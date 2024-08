Isabella Rossellini: «He llevado mi obra ‘Darwin’s Smile’ por el mundo entero»

Isabella Rossellini, supernova donde las haya, llega a Gran Canaria desde Roma para presentar el espectáculo Darwin’s Smile, en el que combina su larga trayectoria y desenvoltura delante de las cámaras, heredado de su madre, la legendaria Ingrid Bergman —Casablanca (1944), Recuerda (1945)—, con el dominio del lenguaje cinematográfico siguiendo los pasos de su padre, el icónico director Roberto Rossellini —Roma, ciudad abierta (1945), Europa ‘51 (1952)—. Darwin’s Smile es una obra teatral escrita por Rossellini y dirigida por Muriel Mayette que se representará mañana, 3 de agosto, en el Teatro Pérez Galdós.

Delante de la piscina infinita del Hotel Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, Isabella Rossellini, sombrilla a mano derecha y luciendo una sonrisa permanente, estuvo rodeada del viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manual Sanabria Díaz; el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González Mesa; el Director General de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler; y el director del Festival Veranos del Taoro, Enrique Camacho. «Me siento tremendamente feliz de estar en las islas. Es mi primera vez. Lo que busco con Darwin’s Smile es que el público se ría y se asombre a partes iguales», comentaba la actriz y modelo italiana.

Pasión por la etología

Musa de David Lynch en Terciopelo Azul (1986) y embajadora de Lancôme , Rossellini encontró en la madurez una nueva pasión: la etología, una rama de la biología de la psicología experimental cuyo objeto de estudio reside en el comportamiento de los animales con el medio que les rodea. «En los últimos años he estado menos en el cine, pero sí que cursé un máster en etología y escribí libros de animales. Darwin’s Smile es una pieza que he llevado al mundo entero, desde Francia hasta Inglaterra y así por todo el globo», respondió en relación a su alejamiento de los focos. «Cuando era pequeña, mi padre me regaló un libro sobre el rey Salomón, ya que, según la leyenda, él tenía un anillo que le permitía hablar con los animales».

Y es que la inspiración que apoyó la creación de Darwin’s Smile llegó a la diva italiana en plena pandemia. Se encontraba leyendo Las expresiones de las emociones en hombres y animales, de Charles Darwin, publicado hace más de 150 años. En la obra teatral, Rossellini explora la necesidad de poseer empatía para posibilitar el estudio del comportamiento animal. En una mezcla de comedia y tarea didáctica, Darwin’s Smile permitirá a los espectadores observar a una Rossellini desatada, dando vida a perros, pollos, pavos y al mismísimo Charles Darwin. «En mi familia está la tradición de hacer películas. No era muy buena en el colegio y con setenta años me llegó el ímpetu por estudiar etología. Insisto, no era buena estudiante, pero al menos era muy guapa», bromeó.

Tilman Kuttenkeuler, Director General de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, dio la bienvenida a Isabela Rossellini con unas palabras cargadas de respeto y agradecimiento: «Doy la bienvenida a la señora Rossellini en el Teatro Pérez Galdós. Es un honor tenerla aquí. Es una actriz que entró en mi vida artísticamente con Terciopelo Azul, dirigida por David Lynch. Ella es la culpable de mi afición teatral y cinematográfica. Tener la oportunidad de acoger en el Teatro Pérez Galdós Darwin’s Smile, un monólogo tan profundo que combina la comedia con la seriedad y las ciencias es un honor, un placer y una alegría».

Leyenda inolvidable

Nacida en una familia encabezada por la actriz Ingrid Bergman y el director Roberto Rossellini, Isabella Rossellini comenzó su carrera como modelo en revistas tan prestigiosas como la Vogue, llegando a aparecer más de quinientas veces en portada. Cuarenta años trabajó con Lancôme hasta que fue despedida por rozar la década de los cincuenta. «Ahora mismo, con las plataformas de streaming se posibilita que haya más mujeres y más etnias representadas. Considero que, hoy día, las mujeres han alcanzado posiciones de poder dentro del sector audiovisual. Lancôme me despidió por edadismo. Sin embargo, ahora he vuelto a ser embajadora de la marca. ¿Por qué? Porque ahora la empresa está siendo dirigida por una mujer».

Isabella Rossellini llevará Darwin’s Smile al Teatro Pérez Galdós este sábado. «Represento a las mujeres no como ‘mujeres objeto’, sino como mujeres que hoy pueden elegir su destino desde la libertad».