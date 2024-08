Antonio Puente: «Las islas son a la vez paraíso y reclusión»

El canario es “un criollo euroatlántico”. La definición del escritor y antropólogo Ángel Sánchez es hoy aún más válida que cuando la formulara, hace 30 años, en Ensayos sobre cultura canaria (1984), del mismo modo que el marco geográfico que mejor define al Archipiélago es el de “Comarca cultural atlántica”, que acuñara, en su Atlanticidad (2002), el catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de La Laguna Juan Manuel García Ramos. Es uno de los postulados de la tesis doctoral Canarias y la identidad cultural atlántica. Fundamentos teóricos a través del pensamiento, la literatura y el arte, que el escritor, periodista y sociólogo Antonio Puente Reyes acaba de defender en la Universidad de La Laguna, bajo la codirección del propio García Ramos y del profesor de Historia del Arte de la misma universidad Francisco Lázaro Ruiz, obteniendo la máxima calificación, de sobresaliente cum laude. Presidido por la catedrática Alicia Llarena (ULPGC), en el tribunal participaron los profesores José Marrero Henríquez (ULPGC) y Nieves Concepción Lorenzo (ULL).

“Desde la Macaronesia a las Antillas, son numerosos los rasgos que se repiten en las islas de este Océano Circunvago, como lo llamó el poeta Horacio”, destaca el investigador. Tanto el cubano A. Benítez Rojo, en La isla que se repite’ (1998) como el catedrático de Azores Machado Pires, o el propio García Ramos coinciden en detectar un común “atlantismo anímico”, una pulsión que este último define como “la remota sensación de los habitantes de un lado y otro del océano, de que fuimos soñados todos de una vez y con algún objetivo común que jamás hemos descubierto”. Es una especie de nostalgia del presente, a partir de ese vacío originario, explica Puente, reparando también en la línea de continuidad, consignada por Sánchez, entre la magua canaria, la morna de Cabo Verde, la saudade portuguesa y la morriña gallega.

Según enumera, la característica primordial común a las islas atlánticas es la hegemonía del espacio sobre el tiempo. La geografía tiene un peso mayor que la historia, que secularmente se ha vivenciado como si se encontrara en otra parte. Los grandes teóricos de las vanguardias históricas, como Agustín Espinosa, Pedro García Cabrera o Domingo Pérez Minik inciden en ese aspecto: la determinante proximidad a la geografía. Incluso llegan a ser intercambiables -matiza el investigador-, conforme a la sutil observación de la cubana Fina García Marruz: “Desde niña, tuve la sensación de que, al contemplar la bahía, el mar era el espacio, pero si me detenía en las aguas que llenaban los arrecifes de la costa, entonces el mar se volvía tiempo”.

El título es válido en las cinco universidades del programa Islas Atlánticas

Otros dos rasgos prioritarios, derivadas de ese desajuste, son la dualidad del territorio, “entre lo paradisíaco y la reclusión”, y, como consecuencia, “un cierto desarraigo existencial”. “Las islas son el destino idílico, como querían André Breton o el último Unamuno, pero son también la “Isla de las maldiciones”, de Espinosa, o la de “los demonios”, de Carmen Laforet; o las que vio el propio Unamuno en sus primeros contactos con Canarias, como “un páramo africano” y “unas Hurdes marinas”, subraya Antonio Puente.

“Se trata de un sincretismo sin síntesis, como caracteriza Benítez Rojo a toda el área atlántica; un meta-archipiélago policéntrico, en el que confluyen lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno”. Según las investigaciones del nuevo doctor, la bipolaridad se repite en la literatura y el arte de todas las latitudes atlánticas, a lo largo de las generaciones; entre la luminosidad cantora, por ejemplo, de Tomás Morales, con su “oda al Atlántico (infinito)” y el umbrío desconsuelo de Alonso Quesada. O la “gaviota” de luz de Manuel Padorno frente al mustio “gorrión” de Luis Feria, en la generación del 50; o, hacia finales del siglo, frente a la poesía de su propio hermano, Eugenio Padorno, que percibe la machaconería sin tregua del mar como un gramófono rayado, o como un borracho dando gritos en la noche… Un contrapunto que, en la poesía cubana, encarnan el alborozo de Lezama Lima y el hastío de Virgilio Piñera, cargándose a la espalda “la isla en peso”.

El investigador ve la continuidad entre la magua canaria, la saudade portuguesa y la morriña gallega

De ahí el desarraigo, tan bien precisado, por ejemplo, por el poeta de Madeira Heberto Helder, al detectar cómo el ser insular atlántico lleva “[…] la vida acrobática y centrífuga de un políglota que busca la unidad improbable y se descentraliza y existe en estado de Babel”. O cuando James Joyce concluye que el ideario del insular es “silencio, destierro y astucia”, mientras que el humor -tan válido para explicar la socarronería y la retranca isleñas- es “wet and dry”, húmedo y seco. Entre los canarios, prevalece esta imagen crística e infernal, a la par, del protagonista de Crimen de Espinosa: “[…] crucificado sobre mi propia cama de matrimonio puesta en posición vertical tras un gran balcón de cristales abierto a una calle desolada”.

“En términos culturales no existe una dieta atlántica”, dice gráficamente, para incidir en una batería de diferencias radicales entre el Mediterráneo –“un mar culturalmente cimentado”- y el Atlántico –“un mar precisamente mediocénico, siempre por descubrir, que Manuel Padorno llamó ‘un mar presocrático’”. También, frente a la “coralidad” de los mitos mediterráneos, con el Olimpo o Ulises & company, “los mitos atlánticos se caracterizan -subraya- por la individualidad; son solitarios y monádicos, como el monje san Brandan, tras el mito de San Borondón, o ese ser “soledoso” del que habla Eugenio Padorno, para forjar el mito del “Palinuro atlántico, el timonel de La Eneida virgiliana, trasladado a las bahías canarias, que no para de achicar el agua sin poder tocar la tierra firme. No por nada, al insular se le define como ‘una isla dentro de una isla’”.

«Los mitos atlánticos se caracterizan por la individualidad, son solitarios y monádicos»

En su tesis se apoya, además, en el sugerente contraste que hace Lezama Lima entre el Barroco atlántico, que busca “esclarecer lo ocuro”, frente al Barroco mediterráneo, que tiende a “oscurecer lo claro”. Y recoge también esta interesante diferencia morfológica, apuntada por García Cabrera: mientras que el Mediterráneo tiene dos dimensiones, largo y ancho, nuestro Océano cuenta, además, con una tercera dimensión: la profundidad. “Este aspecto es clave para abordar a los tres artistas plásticos que, como en una carrera de relevos a lo largo del siglo XX, protagonizan la sección de arte de la tesis”, manifiesta Antonio Puente. “Así ocurre con Óscar Domínguez y la profundidad abisal de algunas de sus piezas, especialmente en Cueva de guanches, de un espacio interior interminable; la tridimensionalidad de las arpilleras de Manolo Millares y la voluminosidad, rotunda y volátil a la vez, en Martín Chirino”.

Estos tres artistas canarios universales son, asimismo, paradigmáticos para abordar esa hegemonía del espacio, de lo matérico, que, ya desde la poesía fundacional de Cairasco, domina las letras canarias, y, en general, el pensamiento, pues esa es otra característica común a la comarca cultural atlántica: su filosofía está esparcida en los textos literarios, especialmente en la poesía, con un discurso tan fragmentario como la propia geografía insularia”, concluye Antonio Puente.