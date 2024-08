Alejandro Méndez (Lori Meyers): «En nuestros conciertos se da una comunión con el público muy guay»

Con 20 años de carrera a sus espaldas, Lori Meyers tenía una cuenta pendiente con Tenerife. Los malagueños dará su primer concierto en la Isla el viernes 23 de agosto, en Phe Festival. «Tenemos muchas ganas de llegar para jugar y empaparnos de las energías de la Isla», dice el guitarrista Alejandro Méndez.

Lori Meyers se ha hecho de rogar en Tenerife porque después de más de 20 años de historia de la banda, este concierto en el Phe Festival será su primera actuación en la Isla.

Pues sí, la verdad es que tienes toda razón. Ha habido varias intentonas antes, pero al final nunca salía poder viajar a Tenerife, por temas de logística o de producción. Era algo que teníamos pendiente y este año por fin ha podido darse, porque además conocemos a gente que ha participado antes en Phe Festival y nos han hablado muy bien de la experiencia. Es verdad que ya llevamos muchos años de carrera y era muy extraño no haber tocado antes en Tenerife.

Precisamente, los festivales se están convirtiendo en la mejor forma para que los grupos se mueven en los meses de verano.

Sí. Este formato comenzó a despuntar hace ya unos años en España y creo que ha venido para quedarse, aunque es una forma de actuar que tiene sus pros y sus contras. Permite que tanto los grupos como el público accedan a un contenido que no es el habitual para ellos y dentro de una programación mucho más intensa. A pesar de los contras, que también los hay, para nosotros tocar en un festival es muy cómodo y es lo que más nos permite girar.

¿Ustedes modifican su propuesta musical cuando se trata de la actuación dentro de un festival?

Sí cambia. Básicamente porque en un festival es totalmente ilógico abordar un concierto extenso con las canciones que además no son tan conocidas. Estamos ante un público muy heterogéneo y en el caso del Phe Festival tocaremos los temas de nuestro último disco, Espacios Infinitos, y las canciones que hemos lanzado por último, las colaboraciones con Kora y con Manola. Pero los conciertos dentro de los festivales son un híbrido porque también añadimos todas esas canciones que el público nos pide.

Precisamente, ¿cuáles son los clásicos de Lori Meyers que no pueden faltar en un concierto?

Imagina que en este caso, que es nuestro primer concierto en Tenerife, dejamos de tocar Mi Realidad o Emborracharme... El público no lo entendería porque son canciones muy importantes que debemos incluir. Además, siempre se producen momentos muy bonitos, se da como una especie de comunión entre el grupo y el público muy guay y hay que vivirlo.

Están girando por toda España con su último disco, Espacios Infinitos, que ya tiene casi tres años de vida. Es un disco algo especial porque fue grabado y lanzado en la pandemia. ¿Lo recordarán más que otros trabajos o todos los discos son importantes y especiales para la banda?

Es verdad que este disco lo recordaremos por muchas cosas, por cómo lo elaboramos, porque nos pilló la pandemia justo a mitad y nos tuvimos que adaptar a esa situación. Fue un disco que se tardó mucho en hacer, no solamente por el covid, sino también porque tampoco encontrábamos el camino a seguir con el sonido. Yo creo que todos los discos son importantes pero es cierto que parece que al último siempre se le tiene más cariño, pero porque es el más cercano, no por otra cosa. Nosotros siempre intentamos elaborar cada disco de una forma diferente para buscar esa frescura que es tan propia del comienzo de una carrera; porque a medida que se acumulan los discos es más complicado no caer siempre en la misma forma de trabajar. Nosotros creemos que, si vamos cambiando ciertas cosas, ciertas formas de hacerlo, encontraremos sonidos nuevos y eso es lo que intentamos siempre.

En ese sentido, esperan poder sacar nuevo disco el próximo 2025. ¿Ya saben cómo va a sonar el nuevo trabajo de Lori Meyers?

Tenemos alguna idea porque hay algunas canciones ya grabadas y sabemos por dónde queremos ir. Creo que se trata del camino que iniciamos hace algún tiempo. Empezamos nuestra carrera con Viaje de Estudios, en 2004, y la forma de grabar era mucho más clásica pero también más orgánica. Era un trabajo en el local de ensayo. Hoy en día, las tecnologías han irrumpido con fuerza para quedarse y nosotros también las utilizamos porque nos pueden ayudar a lograr mayor frescura y fuerza en lo que hacemos. Hoy en día nuestra música es más rítmica y le damos mayor importancia a las secciones graves. A pesar de nuestro sello, creo que el matiz de la electrónica está cada vez más presente, y no solo en nuestra música, sino también en todas las demás. En eso andamos, conjugando las melodías de nuestros inicios con esa base más actual y tecnológica.

Nombraba antes las dos últimas colaboraciones que han lanzado, además con dos artistas que poco tienen que ver con ustedes, como son Manola (Tú ya no dices nada) y Kora (No me merecía la pena). ¿Cómo surgieron esas oportunidades?

Han sido formas muy diferentes de trabajar para nosotros. Con Kora grabamos en La Coruña, dentro de una iniciativa que juntaba a artistas diferentes en una casa, en un estudio, para preparar un tema conjunto en poco más de un día. Nos gustó mucho porque combinamos formas diferentes de componer y fue algo muy fresco. Manola también tiene un estilo diferente al nuestro y en ese caso sí fue una producción más íntima en casa. Porque además, con el paso de los años hemos podido acceder a un equipo profesional en nuestros hogares y eso nos hace sentirnos a gusto trabajando en un entorno más hogareño para poder experimentar.

¿Lo de llevarse el trabajo a casa no hace que sea más complicado desconectar de la música?

Sí, pero nosotros hemos pasado por un montón de procesos. Nos hemos metido seis días seguidos en un estudio para trabajar de forma intensiva, hemos viajado a Los Ángeles pero grabar allí, y hemos hecho cosas muy diferentes pero sobre todo hemos ido haciendo lo que nos ha apetecido. Por ejemplo, Espacios Infinitos lo grabamos a distancia, de manera telemática, porque todo tiene su momento.