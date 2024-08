Wade: «Los DJ somos psicólogos de la pista y le damos al público lo que busca en cada momento»

A pesar de su apretada agenda, el DJ sevillano Wade ha sacado un hueco para venir a pinchar en Canarias, y participa el sábado 10 de agosto en la nueva edición de Sunblast. Promete al público una jornada en la que «todos lo pasaremos genial».

¿Qué destacaría del público canario?

Es un público muy bueno. Como andaluz que soy, yo también tengo un poco de esa sangre del sur y nos entendemos muy bien. Es un público muy cariñoso y muy parecido al de Latinoamérica. Me gusta mucho esa raíz y por eso me gusta pinchar en Canarias, por cercanía y buen rollo.

¿Qué propuesta ha preparado para su participación en Sunblast?

Tengo la suerte de poder actuar en el escenario principal, así que he decidido traer sonidos un poco más festivaleros. También voy a aprovechar que participan Natos y Waor para presentar el tema que acabamos de lanzar juntos, Never Sleep, y lo incluiremos en mi set. Creo que eso va a ser un punto muy positivo de mi actuación.

¿Qué supone un festival como Sunblast para los amantes de la música electrónica?

Este es un festival bastante chulo, pero en el que nunca he estado antes. Sin embargo, conozco el formato y me encanta la idea de cuatro de los escenarios colocados pegados y que de esta forma crean un círculo que para nosotros, los artistas, también es muy interesante. Me parece una idea muy guay. Además, es un festival que combina diferentes géneros de música y eso también me parece innovador y bueno para la Isla.

Un festival como Sunblast, ¿le hace a usted replantearse la propuesta que trae o es fiel a su estilo allá donde va?

Mi estilo musical es el mismo allá donde voy pero al mismo tiempo yo me considero un DJ bastante ecléctico, que se adapta a los diferentes escenarios y propuestas. Me gusta moverme mucho de un estilo a otro. También es verdad que, dependiendo del público y de su estado de ánimo, decido decantarme por un estilo u otro. Yo creo que los DJ somos como psicólogos de la pista y tenemos que analizar lo que la gente está buscando en cada momento. Por eso me encanta improvisar y, de hecho, lo considero la esencia de mi trabajo. Si salgo al escenario con todo medido, al final me aburro, así que improvisar es lo que me mola y lo que hace que este trabajo sea tan bonito, porque yo estoy trabajando y al mismo tiempo estoy haciendo lo que más me gusta, y encima hago disfrutar al público. Creo que tiene que existir una conexión entre lo que hago y disfruto y lo que el público recibe. Cuando actúo me encanta liberarme, tratar de no estar tenso, relajarme, disfrutar con la música y que el público disfrute.

¿Qué es lo que no puede faltar en un set de Wade?

Siempre hay un toque de flamenco en mis sesiones. Yo soy de Sevilla y siempre incluyo algún tema con guitarras flamencas. También me gusta incluir algunos temas que sean muy muy conocidos porque a la gente le gusta escuchar canciones conocidas y remezcladas con un toque actual. Últimamente tampoco pueden faltar mis nuevos temas.

Precisamente, además de sus sets con los que está recorriendo el mundo entero, tampoco deja de trabajar en el estudio y siempre busca realizar alguna nueva colaboración con compañeros de la industria.

Sí, me encanta colaborar con artistas de otros géneros musicales. Es el caso de la colaboración con Natos y Waor, que son raperos españoles, mientras que yo soy DJ. Hay gente muy purista que puede no entender esta combinación pero a mí me encanta poder investigar con estas colaboraciones. En el pasado también he hecho fusiones con el flamenco.

Y todas esas fusiones parece que son muy bien recibidas en todo el mundo porque para los próximos meses ya tiene cerradas actuaciones en diferentes países de varios continentes…

La verdad que estoy teniendo mucha suerte porque no es fácil que te permitan demostrar tu arte, y yo lo estoy logrando, y me están dejando sacar todo lo que yo tengo en la cabeza, y poder trasmitírselo a la gente de todo el planeta.

Esa gira tan ambiciosa en la que está inmerso le obliga a estar trabajando continuamente para poder ofrecer cosas nuevas a un público tan grande.

Sí, esto me obliga a estarme actualizando constantemente. Tengo que estar siempre on fire para estar al tanto de lo que se lleva y al mismo tiempo poder ofrecer un toque especial y personal en mis actuaciones. Además, hoy en día existe mucha competencia y si no lo hago yo, vendrá otro y me quitará el puesto.

Efectivamente, porque este es un género musical que está totalmente a la orden del día y encima se realizan muchos festivales relacionados con él.

Sí, está claro que esta música está en auge. Sinceramente, creo que no hay tanto público para tanto festival porque está siendo una locura. El otro día leí que, solo en España, en el mes de agosto se celebran unos 300 festivales. Aunque también hay que pensar que eso es bueno, y no solo para la música electrónica, sino para todos los géneros musicales.

Más allá de este mes de agosto, ¿cómo se presenta el resto de 2024 para Wade?

A partir de octubre viajaré a Latinoamérica y actuaré en Argentina, Chile, Perú, Brasil… También tengo alguna fecha más en España e incluso en Australia.