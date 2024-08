Carmen y la música, una fuerte alianza

Carmen despunta en el mundo de la música en Canarias gracias a su talento, su tesón y su valentía. Las cifras la acompañan, y no dejan lugar para las dudas: en su canal de Youtube tiene 22.000 suscriptores, en Instagram la siguen 18.000 personas y sus videos han superado las 400.000 visualizaciones. Tiene 21 años, es de Santa Cruz de Tenerife, y estas semanas preparar el lanzamiento de su primer EP, un trabajo de la que ya ha dejado ver algunos detalles en varias de las principales citas musicales de Canarias durante el verano.

Este está siendo un año de éxitos para la canaria, quien ha tenido la oportunidad de actuar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el Reggaeton Beach Festival de Tenerife, en el Granca Live Fest y en el Cook Music Fest, también en la capital chicharrera. Su objetivo es publicar su EP el próximo mes de octubre, aunque el público ya puede disfrutar de algunos avances, como Quiero, la última canción que ha publicado y que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Aunque Carmen grabó las canciones que componen este EP en dos semanas, la postproducción se prolongó desde el pasado mes de diciembre hasta abril porque la joven desea que todo salga perfecto en este primer lanzamiento. Quiero es el segundo adelanto de este trabajo y explica que es una propuesta que habla sobre «el miedo que podemos sentir cuando nos empezamos a enamorar de alguien después de haber sufrido mucho antes en una relación». Añade, además, que le tiene mucho cariño a esta canción porque es el primer videoclip que ella misma ha dirigido.

A pesar de que no cuenta con tradición musical en su familia, la joven de 21 años supo que quería dedicarse a esta industria desde que en el colegio participó en el musical Los Miserables. «Cuando me subí al escenario supe que me iba a dedicar a eso toda mi vida», reconoce la tinerfeña, quien comenzó a desarrollar su carrera desde la habitación de casa, haciendo versiones de sus canciones favoritas. En los primeros momentos de su incipiente carrera, Carmen decidió cantar en inglés pero poco a poco examinó los gustos de su círculo de amistades y comprobó que el reguetón era lo que estaba de moda. «Acabé cogiéndole cariño y por eso me atreví a versionar esas otras canciones que acabaron haciéndose un hueco en mi corazón», relata la cantante, quien ahora trata de compaginar ambas facetas.

Cuando comprobó que lo que hacía gustaba a sus seguidores, decidió dar un paso más y contactó con un productor con el que comenzar a trabajar de manera profesional. Así, varios temas propios se sumaron a las versiones que continuaba haciendo con gran éxito, como fue el caso de La Curiosidad, la canción de Mike Towers y Jay Wheeler, que este último compartió en sus redes sociales. Su deseo por mejorar y poder ofrecer la mejor música posible la llevó, en 2021, a viajar a Miami, donde permaneció tres meses durante los cuales trabajó como compositora para Rich Music, uno de los principales sellos discográficos independientes de la música latina.

Actualmente, mientras ultima el lanzamiento de su primer EP, estudia de manera virtual Diseño gráfico para poder tomar las riendas por completo de su carrera musical. «Es una faceta que va muy de la mano con la industria musical y me permitiría encargarme de mis propios logos y las portadas de mis trabajos», reflexiona y asegura que desde pequeña quiso ser cantante o diseñadora y ahora está luchando por alcanzar ambas metas.

Con todo, reconoce ser una persona muy versátil a nivel musical y, aunque sigue la tendencia de música urbana que tantos éxitos cosecha en la actualidad, trata de mezclar diferentes estilos, como el techno o el pop, y también se atreve con baladas.