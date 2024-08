I love Reggaeton llegará al Palmétum el 8 de noviembre

«La segunda edición de I Love Reggaeton (ILR) en Canarias tendrá este año un sold out más de los que ya llevamos acumulados por todo el país». Esa es la previsión del director ejecutivo de Sharemusic!, Felipe Menéndez, sobre la llegada del festival a Tenerife el próximo 8 de noviembre en el aparcamiento del Palmétum, en la capital chicharrera. La productora acumula en total cinco sold outs de las ocho fechas que tiene previstas en España para rendir homenaje a los primeros temas de reguetón y electrolatino que dieron la vuelta al mundo después de su aparición en Puerto Rico, en la década de 1980.

Así, Murcia es la última fecha que se ha coronado con este quinto sold out que se apila a los cosechados ya en Madrid, Valencia, Ibiza y Marbella y en formatos incluso como el de Madrid, en Ifema, con tres escenarios y congregando a más de 30 artistas. La propuesta para Tenerife incluye un cartel con una veintena de artistas y las entradas se encuentran a la vente en la página web de Sharemusic!. Existen tres tipos de entradas a la venta: la entrada general, la entrada front stage y la entrada standing vip. Las dos últimas incluyen servicios como una copa de bienvenida. Las entradas generales están a punto de agotarse.

Fernandisco, quien ya ha puesto su reconocible voz al servicio de todos los vídeos presentación de cada convocatoria del festival estará en Tenerife en noviembre para presentar a cada uno de los artistas que pasarán por el escenario. Los máximos representantes del reguetón, el electrolatino, el dembow y la bachata conforman el cartel del festival. Participarán Alexis & Fido, Yandar & Yostin, Osmani García, Henry Méndez, Lorna, Jacob Forever o Buxxi, entre otros. En la representación canaria no podían faltar las K-narias, que sin duda ofrecerán un derroche de energía e ilusión pues con el público disfrutarán de la noche más especial de toda la gira de I Love Reggaeton. La representación canaria la completan los artistas Dasoul y Tutto Durán, ambos de Gran Canaria. Otro de los elementos que hace tan especial este festival es que todos los artistas que desfilarán por el escenario lo hacen en un espectáculo inmersivo y totalmente sincronizado en el que la música no para nunca. Así, no habrá descanso y todas las canciones de aquella época estarán presentes gracias a la selección de Dame más Gasolina DJs.

El dúo tinerfeño K-narias. / E. D.

I Love Reggaeton vuelve a Canarias después de que el primer desembarco fuera en Gran Canaria en el año 2022. Aquella cita que congregó a más de 12.000 personas ya que se trata de un festival de multitudes que laten fuerte. Este público demuestra una vez más que el reguetón es un sonido que parece haber puesto a orbitar al planeta alrededor de él, pues las cifras de escucha, la asistencia a festivales y el fenómeno de masas que viven sus artistas supera a muchas otras industrias en la actualidad.

Este sonido se ha hecho internacionalmente viral y por eso este festival se ha propuesto reunir en un solo día los primeros temas que marcaron a toda una generación, como aquellos lanzados por Tego Calderón.