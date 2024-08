Ainhoa Arteta: "Tengo el regalo más grande, que es mi voz, de vuelta"

-Después de un tiempo sin cantar y un proceso de rehabilitación, ¿cómo está viviendo la vuelta?

-Sin cantar estuve solo el primer año, después he cantado mientras me rehabilitaba. Ahora llevo más de medio año muy bien. Lo único que puedo decir es que no tengo más que palabras de agradecimiento. Todos los conciertos y óperas que he hecho de enero hasta ahora han sido verdaderos baños de masas de gente, de cariño y de calor, pasándomelo bien en el escenario cuando llegó un momento en el que pensé que quizás no podría volver a cantar. Para mí es una maravilla.

-Entonces, ¿se encuentra totalmente recuperada?

-Todos los días trabajo, entreno y ensayo. Lo que sí que es cierto es que ahora necesito descansar más, no solo por lo que me ha ocurrido, sino porque tengo más edad. Antes tenía más energía, ahora procuro cuando no estoy en un escenario, estar desconectada y descansando, y sobretodo disfrutando más de los míos, de la vida y de los placeres de vivir.

-La vida le ha dado una segunda oportunidad.

-Totalmente. Ahora que veo el caso de Céline Dion, me siento muy identificada con ella. A un cantante, un ser para la música, si le quitan la voz, lo dejan en un continuo llorar y desazón. Lo que te apasiona es salir a cantar, el alma se expresa a través del canto. Cómo no me voy a sentir bien si tengo el regalo más grande que es mi voz de vuelta, y además, más experiencia. He tenido la suerte de que todo esto me ha servido para aprender muchísimas cosas, y lo más importante, agradecer a la vida, las oportunidades y la gente que me ha acompañado.

-¿Qué es lo que peor lleva de su carrera?

-Te lo voy a confesar: las maletas y los viajes. Lo demás, si pudiera teletransportarme, sería genial. Procuro hacer los viajes lo más cómodos posibles, sin transbordos por ejemplo.

-¿Cree que salir de los teatros es una forma de democratizar o acercar la ópera a un público más amplio?

-Eso tiene muchas ventajas, la primera es que utilizar el patrimonio histórico-cultural que tiene España es un regalo enorme para todos. Por otro lado, en cuanto a la lírica, los equipos técnicos y de sonido cada vez son mejores, y eso permite poder cantar al aire libre y acercar al público un género, como es la ópera, que piensan que es algo que les aburrirá. Pero después la realidad es todo lo contrario, la gente sale muy entusiasmada, y estoy más que convencida que, luego, el público que viene a los festivales de verano va los teatros. Este tipo de eventos no quita público, al contrario, los acerca al teatro.

-¿Es un público agradecido?

-Llevo 35 años haciendo esto y nunca deja de sorprenderme la buena acogida por parte del público.

-¿Cómo definiría la obra que interpretará con Montserrat Martí Caballé y Luis Santana?

-Hacemos conciertos que acoplamos a todo tipo de público. Pensamos que la lírica hay que hacerla fácil, y esto no significa que lo que cantamos sea fácil, todo lo que se canta en nuestro género es, al contrario, muy exigente. Pero es cierto que optamos por un repertorio más conocido y que en conciertos al aire libre intentamos interpretar obras que el público pueda reconocer y tararear muchas de ellas. El concierto lo acabamos haciendo entre todos, sentimos las vibraciones del público y nuestro objetivo es que se divierta, que lo pase bien, que se vaya a su casa con una sonrisa y tenga una buena experiencia.

-Actúan juntos desde hace mucho tiempo.

-Para mí es un placer. Quiero recalcar que tanto Luis como Montserrat han sido dos pilares fundamentales en mi vida. Siempre se han acordado de mi y me han ayudado en los momentos en los que he estado más débil. Cantar con ellos es un regalo. Lo pasamos bomba porque además nos llevamos muy bien, también con Víctor, el pianista. Es una gozada, yo creo que esto se refleja cuando cantamos. Les quiero dar las gracias a los tres por tenerme siempre en la memoria y por poder seguir haciendo juntos conciertos como este.

-¿Cómo considera que ha ido cambiando el panorama actual de la ópera en España?

-Los pasos se están haciendo poco a poco, deberían hacerse muchos más, pero confío en que el cambio sea de aquí a un futuro no muy lejano. En este país tenemos muchísima gente con mucho talento que están tocando en orquesta en el extranjero. Este país es un país de turismo de cultura. Los pasos que se están dando están muy bien, pero creo que deberíamos seguir más adelante y hacer más esfuerzos, y apostar por la ópera y por este tipo de turismo, que también genera beneficio a nivel económico.

-¿Tiene nuevos proyectos en mente?

-Al año que viene cumpliré 35 años de carrera. Haré una gira muy grande que titularé 'Gracias a la vida', no la puedo llamar de otra forma.