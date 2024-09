Fiesta de famosos en los sótanos de TEA

Al igual que una costura consigue reunir dos trozos de tela en una sola pieza, no es posible entender la dimensión real de TEA Tenerife Espacio de las Artes sin descender a sus sótanos. Y es que hay que bajar al gigantesco almacén de este enclave museístico que gestiona el Cabildo de Tenerife para valorar en su justa medida el universo artístico y cultura que ha madurado en torno a la figura de Óscar Domínguez.

El TEA invisible, el que no ve un visitante de la exposición Dos que se cruzan, es complejo, fascinante, laborioso y está inundado de alegrías y alguna que otra decepción. Es como un gigantesco iceberg que intima al espectador conforme te acercas a él y que abruma por lo que no enseña, es decir, el témpano de hielo que está sumergido. Explicar cómo es la cara B del enclave cultural que se levanta en unos de los márgenes de la desembocadura del Barranco de Santos no es una tarea fácil, pero se puede intentar. En esta tarea nos acompaña Isidro Hernández Gutiérrez (La Laguna, 1975), el conservador jefe de la colección TEA Tenerife Espacio de las Artes. La excursión a los sótanos del hogar de Óscar Domínguez es una experiencia sorprendente pero, sobre todo, tiene mucho de una frase que, seguro, usted ha escuchado alguna vez en su vida: «Lo que pasa en Las Vegas se queda en las Vegas». Que los neones y el olor al dinero que se percibe en la ciudad del pecado no distorsione la cruda realidad de un lugar en la que no sólo hay diversión, excesos y lujo. Partiendo de la base de que el camino ha sido duro y que se empezó desde cero, las señales que emite hoy el centro que gestiona el Cabildo de Tenerife son esperanzadoras. Queda mucho por hacer y cosas que están en un proceso de mejora, pero la base es sólida: la Isla es la referencia mundial más completa del artista canario surrealista más reconocido a nivel mundial. Eso ya es mucho decir en torno a la figura de un artista olvidado e incluso repudiado durante años.

Rebuscando entre tantas joyas aparece una que es la joya de la corona: 'L'ombre terrestre', de René Magritte

Visita a los sótanos del TEA / Andrés Gutiérrez

El origen. Si tenemos en cuenta los noes que se llevó Eduardo Westerdahl, otra vez él, cuando en 1968 quiso plantar la semilla de un gran museo que se alimentara de parte de las obras que se reunieron alrededor de una exposición organizada en el Museo Municipal de Santa Cruz, esto es casi «milagroso». Vale que el general Franco todavía era mucho Franco y que Domínguez era un proscrito que, de dicho de paso, lo tenía todo para no empatizar con el dictador: exiliado, republicano, un autor entregado a las pasiones y un creador extremo. Sobre la pérdida absoluta de su obra se proyectaron los pilares de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Abajo del todo está el corazón del museo.

¿Dónde estamos?. En un largo subterráneo que se extiende desde el MUNA hasta el Puente Serrador de la capital tinerfeña, en tres largos pasillos donde se almacenan miles de objetos de la Biblioteca, del área de Cultura y, por supuesto, de TEA Tenerife Espacio de las Artes. También hay una parte en la que se guardan las cajas de refrescos de la cafetería o el material que suele utilizar el personal de mantenimiento. Todo eso conforma el TEA que no se ve. Lo que sí es de uso exclusivo del museo son la sala de los peines [enseguida explico su significado], la de los compactos, la de escultura, la zona de tránsito y el Centro de Fotografía. Esta es la línea de salida en la que nos esperan Isidro Hernández y Vanessa Rosa Serafín, que trabaja en el área de registro de las piezas que conforman este gigantesco puzzle.

«Si no tienes claro dónde está lo que buscas estás perdido», cuenta Vannesa Rosa Serafín

Sala de los ‘peines’. Es un sistema que permite guardar y clasificar las obras [ficha técnica e informe de conservación] en unos paneles metálicos que ruedan sobre unas guías. En la sala en la que nace este reportaje hay 67 peines que esconden miles de historias. Algunas de ellas auténticos tesoros del arte internacional. Y es que no deja de ser emocionante encontrarte de frente con un Magritte [L’ombre terrestre] en cuanto empieza a rodar uno de estos compartimentos. El cuadro, un óleo de 73 x 92 centímetros tiene asignado el número de registro TEA2006-005, y es uno de los tesoros de la colección. La sombra inquietante pertenece a una de las primeras etapas creativas de René Magritte (1898 - 1967) y encaja como un guante en la vena surrealista que destila TEA Tenerife Espacio de las Artes. «La creación de esta colección, que partía de la nada, se debe a la labor y la implicación de muchas personas y equipos de trabajo que han hecho posible este milagro», comenta Isidro Hernández sobre un concepto de museo que «está abierto a la multiplicidad de propuestas de las nuevas tendencias». Lo que empezó siendo el sueño de un grupo de visionarios culturales –tal día como el 31 de octubre de 2008– se ha convertido en una realidad tangible conectada a la figura de Óscar Domínguez: «Es junto a Dalí y Miró el representante español más internacional del surrealismo», certifica el conservador jefe justo antes de revelar el espíritu de este proyecto. «Es una colección de colecciones que está viva».

Mantener "viva" la base de datos es una labor básica para no perder el pulso de la realidad artística

El día a día en los sótanos. Si Celia Cruz pasó a la eternidad, entre otras muchas cosas, por confirmar que «no hay cama ‘pa’ tanta gente», en TEA Tenerife Espacio de las Artes no hay manos para la cantidad de tareas que hay sobre la mesa. Y es que el TEA que no se ve es otro mundo. Algo más precario que el que se disfruta en silencio en las plantas superiores. ¿Cómo es un día en la sala de máquinas del museo? «Contamos con la colección más completa de Óscar Domínguez», admite Hernández Gutiérrez al tiempo que reconoce que ése es un privilegio que posiciona a este organismo en el ojo del huracán de las nuevas vanguardias. Y es que la sombra del autor de referencia comienza a ser muy alargada. Además de las habituales labores de mantenimiento –limpieza de polvo y revisión del estado en el que se encuentran las obras–, hay que realizar un seguimiento de las peticiones que se reciben para solicitar un préstamo, el estudio de un autor que forma parte de una tesis doctoral o una posible visita guiada de estudiantes de ciclo superior. Mantener el material en unas condiciones óptimas es vital para impedir la aparición de enfermedades [ácaros y hongos] que puedan ocasionar daños. Es relevante mantener una humedad constante en la zona de entre 50 y 55%, así como una temperatura estable. «El hecho de estar en un ámbito tan próximo al mar nos obliga a estar más vigilante», abrevia Hernández. Sobra decir que la zona que estamos visitando está vigilada las 24 horas del día y que las medidas contraincendios de extienden a lo largo y ancho de todo el perímetro. Contar con una buena base de datos facilita mucho las cosas cuando te mueves en un entorno tan laberíntico: «Si no tienes claro dónde está lo que buscas estás perdido», introduce Vannesa Rosa Serafín «sobre lo optimización del archivo». La labor de Sara Lima en el archivo del Centro de Fotografía es igual de silenciosa, pero básica: lo que se llama un trabajo de hormigas para que todo esté ordenado.

«TEA se diferencia de otros centros de arte por su pertenencia al Archipiélago", precisa el conservador jefe, Isidro Hernández

La ‘huella’ de Domínguez. Del pintor canario más universal hay obras importantes en Nueva York, en París o en Suiza. También en el Museo Reina Sofía o la Fundación Abanca, pero TEA cuenta con un patrimonio propio integrado por casi un centenar de pinturas, decalcomanías, objetos, libros ilustrados y objetos que han ido enriqueciendo el fondo con el paso de los años. Además, autores que se vertebran con su obra tienen una presencia muy notable en los fondos como son los casos de Gordon Onslow, Ford Séligmann, Yves Tanguy o Raoul. En la vertiente fotográfica, por ejemplo, la colección COFF se ha nutrido con propuestas que llevan la firma de Dora Maar, May Ray, Styrsky o Gordon Hegnet.

Una marca propia. Isidro Hernández tira de una cita del crítico Juan Manuel Trujillo, quien en los años treinta del siglo XX dijo que «Canarias se ignora, e ignora que se ignora», para poner el acento sobre una idea imprescindible a la hora de poder entender el contexto en el que nos movemos: «TEA se diferencia de otros centros de arte por su pertenencia al Archipiélago, por lo que la línea de acción de su colección debe responder a los interrogantes que propician unas determinadas prácticas artísticas y unos modelos de producción propios, concretamente los de la isla de Tenerife», añadiendo que «parece mentira, pero casi un siglo después esa afirmación sigue deparándonos sentimientos contradictorios, entre el hartazgo, la incredulidad y el compromiso... Esta atención a lo local es uno de los principales cometidos de nuestro centro de arte. Me refiero a lo local, como un compromiso con el presente y con la contemporaneidad, al tiempo que se establecen espacios para la convergencia con otros centros de actuación de carácter nacional e internacional:la colección», exalta.

Luchar contra el polvo, sin duda, es la primera acción para desterrar la llegada de parásitos

Colección de colecciones. Además del tributo permanente a Óscar Domínguez, TEA cuenta con una colección de arte que suma medio millar de piezas de arte realizado en Canarias: en este bloque, entre otras figuras, aparecen identidades de la talla de Jorge Oramas, Lola Massieu, Juan Ismael, Maribel Nazco, Carlos Chevilly o Juan Hernández. En este grupo hay creadores extranjeros que inventaron arte desde las Islas como Stypo Pranyko, Günther Förg o Laurent Grasso. El universo fotográfico, sin duda, es otro de los puntales de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Colección COFF. Hace 14 años se sumó a la oferta de TEA. Esta recopilación de fotografías y vídeos está conformada por unas 1.300 obras de autores que trascendieron en un ciclo temporal que abarca más de nueve décadas. Entre los más antiguos aparecen mitos como Man Ray, Alexander Rodchenko y Cunningham (1920), mientras que las referencias más cercanas giran alrededor de Ignacio Aballí y Juan Urrios (2002), Jocelyne Alloucherie (2004) o Hannah Collins (2005).

«Sería necesario concentrar los esfuerzos en la adquisición de piezas muy específica", destaca Isidro Hernández, conservador jefe de TEA

Fondo ACA. La escena que nos encontramos en una zona de tránsito es parecida a uno de esos almacenes que aparecen en las películas de Indiana Jones en las que un montón de cajas de madera de diferentes tamaños crecen a lo largo y en altura. Esta aportación de los Amigos del Arte Contemporáneo (ACA) cuenta con 143 piezas de distintos formatos. En este apartado específico sobresalen las composiciones en tres dimensiones de talentos como María Belén Morales, Manolo Padorno, Menchu Lamas, Rafael Canogar, Maribel Nazco, Maud Bonneaud, José Guerrero o Eusebio Sempere.

Centro de Fotografía. Su origen es anterior a la construcción de TEA Tenerife Espacio de las Artes. La colección Centro de Fotografía Isla de Tenerife contiene más de 150.000 imágenes y fue una de las primeras que se integró a su organigrama. Su rol en certámenes como Fotonoviembre es indiscutible y, además de fotos, reúne en sus depósitos postales, placas, dos colecciones muy relevantes de publicaciones y una de objetos fotográficos. Es uno de los centros nacionales pioneros en la colección de este tipo de fondos y archivos.

Otros depósitos destacados. Inventariar a los inquilinos de los bajos fondos de TEA es un trabajo de chinos. Una tarea imposible de resumir en estas páginas, pero no nos podemos marchar sin hacer una referencia a la colección bibliográfica del escritor chileno Vicente Huidobro, el material asociado a César Moro y, por supuesto, al legado de Eduardo y Maud Westerdahl [álbumes, sellos, fotografías, dibujos, recortes de prensa y libros], la colección documental Conca y la de cartones ZAJ.

Procesos de adquisición. Hay tres vías fundamentales para ampliar los fondos de TEA: la compra directa de una obra, el cierre de una operación de depósito en préstamo [como ocurrió en su momento con la colección Bragales] o las donaciones. Hay una cuarta vía, con poco recorrido en el ámbito español, que es la dación en pago. Ésta es una fórmula habitual en el mercado anglosajón que consiste en la compra de una pieza que luego se regala a un museo a cambio de una generosa campaña de publicidad en los medios de comunicación o a través de los canales de transmisión del centro que recibe el obsequio. «Sería necesario concentrar los esfuerzos en la adquisición de piezas muy específica», reivindica Isidro Hernández cuando se aborda el tema de cómo debe crecer esta colección. «Hablamos de un plan estratégico de adquisiciones selectivas, de obras excepcionales y de gran formato dentro del itinerario creativo del pintor. Composiciones que actualmente se encuentran en manos privadas y que suponen un hacer un gran esfuerzo económico, pero que, en mi opinión, merecería la pena realizar», añadiendo que «no nos podemos quedar con las manos cruzadas».

Precios desorbitados. El 1 de marzo de 2023 el Cabildo de Tenerife pujó en una subasta celebrada en Christie’s por La maquina de coser electrosexual de Óscar Domínguez. La institución insular llegó a separar una partida de otra área de gestión para asegurarse la compra del cuadro, pero el remate final se situó en 5.245.359 euros y esa opción desapareció. Un fondo de inversiones internacional se hizo con una obra que en su momento estuvo en una colección privada de Tenerife. «Competir con compradores de este nivel es una quimera, pero eso no significa que no tengamos en el punto de mira esas operaciones por si hay una oportunidad», concluye el conservador jefe,