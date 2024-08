Jorge Blass: «La magia puede fascinar y cautivar, incluso al más escéptico»

Jorge Blass llega a Canarias con uno de sus espectáculos más ambiciosos, ‘Flipar’. Considerado uno de los mejores magos del mundo, estará el 14 y 15 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus; el 19 actuará en el Teatro El Salinero; y los días 21 y 22 terminará sus funciones en el Auditorio de Tenerife.

Ha preparado este espectáculo durante tres años. ¿Es el tiempo habitual que se toma para crear una nueva propuesta o este le ha llevado más tiempo de lo normal?

Más o menos es el tiempo que tardamos en montar un nuevo espectáculo, porque cada una de las ilusiones requiere muchas pruebas y luego hay que crear el guion y es un proceso bastante largo. Ahora mismo, de hecho, estamos ya preparando el siguiente show. En este caso, Flipar sí que ha sido especialmente difícil por todas las nuevas ideas y los efectos que hemos querido introducir, y que son originales. Yo creo que esta nueva propuesta, sin duda, hace honor a su nombre porque el público flipa de verdad. Durante todo el espectáculo se tiene esa sensación maravillosa de fascinación que produce la magia y a mí eso me hace muy feliz.

¿En qué se inspira a la hora de crear una nueva propuesta?

La magia se nutre todo. Por un lado, de los deseos del público. En la Edad Media, el mago hacía aparecer un conejo porque lo que quería era fascinar al público con algo imposible y, como en esa época la gente pasaba mucha hambre, empleaba lo que más deseaba el público. Todo ha ido cambiando a lo largo de los siglos y ahora tratamos de representar los deseos universales del ser humano: volar, teletransportarse, ser invisible… Son cosas que para el público son fascinantes de por sí y a eso le unimos una magia más sofisticada que logra conectar a las personas de una forma novedosa. En este espectáculo hay varios momentos de magia interactiva donde el público, desde su butaca, podrá sentir la magia, y esos momentos son para mí de los más emocionantes. Creo que la magia del futuro va a ir por ahí, que permitirá que el espectador sea parte del show, no solo un mero observador. En Flipar hay un momento, por ejemplo, en el que todo el público utiliza su teléfono móvil y con él creamos una magia que sucede en las manos de todo el público. Eso la gente lo recuerda y es muy impactante porque trasciende el escenario.

Agradar al público es el mayor reto. ¿Se encuentra a menudo con espectadores escépticos?

Mi padre es ingeniero aeronáutico y creo que es el espectador más racional que he tenido, y también el más difícil, porque la gente de ciencia es la más escéptica. Pero yo me he entrenado muy bien porque desde niño he hecho magia para mi padre y mi familia. Al inicio de cada show puedo ver que hay espectadores que fruncen el ceño pero a los pocos minutos quedan atrapados por la magia y se dejan llevar. Precisamente la magia tiene la capacidad de fascinar y de cautivar, incluso al más escéptico. Además, este espectáculo es muy honesto con el espectador. Desde el inicio decimos que van a subir al escenario aquellos espectadores que así lo deseen. La magia es un arte maravilloso y me encanta poder compartirlo con el público y hacerlos disfrutar.

¿Flipar es un espectáculo ideado para todos los públicos?

Muchas veces la gente piensa, de manera errónea, que la magia es solo para los niños, pero nosotros, cuando ideamos un espectáculo, lo hacemos pensando en la mente de un adulto porque precisamente lo que hace la magia es jugar con la percepción, desviar la mirada, y eso se logra con las personas adultas porque los niños son impredecibles. Para mí, los más pequeños son el público más complicado. De todas maneras, se trata de un espectáculo dirigido a todos los públicos y, de hecho, se produce un momento muy bonito porque hay a veces que hay hasta tres generaciones en el patio de butacas. Niños, padres y abuelos tienen de pronto la misma cara de inocencia y eso es algo que solo la magia consigue. Eso para mí es lo más bonito que puedo ver cuando estoy sobre el escenario.

Precisamente es usted el que está sobre el escenario pero también cuenta con un gran equipo detrás para crear todas estas propuestas.

Sí, hay un montón de personas que han creado el show, y que proceden también de diferentes países. Contamos con una escenografía que va cambiando durante el espectáculo, hay proyecciones audiovisuales, hay momentos donde la magia sucede en el centro del patio de butacas… Así que tenemos muchos detalles novedosos e innovadores. Para mí es muy importante contar con todos esos detalles cuando voy a un teatro.

Bueno, ¿y con qué flipa Jorge Blass?

Yo flipo con cosas naturales. Ahora mismo, estoy en Lanzarote y flipo con la Isla, con toda Canarias en realidad. Flipo con los pequeños placeres, con descubrir sitios nuevos porque a mí no me gusta viajar a un lugar solo para actuar, sino para poder disfrutar y conocer a las personas, y saber cuáles son sus inquietudes y qué cosas les fascinan.