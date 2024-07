Un encuentro alrededor de la palabra

«Contar al público es tener un encuentro con él. Un encuentro que empieza por la palabra, pero va más allá de ésta. Y por eso es tan mágico contar». Con esta declaración de intenciones llega la narradora oral Esther Cabeza a la XXV edición del Festival de narración, Verano de Cuento, una iniciativa que se extenderá durante todo el mes de agosto en El Sauzal. El viento entre las hojas de un libro es el título de la propuesta con la que saldrá en la noche del viernes 2 de agosto al escenario de la plaza del Príncipe del municipio norteño, a partir de las 21:00 horas. Se estrena, así, en este festival en el que también participará ese mismo día Juan Reyes, con Una nueva vida.

Esther Cabeza estrena un nuevo espectáculo en esta nueva edición de Verano de Cuento. El viento entre las hojas de un libro es un compendio de relatos que, entrelíneas, hablan del valor y la inspiración necesarios para atreverse a dar el salto hacia lo desconocido y descubrir nuevos horizontes que pueden cambiarnos la vida. La narradora indica que se trata de una propuesta con tintes surrealistas, en la que se dan cita dos mundos paralelos, la literatura escrita y la oralidad, los dos protagonistas de su narración.

Aunque Esther Cabeza comenzó su trabajo en el mundo de la narración para público infantil, poco a poco ha ido encaminándose hacia el público adulto, un sector que le apasiona y la nutre de experiencias que luego ella vuelca en sus nuevos espectáculos. Comenzó trabajando para editoriales de cuentos infantiles después de comenzar a narrar cuando sus hijos eran pequeños. «Empecé a colaborar con el colegio y me gustó tanto esa experiencia que he continuado, aunque no siempre con la misma dedicación», indica la cuentacuentos, quien también se ha dedicado a impartir talleres de pintura creativa, entre otras actividades. «Fueron mis hijos los que me lanzaron al mundo de la cuentería», relata Esther Cabeza quien matiza que las circunstancias de su vida frenaron su carrera durante algún tiempo y la llegada de la pandemia también retrasó sus comienzos. «Pero aún sin dedicarme de lleno a ello, yo sabía que esta profesión era mi pasión, porque siempre me he centrado en los procesos creativos», relata.

«Me fascina narrar para el público adulto», afirma Esther Cabeza, quien añade que este es, para ella, «un trabajo de autoconocimiento, de autobservación». «Cuento porque existe en mí un anhelo por compartir y comunicar, y también porque esta es la mejor forma de preservar nuestra memoria», explica la narradora oral, a la que le encanta nutrirse de experiencias que suceden a su alrededor para luego crear sus espectáculos. «Muchas personas anónimas poseen historias bellísimas», afirma e indica que precisamente uno de sus últimos trabajos versa sobre las mujeres del campo: «Se trata de historias bellísimas de mujeres anónimas que expresan una resiliencia, una fortaleza y una inspiración dignas de preservar a través de la palabra, ya sea de forma oral o escrita».

Así, no hay más que oír hablar a Esther Cabeza para comprobar lo mucho que disfruta con su trabajo. Pero no todo se centra en narrar para ella ya que, como ella misma explica, también existe una parte importante de documentación. Ama también empaparse de los datos más variados relacionados con las historia que luego va a narrar, ya sean aspectos mitológicos o detalles de las vidas de las antiguas campesinas de Canarias.

«Los cuentos son como un mapa que nos guía hacia un entendimiento profundo del ser humano y de la naturaleza», sostiene la narradora oral, quien invita así a los tinerfeños a acudir a esta nueva edición del Festival de narración, Verano de Cuento, en el que se dan cita tantas voces diferentes. «Contar cuentos es, en definitiva, contar la vida», afirma Esther Cabeza, quien promete «un rato mágico y muy inspirador». Avanza que el público tendrá una participación muy activa en lo que sucede sobre el escenario porque precisamente la retroalimentación entre el narrador y los espectadores es muy importante.

Con su intervención en el festival dará, por tanto, tan solo el primer paso con su nuevo espectáculo ya que, tal y como ella misma reconoce, «a medida que los cuentos van rodando, las propuestas se van transformando y enriqueciendo, y es precioso ese proceso, porque es como la vida misma».