Mensajeros de la Paz rinde homenaje a los mayores en el Gabinete Literario

Las campanas de la Catedral de Santa Ana resonaron este viernes en honor a la tercera edad, quienes asistieron a una misa organizada por la Asociación Edad Dorada de Mensajeros de la Paz para celebrar el Día del Abuelo y los Mayores. La jornada, festejada internacionalmente desde que el presidente estadounidense Jimmy Carter estableciera su conmemoración en el año 1978, ha tenido como lema «En la vejez no me abandones». Inspirados en las palabras dichas por el Papa Francisco, desde Mensajeros de la Paz comentan: «Siempre hemos pretendido que este día sea la fiesta del agradecimiento, un acto de amor, una devolución de ternura y, sobre todo, una acción de gracias respetuosa y alegre en honor a las personas mayores».

El evento arrancó a las 12 horas en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria con una misa presidida por el Obispo de Canarias, José Mazuelos, y el fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel. Después, la comitiva se trasladó al Gabinete Literario, donde asistió el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Allí, la asociación agradeció a los asistentes la importancia de reconocer la importancia y dio paso al presidente. «Quiero agradecerles a ustedes, a nuestros mayores, el habernos traído aquí gracias a su dedicación. Gracias a su esfuerzo hemos logrado una sociedad más justa a la que continúan influenciando».

El Padre Ángel dedicó unas palabras a los presentes, especialmente a aquellos con los que comparte edad. «El Papa Francisco dijo que los jóvenes no abandonen a los mayores. Los abuelos son importantes en nuestra sociedad y deben quererlos siempre. Nunca está de más que los nietos les digan a sus abuelos que están guapos o que son ‘guays’. Felicidades».

Tras hacer entrega de varios diplomas a mayores ilustres del municipio de Agüimes, entre otros, Clavijo recibió una paloma de la paz como regalo de la asociación. «Mensajeros de la Paz lleva 26 años rindiendo homenaje y reconociendo el papel protagonista de los abuelos. Hoy conmemoramos este día para recordar que la vejez es el presente de unos pocos, pero el futuro de los demás. Por lo tanto, tenemos la obligación de protegerla y cuidarla».

Un hueco para la migración

Entre vino y champán, el Padre Ángel recordó la importancia de combatir la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago: «Creo que estamos en un momento en el que estamos, por lo menos, concienciados de que eso tiene que tener alguna solución. Pero parece que los migrantes muertos ya no son noticia». El Padre Ángel asistió al Congreso de los Diputados el pasado martes en pleno debate de la modificación de la Ley de Extranjería, y apuntó que: «El problema no es que se aprobara o no la ley. El problema es que nos concienciemos de que existe el problema, que nos demos cuenta de que no es solo un problema de España. Es un problema del mundo entero. Cuando conocí al Papa Francisco, este recalcó que los problemas de esta sociedad son tanto la soledad como la migración». Por su parte, Clavijo agradeció en redes al Padre Ángel por la labor que realiza con la asociación: «Coincidí con el Padre Ángel en la necesidad de despertar conciencias para afrontar como sociedad el drama humanitario que vive Canarias, y el que es un desafío de España y de Europa. Él y la Asociación Edad Dorada de Mensajeros de la Paz son un ejemplo de empatía y solidaridad con el que declaramos la emergencia social en las islas».