Miss Bolivia: «El escenario es un canal privilegiado de comunicación con nuestro público»

Miss Bolivia es una cantante, compositora, productora y DJ que fusiona los estilos urbanos de cumbia, hip hop, dancehall, electro reggae y pop, ofreciendo al mismo tiempo frescura y provocación de lo digital con la potencia de los ritmos y elementos originarios. Desde 2008, Miss Bolivia ha editado tres LP y ha realizado giras por Europa y Latinoamérica, presentándose en reconocidos escenarios, salas y festivales de Argentina y el mundo. En el marco de sus giras, representa con potencia, calidad y alto voltaje la cultura de fusión latinoamericana emergente que detona a nivel global, en una propuesta donde dialogan la música, la danza y el arte visual. Ella será una de las principales protagonistas de la próxima edición del Festival Boreal, que un año más se celebrará en el municipio norteño de Los Silos, los próximos días 20 y 21 de septiembre.

¿Qué sensaciones está recibiendo durante la gira europea de presentación de su disco?

Estoy muy satisfecha y agradecida con la repercusión de la gira europea de la presentación de mi nuevo álbum Bestia. Si bien hace muchos años que giramos por el continente, después de los años de pandemia fue como volver a reiniciar el contacto. Y cada año venimos y giramos entre una y dos veces por Europa, y nos sentimos como en nuestra casa. Estar de tour con un nuevo disco bajo el ala es refrescante y desafiante a la vez, ya que tener la posibilidad de compartir nuevo material con nuestro público se siente como un privilegio y un bálsamo.

¿Qué ofrecerá en el Festival Boreal?

En el Festival Boreal desplegaremos un concierto a puro ritmo y baile, para mover la cadera y despertar el corazón, repasando nuestros temas más queridos de todos los discos e intercalando con las nuevas canciones para que comiencen a poblar el repertorio. Se trata de un espectáculo audiovisual donde el baile es un elemento importante de liberación y toma de conciencia, movemos el culo y levantamos el puño a la vez.

Para usted, ¿qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

El escenario es un territorio de juego, es un espacio libre y uno de los canales privilegiados de comunicación con nuestro público. Si bien la existencia de las redes sociales y las plataformas de escucha democratizan la información y la comunicación con la gente, el escenario es por excelencia el ámbito de pura presencialidad que nos permite poner el cuerpo y la palabra al servicio de la gente. Amo el directo, con mis compañeras gozamos mucho y nos divertimos, dando rienda suelta al deseo.

¿Cómo presentaría usted misma su último trabajo, Bestia?

Bestia es un entramado de canciones que actualizan el estado de mi ser. Es un hecho artístico y un gesto político a la vez. Contiene autobiografía, realidad cruda y ficción. Contiene aristas de baile y descontrol, como así también de reflexión e introspección. Podría decir que es un update del ADN de Miss Bolivia.

Su carrera musical es una muestra de lucha y reivindicación. ¿De qué conquista se siente más orgullosa?

Me siento parte de un colectivo y una escena que desde hace casi dos décadas venimos transitando. Se trata de un camino de inclusión, luchas múltiples y reivindicación. Aprendimos y reconfirmamos que se puede cantar cumbia y reguetón, moviendo el culo y con el cerebro puesto y el puño en alto. El micrófono, las canciones y el escenario son herramientas colectivas de enunciación que ahí están para ser utilizadas y apropiadas por la gente. Porque una vez que son paridas, ya no me pertenecen, son del universo.

¿En algún momento Miss Bolivia llegó a crear al margen de María Paz? ¿El personaje creativo en algún momento se independizó de la persona?

Es inevitable la permeabilidad y porosidad entre María Paz y Miss Bolivia. Durante muchos años me esforcé con esmero en separar quirúrgicamente a estas dos instancias, sobre todo de mi faceta profesional como psicóloga y psicoanalista, pero he resuelto que esa moción resulta inconducente y estéril, ya que no reniego de mí ni de mis raíces, de mis neurosis, mis síntomas ni pasiones. Hoy orgullosamente siento que han comulgado en mí el doctor Jekyll y Mr Hyde.

¿Qué valoración hace de la situación social y cultural en Argentina en la actualidad?

Nos encontramos atravesando un momento complejo a nivel social, cultural y político en Argentina en la actualidad, donde la gente tiene hambre y se están precarizando constantemente sus derechos. Es por eso que más que nunca debemos levantar las banderas de la cultura y el arte como estandarte y antídoto, salir a la calle y saber que nadie se salva solo, que la respuesta es sí o sí colectiva.