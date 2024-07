Pablo López: «Con el público canario sabes que tendrás una victoria desde que sales al escenario»

Pablo López celebra su primera década sobre los escenarios con una gira que aterrizará en Canarias en tres semanas. El malagueño estará el próximo 16 de agosto en el Gran Canaria Arena para regresar, al día siguiente, al lagunero Pabellón Santiago Martín. Estos conciertos forman parte del Festival Mar Abierto y servirán para que el intérprete presente algunos de los temas que tiene listos para su próximo disco.

¿Cuánto tiempo hacía que no pasaba por Canarias? Lo cierto es que suele ser muy fiel con sus seguidores en las Islas y, hasta el momento, ha recalado por aquí con prácticamente todas sus giras.

Déjame calcular ahora pero creo que algo así como un año, más o menos. Sí, pero bueno, Canarias es una cita inevitable. O sea que voy siempre con muchísimas ganas.

Hay una buena relación entonces...

Mi público de Canarias me recibe y mi acoge tan bien que fue una de las razones por las que superé mi miedo a volar.

¿Tenía fobia a volar?

Pues sí, y aquellas visitas al psicólogo fueron las más importantes de todas porque yo tenía desde el principio muchas ganas de viajar. Me ayudaron mucho e hicieron que yo acabara cogiendo muchos aviones y que se me quitaran todos los miedos. Gracias a eso construimos en Canarias una relación muy especial. Yo me siento muy muy agradecido de verdad porque siempre te ofrecen un triunfo. Sientes que con el público canario no hay que ganar, sino que sabes que será una victoria cada vez y desde el mismo momento en el que sales al escenario.

En esta ocasión se sube al avión para visitarnos, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, con la gira con la que celebra su décimo aniversario como artista. Una fecha así es una excusa excelente para hacer un repaso, ¿qué ve cuando mira hacia atrás en su carrera?

Yo intento no andar alojado en los sitios que tienen que ver con el pasado. Sin embargo, sí que me imaginé una especie de película con imágenes del pasado cuando empezó a surgir la idea de celebrarlo y decidí, claro, que la única manera de festejarlo y decir las cosas era cantando. Entonces, ahí sí pude echar la vista atrás un poquito e, insisto, lo principal ahora es que quiero ser muy agradecido y darme cuenta de la fidelidad absoluta que le he tenido siempre hacia las canciones, del respeto con lo que lo he hecho todo y, sobre todo, de lo que me ha dado la gente. La gente, de verdad, es una pasada.

Además de ese público que le ha arropado tan bien durante esta década están todos esos amigos ganados por el camino. Amigos talentosos como el artista Raphael.

¿Cómo te lo puedo explicar? A veces lo pienso y es que me parece hasta surrealista que yo tenga el regalo de poder hacer música con todos ellos y preguntarles si les gusta algo o no. Y a eso hay que añadirle que son mis amigos, como tú has dicho. Podemos hablar de otras cosas que no sean canciones también: podemos discutir de política o de fútbol o de lo que sea, y tomarnos una cerveza mientras vemos la vida a pasar. Es una suerte porque son gente que admiro muchísimo desde antes de conocerlos, que es la cosa surrealista que te decía. Y por otro lado, que solo con observarlos se da uno cuenta de que nada pasa por casualidad. Son gente que están en su sitio por lo que están, por su inmenso talento.

Entiendo que la lista de canciones de estos dos conciertos que va a ofrecer en el Archipiélago será un secreto bien guardado. ¿Pero podría darnos alguna pista? ¿Habrá temas de su futuro nuevo disco?

Está claro que la gira está concebida como un repaso pero también puedo adelantarte que no hay una cronología total en los conciertos. En realidad, se entrelazan las canciones nuevas con las que he hecho hace 10 o 12 años. Eso se ha convertido en un experimento del que extraigo que si bien sufrí mucho para hacer todas esas canciones, ahora mismo puedo decir que el resultado es hermoso. Puedo decir que puedo cantar canciones que edité hace 11 años justo antes de una que he edité hace unos meses y en realidad ni yo sé decir cuál de las dos es la más moderna, la más actual. Pues eso, para mí, es el triunfo absoluto de la naturalidad. He hecho siempre lo que he querido y por suerte nunca me he dejado llevar por ningún tipo de moda ni nada. Son canciones que me van a acompañar siempre.

En realidad siempre ha dicho que una de sus principales preocupaciones era esa: hacer canciones longevas de las que sentirse orgulloso dentro de 20 años.

Eso me da pavor. Me aterroriza que un día, en el despertarme una mañana y escuchar una canción que hice hace diez años, vea que lo hice por una moda o porque era lo que se llevaba en aquel momento. Creo que eso sería un fracaso absoluto para mi forma de sentir la música.

Cuando interpreta uno de esos temas más antiguos y que imagino que no faltarán en los conciertos que dará en Canarias, como El patio, ¿se retrotrae al momento en el que los creó o ya tienen otras muchas historias encima?

Es curiosísima la pregunta y te la agradezco mucho porque es interesantísima. Pues depende del día, porque hay ocasiones en las que tocas temas que surgieron al principio de todo y te das cuenta de que la canción la escribiste para algo que todavía no había pasado. Es curiosísimo cómo funciona la mente y cómo se comportan las canciones porque su forma de actuar va cambiando constantemente. Tienen detrás ese misticismo y es maravilloso cómo evolucionan y cómo van hacia adelante y hacia detrás constantemente. Es una maravilla.

Es decir, que algunas de sus canciones son como un gesto de adivinación...

Total y pienso que he nacido para eso cuando lo miro todo en su conjunto.

¿Y ya hay fecha de lanzamiento para su nuevo disco? Esta vez se lo ha tomado con mucha calma y mucha paciencia.

(Risas) Sí, y calma y paciencia es la que tiene la gente que me espera y que me respeta. Eso es una auténtica suerte, insisto, que de verdad yo no sé cómo agradecer. Bueno sí, sí lo sé, intentando hacer un disco a la altura de todo ese público. De verdad que si no he salido antes es porque yo no consideraba que podía hacerlo y espero publicarlo antes de finales de año. Cuando echo mi vista atrás no le pongo ni un pero a ninguno de mis cuatro discos anteriores. Lo máximo que podía dar es lo que daba. No daba más porque no tenía más. Entonces, y metido de nuevo en esta historia de este quinto disco y después de tanto tiempo sin sacar nada nuevo, decidí que debía estar a la altura del lugar hacia el que quiero ir.

¿Perfeccionismo?

Cualquiera que me mire desde fuera creerá que no lo soy, soy más bien caótico. Pero sí, en el terreno de las canciones sí lo soy.