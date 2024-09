Rodrigo Cuevas: «Las barreras que tenemos en la mente son casi más grandes que las barreras de los idiomas»

Mucho ha tardado Rodrigo Cuevas en llegar a Canarias. Ahora, prepara su primer viaje a las Islas, el día 21 en el Festival Boreal de Los Silos. También estará en Lanzarote y Gran Canaria.

Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) llega por primera vez a Canarias para presentar su último trabajo, Manual de Romería. Es el cabeza de cartel de la nueva edición del Festival Boreal, que lo llevará hasta el municipio tinerfeño de Los Silos el próximo 21 de septiembre. Además, el 24 de octubre estará en el Teatro El Salinero de Lanzarote y un día más tarde actuará en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Reconoce que ya tenía ganas de viajar hasta las Islas y sentencia: «A todos nos gusta mucho subir al monte a celebrar, así que procuraré cumplir las expectativas con estas actuaciones». Sin pelos en la lengua, afirma que «si alguien tiene dudas, entonces no debe comprar la entrada para verme, porque lo que nosotros necesitamos son personas seguras, que se tiren al agua profunda con los dos pies a la vez».

Llega a Canarias para presentar su último trabajo. ¿Trata de adaptar la propuesta dependiendo del lugar en el que vaya a actuar?

Un poco sí, cada vez que voy a un sitio nuevo me gusta empaparme de las tradiciones de la zona, e igual me tengo que cantar unas folías o algo así en este viaje. Me gustan mucho los sonidos canarios. Desde hace muchos años me interesa todo lo que se haga en lugares como El Hierro, y por eso disfruto de la señora Valentina, que hacía una música muy particular.

¿Qué tiene su propuesta que traspasa las fronteras de las diferentes culturas y de los diferentes idiomas, ya que usted ya ha llevado por diferentes países?

Creo que el folclore es un lenguaje muy sencillo y muy fácil de trasmitir. Se trata de creaciones que hablan de cosas que son comunes a todos los seres humanos y se entiende muy fácil allá donde se lleva. Al final, de igual dónde actúe porque yo, de una forma o de otra, me hago entender. Y, bueno, creo que tenemos más barreras en la mente, y que esas son casi más grandes que las barreras de los idiomas. Yo voy a ir a Canarias y cantaré en asturiano pero la gente me va a entender perfectamente.

¿Qué supone para usted poder poner en escena la música de Manual de Romería? ¿Es el directo un momento especial para usted como artista?

A mí el directo es lo que más me gusta. En el estudio realmente lo paso un poco mal, pero en el directo estoy realmente bien, es lo que más confianza me da. No es que no disfrute del momento de la grabación, pero me gusta el contacto que se puede dar con el público cuando salgo al escenario.

Cuando comenzó su carrera, ¿tenía claro el sonido que quería ofrecer? ¿Diría que ha dado ya con la tecla exacta para tener una propuesta redonda?

Para nada tenía claro lo que quería hacer. A lo largo de los años, y a base de trabajo, he hecho un viaje muy largo, que ha sido como una búsqueda. Todo ha sido a base de trabajar y trabajar para poder mostrar lo que tenía en la cabeza. Ahora mismo me siento muy cómodo con lo que he logrado pero la cabeza no para de pensar y de crear.

Manual de Romería tiene temas compuestos por usted, otros que tan solo interpreta, otros que adapta… ¿Se encuentra más cómodo en alguna de esas facetas en particular?

Depende. Existe una tradición muy larga de cantautores durante el siglo XX, pero también creo que estamos en un momento en el que hay que tratar de recuperar la tradición. Creo que todo se puede combinar, hay que nutrirse de todo lo que se ha hecho y, sobre todo, cada uno debe aportar su propia visión.

Habla de la importancia de esa tradición. ¿Está en contacto con los profesionales que se encargan de preservarla y difundirla cuando trabaja en su propuesta musical?

Sí, claro. Hay mucho que aprender de los músicos tradicionales. Además, creo que entender otras tradiciones nos ayuda a comprender la nuestra propia.

Cuando entra en contacto con esos profesionales de la tradición popular, ¿aceptan bien esos tintes de modernidad que usted incluye en su música?

Claro, a la gente le encanta. En realidad, en el mundo tradicional la gente es más abierta de lo que se puede llegar a pensar.

Llega a Canarias para presentar Manual de Romería pero, ¿ya tiene la mirada puesta en sus próximas propuestas?

Bueno, la verdad que la gira te deja un poco tiempo porque se pasa uno todo el día en la carretera y de viaje y es difícil pensar en preparar cosas nuevas. Pero bueno, está todo ahí, en la cabeza porque sí, ya hay ganas de preparar cosas nuevas.