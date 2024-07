La paradoja de Teseo

Plutarco cuenta que Teseo y varios atenienses disponían de un barco desde el que se trasladaban de Creta a Atenas. El barco se había hecho viejo y, sin embargo, permanecía habilitado muchísimos años porque se iban sustituyendo las tablas de madera a medida que se estropeaban, de forma que, pensando en el barco, unos defendían que era el mismo barco y otros que era otro barco, puesto que las maderas sustituidas ya lo habían sido completamente, y no quedaba ninguna madera original, sino solo la forma del barco en el que se trasladó Teseo: ¿estaríamos, pues, ante el mismo barco, con maderas distintas a las que se construyó? Y si las maderas retiradas a lo largo del tiempo se hubieran almacenado y se usaran para construir otro barco igual, ¿cuál sería el verdadero barco de Teseo, éste o aquél?

Esto puede pasar con carros, con edificaciones, con herramientas, con máquinas… y con humanos. El ser humano va mudando sus células, que son sustituidas cada siete años totalmente, excepto pequeñas partes claviculares del cuerpo, y parece que sigue siendo el mismo humano. Con la tecnología actual se elucubra a veces clonar toda la información de un ser humano y traspasarla a un ordenador, en el bien entendido de que la información es el ser mismo que conforma al humano.

El filósofo y ontólogo Bernardo Kastrup es, además, ingeniero informático, ha trabajado para el CERN y para el Laboratorio de Investigación Philips e, incluso, vendió a Intel una de las empresas que fundó, en 2011. En una discusión, de la que informa en su web, con Donald Hoffman y Susan Schneider, debatieron acerca de la posibilidad de que los ordenadores se vuelvan conscientes en el futuro, con el desarrollo de la Inteligencia Artificial: «Mi posición es que no lo harán. La posición de Susan es que es muy posible que lo hagan, y la posición de Don es que esta no es la pregunta correcta». Kastrup, casi indignado, dice que la hipótesis de que los ordenadores AI tengan conciencia es imposible de refutar, pero tampoco se puede decir que no sea posible hacerlo, y señala: «Si pones un cerebro humano real y una computadora de silicio real sobre una mesa frente a ti, no hay correspondencia de forma o similitud funcional entre los dos en absoluto; todo lo contrario. Un cerebro vivo se basa en el carbono, quema ATP para obtener energía, metaboliza para la función, procesa datos a través de liberaciones de neurotransmisores, es húmedo, etcétera, mientras que una computadora se basa en silicio, utiliza un diferencial en el potencial eléctrico para la energía, mueve cargas eléctricas para la función, procesa datos a través de la apertura y cierre de interruptores eléctricos llamados transistores, está seco, etcétera. Son completamente diferentes».

El isomorfismo que se busca entre las computadora AI y los cerebros biológicos solo puede hacerse a niveles muy altos de abstracción, avisa Kastrup, y para él eso es «una expresión de mera ilusión, sin fundamento en la razón o la evidencia», y añade: «La pregunta que planteé hacia el final del debate fue una respuesta a la retórica antes mencionada: si los pájaros pueden volar batiendo sus extremidades superiores, ¿por qué los humanos no pueden volar también haciéndolo?», pero le salió el tiro por la culata cuando Susan Schneider tomó su analogía y la llevó más allá del contexto: «señaló que, si los hermanos Wright hubieran creído que solo los pájaros pueden volar, no se habrían molestado en intentar construir un avión, que es en sí mismo diferente de un pájaro. Su punto era que un fenómeno, en este caso, el vuelo, puede tener múltiples instancias en la naturaleza, en diferentes sustratos, a saber, un pájaro y un avión».

Kastrup, en mi opinión, sale malparado. Como gran experto ingeniero en computadoras, compara que todo lo que hace una computadora puede, en principio, hacerse con tuberías, válvulas de presión y agua. Las tuberías actúan como conductos eléctricos, las válvulas de presión como transistores y el agua como electricidad... No hay nada fundamentalmente diferente entre una computadora de tubería-válvula-agua y una electrónica, desde la perspectiva de la computación… Con esto en mente, pregúntate: ¿tenemos buenas razones para creer que un sistema hecho de tuberías, válvulas y agua se correlaciona con la vida interior consciente de la misma manera que tu cerebro?: «Si respondes sí, entonces debes preguntarte si el sistema de saneamiento de tu casa, con sus tuberías, válvulas y agua, es consciente, y si cerrar la válvula de red cuando te vas de vacaciones es un asesinato». Muy simpático, pero el cerebro humano también puede correlacionarse a un conjunto de tuberías si nos ponemos.

La debilidad de la apuesta de Kastrup es su visión de los ingenieros de software, y nos dice que uno de los factores que contribuyen a la ficción de la IA consciente es la falta de familiaridad, incluso entre científicos informáticos, con lo que realmente son y cómo funcionan las computadoras, de forma que muchos salen de las escuelas de ciencias de la computación sabiendo usar herramientas y bibliotecas de software que los aíslan de los detalles técnicos, pero sin saber diseñar y construir una computadora. Estos expertos, sigue Kastrup, son meros usuarios avanzados que desconocen el funcionamiento interno de los ordenadores. Piensan en un reino de abstracción conceptual, desconectados de la realidad de los circuitos y hardware, lo que les lleva a proyectar fantasías en el cerebro de la computadora, la CPU, llenando su falta de comprensión con pensamiento mágico e ilusorio. Pues bien, aquí tenemos al mecánico del vehículo diciéndole a Ayrton Senna que su magia al volante no es sino resultado de las bielas y los neumáticos moviéndose en la carretera. He tenido profesores de software avanzado y cuántico que dicen justamente lo contrario de Kastrup, y desprecian por igual el con qué y cómo estén hechos los ordenadores, porque ellos se manejan en otro ámbito.

Para terminar la gracieta, sepamos que la tesis metafísica de Kastrup considera que la conciencia no sólo es una propiedad fundamental del universo, sino que es el universo. Es decir, el universo es la conciencia y la materia nace de la conciencia, no al revés. De forma que Kastrup piensa que el universo es conciencia pero que las máquinas AI no pueden tener conciencia. Hasta ahora, si incluimos más fenómenos perimortales, nadie sabe qué es la conciencia, que se muestra indefinible e inefable como característica casi principal.

Por tanto ¿cómo poder hablar de si las máquinas AI pueden o no pueden tener conciencia si no sabemos si los propios seres vivos tenemos o no tenemos conciencia? Entre tanto intentamos construir el barco de Teseo con los datos completos de un humano extrapolados a estructuras de silicio, como si la repetición de la forma, aunque no sean las mismas tablas de madera, nos diera el mismo barco, tema en el que nadie, después de miles de años, ha podido todavía ponerse de acuerdo. Pero garantizo que las máquinas AI resolverán la paradoja.