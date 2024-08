Carlos J. Rodríguez Sosa: «Las redes son la forma de mostrarme tal cual soy; me la suda aparentar»

¿Cómo y cuándo nace esta faceta suya de creador de contenidos para las redes sociales?

Creo que desde siempre. Mi personalidad toda la vida ha sido así. Recuerdo de pequeño coger una cámara de mi padre e imitar escenas del niño de Solo en casa, cuando gritaba poniéndose after shave, y luego yo me veía en el vídeo. Mis compañeros del colegio podrían confirmarle que siempre estaba haciendo el tonto. Cuando estoy en confianza con mis amigos, junto a mi chica o los familiares suelo ser tranquilo pero cuando me enralo... Me gusta mucho reírme y pasarlo bien, no puedo evitar dejar de hacer bromas o estar de risas porque es mi forma de vivir; algo así como mi escudo. Siempre he usado el humor, desde pequeño incluso, para arrinconar todos los problemas que me han ido surgiendo.

Antes de la pandemia ya teníamos el típico grupo de WhatsApp con los colegas y yo siempre me inventaba vídeos de personajes que creaba con filtros de aplicaciones del móvil sobre anécdotas compartidas con esas amistades solo para reírnos y partirnos la caja un rato. Me servía porque me ayudaba a crear, me distraía de mis movidas y encima divertía a mis amigos; para mí era como una medicina.

Después llegó marzo de 2020 y el confinamiento. Me había quedado absolutamente solo en mi piso como muchas otras personas que también vivieron en soledad aquella época de cuarentena. Un día decidí compartir un vídeo bromeando sobre el tema del Covid, por quitarle un poco de seriedad a todo el asunto; siempre me ha hecho mucha gracia el rollo ese tipo Guerra Mundial Z… ¿Sabe? Entonces, desde aquel vídeo que colgué si no recuerdo mal el día de mi cumpleaños, el 19 de marzo de 2020, curiosamente el día del padre, como la gente también estaba aburrida en sus casas me pedían subir otro vídeo; yo lo colgaba y después querían otro; subía uno más y me pedían otro y otro y otro... Así hasta hoy en día: tres años y pico ya creando contenidos para Instagram, TikTok, Twitter, YouTube y Facebook como @oye_carlos_

Habla usted de «arrinconar los problemas» que le aparecían en la vida y sobre su primer vídeo subido a las redes sociales destaca que coincidió «curiosamente» con el día del padre. ¿A qué se refiere?

A partir de 2014 pasé en lo laboral por una nube negra. En 2012 empecé a trabajar en el sector del turismo gestionando, gracias a mi licenciatura en Marketing y Comercio Exterior y un máster en Marketing, Publicidad y Comunicación, la imagen en redes sociales de un hotel del sur de Gran Canaria hasta que llegó una nueva jefa quien, por negarme a afeitarme la barba, me acabó despidiendo. A aquella situación de parado y no encontrar ni una oferta de trabajo se le sumaría el suicidio de mi padre.

Mi familia y yo pasamos de tenerlo todo a no tener nada. Nos quitaron la casa, nos quedamos sin dinero y todo se fue a la mierda. Sin salirme curro de lo mío, me dediqué con mi tío a pintar casas, las que nos cuadraban... Cuando terminábamos el trabajo nos repartíamos el sueldo entre los dos. Aprendí mucho en aquella época, pero sobre todo fue necesario para echar una mano en casa y ayudar mi madre. Ella a día de hoy solo cobra una pensión de viudedad y aun así se la embargan cada mes porque en la actualidad, al haber sido socia en su momento de mi padre en sus empresas, la deuda que él dejó al morir es mi madre quien la ha debido asumir.

Ahora sí entiendo que considere de «medicina» el humor. Ha jugado para usted un papel importantísimo...

...es mi forma de ver la vida. Me refugio en él y me aferro a él como un koala a un árbol o una ladilla al vello púbico. No recuerdo que fuera un niño serio o antipático. Mientras iba creciendo, supongo que mi sentido del humor también lo hacía y mientras más problemas sucedían en mi vida, más bromas hacía, tanto a los demás como a mí mismo. Lo primero que debes aprender es a reírte de ti mismo. De nada vale ser capaz de reírte de lo que ves alrededor y de los demás si no puedes mirarte en un espejo y primero reírte de ti: de tu físico, tus problemas; de las veces que te haya rechazado una chica cuando le enviaste flores o de mi salud mental. Siempre me río de todos mis problemas y aún más después de la última crisis de pánico que tuve.

¿Cree que estas claves suyas para superar los rebencazos de la vida han servido como una herramienta empática para contar en la actualidad con casi 130.000 seguidores en TikTok e Instagram? No sé si ese es su secreto.

No hay ningún secreto. Para mí las redes sociales son mi forma de mostrarme al mundo tal cual soy. La peña no hace más que aparentar intentando ser quienes realmente no son. Me la suda. Soy yo mismo; si les gusta bien y si no pues sigan a otro u otra porque no están obligados a seguirme. Creo que en TikTok ya es la tercera vez que debo crearme una cuenta nueva porque hay quienes se dedican a denunciar todos los vídeos de mi perfil para tirármelo abajo. Me da igual en el sentido de que yo no me dedico a esto para conseguir un determinado número de seguidores; lo que hago nace de mi corazón. Reírme de un vídeo para olvidarme de mi mundo, para crear y jugar conmigo mismo... Lo más heavy, algo que me llena de gratitud, es tener además la gran suerte de que tras ver mis vídeos alguien me pare por la calle para darme las gracias por haberle hecho reír o darle visibilidad a la salud mental.

Aunque sea durante los dos minutos que dura el post sabes que de alguna forma estás sacando a esa persona de sus movidas random con alguna sonrisa o normalizando su situación emocional. La fama, los reservados, los backstages, el postureo y todo lo demás me la traen floja.

¿Hasta qué punto influye cuando genera contenidos desnudarse sin tapujos hablando de salud mental?

Forma parte de mi personalidad. Ni más ni menos. En cierta forma me considero una persona bastante sensible y la salud mental, tanto en mi caso como en el de muchas otras personas, es nuestro talón de Aquiles pero eso no nos hace diferentes.

Una vez me dijeron: que hables en redes sociales de tu salud mental es malo para tu algoritmo.

¿Qué le respondió?

¿Sinceramente? Me reí y le contesté: ¿De verdad man me estás diciendo esa puta mierda?

Si estoy de humor, que es mi habitual estado de ser, lo reflejaré igual que si, por el contrario, me encuentro mal tampoco lo oculto porque quiero darle visibilidad a ese tema y que no sea un tabú para demostrarle al público que es normal estar jodido o jodida; no todos los días estás de fiesta con una copa de champín en la mano, rodeado de tías buenas en Bali con las tetas de goma.

Si un día estoy bien, subo vídeos de humor, que es lo normal –habría que plantearnos qué es eso de normal– o historias riéndome de vídeos que me hacen gracia o que algún seguidor me pasa y veo que es la hostia; otros días por ejemplo no subo nada y pinto o escribo. Pero si un día me siento como una mierda también lo comparto porque no podemos estar bien constantemente y quien le diga lo contrario, le está mintiendo.

¿Tiene límites su sentido del humor? Cada vez hay más haters detrás de cada perfil con los dientes preparados para hacer sangre de cualquier vídeo o comentario.

Para mí no tiene límites; lo que debe de tener es ética, en el sentido de por ejemplo si ves a una persona que le falta un brazo y estas dando un show por ejemplo pues no vas en tu stand up comedy a reírte del tío y hacer chistes sin parar, mofándote de cómo se come la sopa…

A mí me encanta el humor negro por ejemplo de Pete Davidson, Eric André y siempre me partiré con South Park, Padre de Familia, Big Mouth, Rick y Morty… Pero supongo que a veces la empatía en algunos momentos me puede y no me río en la cara de alguien con cierto problema. Pero sí es verdad que al final todo se basa en eso: en quién recibe el chiste o la broma.

Al final su reacción es un reflejo de su estado interno. Entonces ¿quién es el responsable de los límites del humor? ¿el humorista o la persona que esté tras el chiste? Creo que es un debate que nunca se logrará definir.

Uno de los grandes ejemplos sin duda es lo que pasó en los Oscars con Will Smith y Chris Rock, al final te das cuenta que esa reacción de agredir al cómico por hacer un chiste de alopecia a su novia no viene ya del chiste si no de la relación de Chris Rock que tenía con Jada Pinkett de atrás.

Así que definitivamente yo creo que la respuesta más cercana a esto es simplemente eso: cuando una persona está en paz consigo misma, consciente en su momento presente, nada externo que te puedan decir y menos a modo de chiste puede afectarte u ofenderte y menos viniendo de un cómico, pero si hay algo dentro de ti que no has conseguido superar, como en este caso Will Smith y alguien viene y se ríe de tu mujer con la que tú tuviste algo, está claro que su ego saldrá en forma de lobo a morderte el cuello.

¿Hay algo que se haya cortado en colgar en su perfil @oye_carlos_?

Si, pero no por lo que pueda o no llegar a pensar la gente sino más bien porque estoy hasta el naiser de tener que abrirme cuentas nuevas por las denuncias falsas de la peña –por cierto se quién eres… ¡ya te vale!– porque no sé ni los emails ya que tengo hechos. Entonces intento descafeinar el contenido lo máximo posible para evitar el típico mensaje de TikTok de… «Hemos retirado tu contenido por contenido sexual, pedofilia o por contenido violento». Y lo más gracioso es que no enseño ni un tobillo, ni subo vídeos abusando de menores rollo Jeffrey Epstein, pero bueno…

Por suerte los vídeos de los power slaps o cachetones deportivos me los han dejado, pero hay muchos fallos en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Cualquier persona que te tenga rabia, envidia, celos o cualquier movida por el estilo por competencia pura o alguien que está rallado contigo, que sucede en todos los sectores del mundo, puede tirarte abajo la cuenta. Muchos vídeos con millones de visitas y audios virales del Carapán, otro de los personajes cuyos audios llegaron a Narnia, se fueron al garete… ¿Qué le vamos a hacer? Debe de haber de todo en la viña del señor.

Como decía antes, esto no lo hago por la fama, los números y toda esa mierda ególatra. Y como existe gente que ama hacer el bien por los demás, también por desgracia existen quienes desean verte mal y hacer todo lo posible por enterrarte para ellos posicionarse por encima de ti o, simplemente, por joderte.

¿Ha conseguido monetizar sus contenidos?

Pues sí. Como le dije antes he tenido la gran suerte de trabajar para grandes marcas como La Carpa de Fuerteventura, MediaMarkt, UberEats, 200 gramos, Guess… Estoy muy agradecido por todo lo que el universo me ofrece constantemente. He sido brand partner en grandes festivales... También hay otros muy graciosos que intentan aprovecharse de ti diciéndote que ellos no pagan si no que te regalan dos botellas y un reservado en el backstage. Supongo que esa peña no es consciente de que hay hipotecas que pagar y letras de coches entre otras cosas…

Sucede mucho. No se dan cuenta que ser creador de contenidos o community manager es también un trabajo, no entretenimiento personal.

Pero creo que no quieren darse cuenta... Ellos te lanzan el anzuelo a ver si picas. Yo siempre digo que nuestras redes sociales son como una valla publicitaria: Si tú quieres que tu producto o servicio se vea en esa valla publicitaria pues tendrá un precio que tendrás que pagar o ¿le vas a regalar una botella y un reservado a la valla publicitaria? Pues esto es lo mismo.

La movida es que mucha peña se cree que somos críos que vivimos con nuestros papás, no tenemos facturas que pagar y solo por el postureo ya vamos a hacerles publicidad. No entienden que nuestro tiempo también cuesta dinero pero por suerte he dado con buenas empresas que valoran lo que hago en las redes sociales.

Además, estoy muy agradecido con la gente, también he podido auto publicar mi historia en forma de libro que comentábamos antes Lo que no te mata te hace diferente y gracias a ello, que son los que se han acercado a las librerías a ver si los libros estaban disponibles, hoy pueden encontrarlos en librerías como La Casa del Libro, Agapea o el Libro Técnico, tanto en Canarias como en Península.

Por último están los cuadros, que antes de la pandemia pues ya vendía pero luego, con todo el trabajo que me cayó arriba entre muchas otras cosas personales, pues no tenía tiempo de pintar. Ahora he podido retomarlo y la verdad que la gente se porta increíble conmigo.

Un día haré una exposición para que puedan ver las obras que he hecho y organizaremos después del verano otra firma de libros en La Casa del Libro de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, para sentir de nuevo toda esa magia del cariño de la gente que me hacen sentir muy afortunado y agradecido.