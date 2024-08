Severiano García: «Creo que todos los jóvenes de Canarias deberían ver esta obra de teatro»

Severiano García es, junto a Soraya González, el alma de una de las compañías de teatro con mejor y más larga trayectoria del Archipiélago. El pasado fin de semana recibió el Premio Réplica de las artes escénicas canarias a la Mejor Dirección por ‘La Inmortalidad’, un texto de Antonio Tabares. Mientras preparan un posible desembarco en Madrid con ‘Panza de burro’, miran también hacia 2025 y a su 40 aniversario.

¿Cómo surgió el proyecto con La Inmortalidad, un texto del dramaturgo palmero Antonio Tabares?

La Inmortalidad tiene ya, creo, unos dos años. Fue en 2022 cuando la estrenamos. Nosotros, a veves, le proponemos cosas directamente a Antonio Tabares, pero esta vez no fue así. Fue él quien nos presentó el texto y nos dijo: léanse esto, tiene un problema y que es que ustedes no pueden actuar porque tienen que ser, todos, actores jóvenes. Y bueno, por supuesto que nos pusimos inmediatamente manos a la obra y fue un flechazo. Daba igual que nosotros no pudiéramos estar como actores. Lo teníamos que montar sí o sí y eso hicimos.

La relación de Tabares con Delirium es muy especial y tiene un largo recorrido, ¿no es cierto?

Sí. Si no me equivoco, La Inmortalidad es el sexto texto que montamos con Toni. Efectivamente, la nuestra es una relación de amistad de muchos años. Tiene una forma de entender el teatro que a nosotros nos gusta mucho. Cuando compartimos proyectos, cuando comentamos cosas que vemos, o espectáculos, ideas y obras, siempre hay una especie de afinidad en la forma en la que nos gusta a nosotros el teatro, en la manera de conseguir que se entienda y de hacerlo.

Es curioso que este premio por La Inmortalidad llegue precisamente cuando la obra está llegando al final de su ciclo y quedan pocas oportunidades para verla.

Como tú bien dices, desgraciadamente La Inmortalidad empieza a llegar a su fin. En Canarias las obras duran unos dos años. Y nosotros solemos incluso, y según el grupo de actores y técnicos que estén implicados, alargarlas un poco más, unos tres años. Queremos sacarles rendimiento tanto artístico como económico. La cosa es que no hay otra manera de mejorar las obras que haciéndolas. De hecho, la mayoría de los proyectos se hacen muy poco y ya está, no tienen más recorrido. Por eso insistimos en los casting y demás que, en la medida de lo posible, la gente viva en Canarias. Así las podemos mantener más en el tiempo. La Inmortalidad ha tenido este reconocimiento tarde pero lo ha tenido. Y si esto puede animar ahora a algún programador que no la programó, por lo que sea, será fantástico.

Bueno, los premios suelen conseguir que a la gente que se quedó sin verla se anime a hacerlo...

Bueno, no tanto. El consumo cultural en Canarias no es para tirar cohetes. Aunque parezca o debiera ser así, la realidad es que no. Yo creo, sin duda, que La Inmortalidad es uno de los mejores espectáculos que ha hecho nunca Delirium Teatro. Creo también que todos los jóvenes de Canarias debeberían verlo porque retrata un pasado por el cual nosotros tenemos las libertades que tenemos hoy en día y que están gracias a aquellos jóvenes que se la jugaron en los años setenta. Sí, se debería hacer más y no se le pone todo la importancia al asunto que debería tener. Ojo, no solo a nosotros, no solo a La Inmortalidad, también pasa con muchos otros trabajos preciosos y muy interesantes de otros compañeros.

Este premio llega también cuando el Delirium está terminando temporada con el éxito rotundo de la adaptación escénica del libro Panza de Burro, de Andrea Abreu.

Sí, sí, yo estoy encantado. Encima el lunes cumplí 59 años. Además, ya son 40 años con Delirium, cuyo aniversario celebraremos el año próximo y para el que estamos preparando un conjunto amplio de actividades. Este premio ha caído en un buen momento porque no deja de ser un estímulo. Además, el día de la gala estaba toda la profesión y bueno, que la gente, que los compañeros y por supuesto el público te reconozca hace que sí, que estemos muy contentos. Creo que estamos pasando por un muy buen momento ahora.Por ejemplo, hay posibilidades de ir a la península.Han solicitado Panza de Burro para un teatro del centro de Madrid. Estamos en negociaciones. Bueno, hay que intentarlo pero es muy costoso. Y después, lo que sí está seguro es que el 5 de noviembre nos han invitado precisamente con La Inmortalidad a la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante. Es una muestra muy longeva que tiene más de treinta ediciones, una de las más antiguas de España. Es muy importante y llevábamos presentándonos al menos durante 30 años. Hay que tener en cuenta que son apenas seis o siete plazas y se presentan unas 1.2000 compañías.

¿Qué están preparando para el 40 aniversario de Delirium Teatro?

Llevamos todo el año preparando el aniversario, que se va a llamar Cuarenta delirios. Nuestra idea es sacar un libro, preparar una exposición, un documental, un espectáculo de gran formato y una gira especial. Todo esto, evidentemente, si conseguimos apoyos. Pero todo lleva unas largas conversaciones y negociaciones. Hay que pelearlo y hay que trabajarlo. Bueno, y en eso estamos, como siempre, Soraya y yo.