiguió datos similares muy rápidamente.

«El éxito de la primera temporada jugó un papel muy importante a la hora de generar expectación por la segunda temporada. Trabajamos duro para llegar aún más lejos esta vez, asegurándonos de que la historia, las imágenes y las emociones fueran aún más convincentes», detallaron desde Fortiche. Además, continuaron, la sólida legión de seguidores de League of Legends «ayudó a crear una base sólida para la serie. Al mismo tiempo, el estilo y la narración únicos de Arcane lograron cautivar a una audiencia más amplia más allá de los fanáticos del juego».

La de Gran Canaria no es la única sede de Fortiche, que tiene oficinas también en París y en Montpellier. Pese a eso, su éxito es en buena medida un triunfo de la industria audiovisual canaria. De hecho, sus portavoces no dudan en destacarlo: «Este reconocimiento arroja luz sobre el increíble trabajo realizado en Canarias. Destaca la experiencia y el talento que se encuentran en las Islas, no solo en Fortiche sino en todo el sector de la animación, que incluye estudios e instituciones locales con habilidades y creatividad únicas».

De hecho, y pese a que la sección canaria del estudio se encargó únicamente de una parte de la producción, su contribución fue vital. «Y este éxito refleja el creciente reconocimiento de la industria de la animación de la región y sus talentosos profesionales».

El lanzamiento de Arcane formaba parte de las celebraciones del décimo aniversario de League of Legends. Por desgracia para sus seguidores, esta segunda temporada será la última. «Desde el principio, el plan era concluir Arcane después de dos temporadas», explicaron desde Fortiche. «Riot Games quería que sirviera de punto de partida de algo mucho más grande, su objetivo es explorar otros universos y contar más historias geniales», adelantaron.

En medio de todo este trabajo, Fortiche se prepara para lanzar su primer largometraje, una epopeya de ciencia ficción basada en la Odisea de Homero: Penélope de Esparta. «El proyecto avanza bien, aunque todavía se encuentra en sus primeras fases de desarrollo. Es emocionante saber que esta será la primera propiedad intelectual original de Fortiche y estamos dedicando mucha energía para convertirla en algo realmente especial».

Pero esta no es la única aventura de este estudio de animación, en Fortiche son unos apasionados de todo tipo de historias. «Hay varios proyectos en marcha. En Fortiche nuestra verdadera pasión es crear historias y universos únicos con un estilo distinto. Nuestro enfoque es continuar desarrollando un tono cinematográfico dirigido a adultos jóvenes y adolescentes, transportando al público y brindando experiencias profundamente emocionales y únicas», concluyeron.