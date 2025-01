10 películas de estreno en plataformas que no te puedes perder en enero

Este enero, las plataformas vienen cargadas de cine de entretenimiento, sobre todo comedias, películas de acción y propuestas destinadas a un público familiar. Entre las películas más destacadas, el regreso a la pantalla de Cameron Diaz (De vuelta a la acción), la nueva comedia de Will Ferrell (¡Estáis cordialmente invitados!) y otra aventura de los entrañables Wallace y Gromit. No faltan tampoco propuestas más minoritarias, algunas de ellas, como El brillo de la televisión, The Rapture y Sebastian, aplaudidas a su paso por festivales.

'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas', de Merlin Crossingham y Nick Park

Netflix (3 de enero). Nueva entrega de las aventuras de una de las parejas animadas más queridas y populares: el inventor Wallace y su mascota y mejor amigo, el perro Gromit. Realizada, como las anteriores aventuras del famoso dúo de plastilina, con la técnica de animación de stop-motion, Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas arranca cuando el nuevo invento de Wallace, un gnomo navideño inteligente, empieza a complicarles las cosas.

'The Rapture', de Iris Kaltenbäck

Filmin (3 de enero). Drama programado en 2023 en la sección Semana de la Crítica del festival de Cannes. Primer largometraje de la cineasta francesa Iris Kaltenbäck, tiene por protagonista a Lydia (Hafsia Herzi), una joven comadrona cuya vida se ve alterada por una decisión improvisada. A partir de ese personaje, la cineasta explora con tanta sutileza como contundencia las secuelas de la soledad no deseada y de los afectos y las entregas no correspondidos.

'Daddio', de Christy Hall

Movistar Plus+ (5 de enero). Carismática pareja protagonista para el debut en la dirección de la guionista Christy Hall. Proyectada en varios festivales internacionales (Toronto, Telluride, Tribeca), se apoya en el texto y en las interpretaciones. Dakota Johnson encarna a la protagonista, una joven que coge un taxi en el aeropuerto JFK de Nueva York. Entablará una larga y profunda conversación con el taxista (Sean Penn) que ha de llevarla a su destino.

'Un regalo para papá y mamá', de Christian Ditter

Movistar Plus+ (6 de enero). Comedia de género fantástico, con viajes en el tiempo, destinada a un público familiar. Un niño descubre una reliquia familiar que permite regresar al pasado. Decide utilizar el objeto en cuestión para volver al momento en el que sus padres le anunciaron que querían separarse e intentar cambiar el curso de los acontecimientos. Greg Kinnear e Isla Fisher dan vida a los padres del joven protagonista (Easton Rocket Sweda).

'Ad Vitam', de Rodolphe Lauga

Netflix (10 de enero). El actor francés Guillaume Canet (Fuera de temporada) se convierte en héroe de acción en esta película de argumento más que convencional: un tipo aparentemente normal se ve inmerso de la noche a la mañana en una conspiración de altos vuelos. Lo primero que tendrá que hacer es rescatar a su mujer, que ha sido secuestrada por un grupo de hombres armados. Dirige el desconocido Rodolphe Lauga y cuenta con la colaboración en el guion del propio Guillaume Canet.

'El brillo de la televisión', de Jane Schoenbrun

Movistar Plus+ (13 de enero). Una de las películas de género fantástico más estimulantes del cine reciente. Dirigida por Jane Schoenbrun (We’re All Going to the World’s Fair), cruza lenguajes (cine, televisión, internet, performance) para hablar, entre muchas otras cosas, de la identidad y de cómo la cultura popular puede ayudarnos a encontrarla o a alejarnos de ella. Única, emocionante, visualmente fascinante, llena de imágenes para el recuerdo y con una banda sonora para escuchar en bucle.

'Unstoppable', de William Goldenberg

Prime (16 de enero). Drama deportivo inspirado en la historia real del deportista Anthony Robles, que nació sin la pierna derecha y en 2011 logró convertirse en campeón de lucha libre de la NCAA. Debut en la dirección del veterano montador William Goldenberg, adapta las memorias de Robles y promete entregadas interpretaciones de su pareja protagonista: Jharrel Jerome, en la piel del deportista, y Jennifer Lopez como su madre.

'De vuelta a la acción', de Seth Gordon

Netflix (17 de enero). Título ideal para la película que supone el regreso de Cameron Diaz a la pantalla tras una década de retiro. La actriz y el actor Jamie Foxx dan vida a una antigua pareja de la CIA que decidió retirarse hace un tiempo para formar una familia. Siete años después, vuelven a la acción. Dirigida por el prolífico Seth Gordon (Cómo acabar con tu jefe, Por la cara), promete idénticas cantidades de acción y de comedia.

'¡Estáis cordialmente invitados!', de Nicholas Stoller

Prime (30 de enero). Nicholas Stoller, director de la magnífica Paso de ti (2008) y con larga experiencia en la comedia (también son suyas Todo sobre mi desmadre y las dos entregas de Malditos vecinos), dirige esta película de enredo sobre dos desconocidos que descubren que han reservado el mismo lugar y a la misma hora para celebrar una boda. Entre sus principales atractivos, su pareja protagonista: Reese Witherspoon y Will Ferrell.

'Sebastian', de Mikko Mäkelä

Filmin (31 de enero). Estrenada en el festival de cine de Sundance, Sebastian explora la compleja relación entre la realidad y la (auto)ficción. Segundo largometraje del director y guionista Mikko Mäkelä, este drama queer tiene por protagonista a un joven escritor (Ruaridh Mollica) asentado en Londres que decide convertirse en trabajador sexual para documentarse para la que será su nueva novela.