La ambición de Mel Ömana se llama 'Jalones'

Trabajo y más trabajo. Hasta la extenuación y con ese perfeccionismo que siempre le ha caracterizado. La artista canaria Mel Ömana lanzó hace apenas unas semanas su nuevo EP, Jalones. «Es un poco largo para ser un EP, lo sé, tiene ocho canciones», bromea. Este nuevo trabajo discográfico se ha llevado toda su atención en los últimos meses.

«En realidad lo que más me cuesta es elegir qué canciones forman parte del disco. Yo tengo esta mentalidad medio perfeccionista, y al final he como creado un vínculo con las canciones y el desvincularme de ellas lo siento como una especie de abandono», explicó la creadora.

Tal y como se explicó durante su lanzamiento, Jalones es un trabajo envuelto en sonidos afro y con un característico «color arena y sabores a cacao, café y mezcal». La también compositora lo siente como un punto de inflexión en su carrera, porque ella se caracteriza por vivir las canciones antes de cantarlas. «Cuando empecé como Mel Ömana, aunque siempre he hecho música, yo estaba muy enfadada y yo soy una persona –siempre lo digo– que necesito vivir las canciones», detalló. «Aquello que dura tres minutos yo necesito dos años para vivirlo, porque no soy de esas que se meten en el estudio, escriben una canción y ya está, aunque igualmente lo respeto. Yo necesito observarlas y experimentarlas», insistió.

Este nuevo proyecto marca, por lo tanto, una nueva etapa en su trayectoria y se aleja de la artista –porque el personaje forma parte de la persona– que acababa de salir de una situación dura y cantaba y escribía desde la rabia.

«La música me ayudó a trascender esa situación y ahora lo hago sintiéndome poderosa como compositora y también como artista. Por eso yo creo que este es un punto de inflexión muy fuerte». El impulso creativo le llegó, por tanto, desde un espacio amor propio, desde una situación más dulce. Sigue habiendo fuerza pero ya no hay enfado. «Aunque está bien sentirse enfadada, siempre y cuando ese enfado no sea lo que te conduzca», matizó.

Pese a los buenos resultados obtenidos tras esta etapa creativa, lo cierto es que Ömana reconoce que han sido unos meses bastante duros. «Este ha sido un año súper complicado porque al final no dejo de ser una artista que vive de la música y quería parar para hacer un disco. Soy una música independiente y lo gestiono todo, desde la fiscalidad hasta la contratación de músicos, el directo y los ensayos, y eso no me permitía componer», reconoció.

Ahora, por fin, y cuando pase el verano, la intérprete espera poder llevar su Jalones a los escenarios. Con un proyecto musical muy consolidado en las Islas, su deseo es llegar aún más lejos. Mel Ömana quiere mucho más.

«Soy muy ambiciosa, quiero más. Si me paro un momento y reflexiono veo todo lo bonito que hemos conseguido. Pero también es un momento delicado porque es ahora cuando hay que romper ese techo de Canarias. Siento que hemos conquistado muy bien las Islas y estoy muy contenta con eso, pero ahora quiero dar el siguiente paso y eso es muy difícil. Ahora es cuando realmente se necesita el apoyo más fuerte en realidad», concluyó.