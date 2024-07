DJ Samytto: «Quevedo es un ejemplo a seguir para todos los artistas»

¿Quién es la persona detrás de DJ Samytto?

Nací en Alemania y, con nueve años, vine para Gran Canaria porque mi padre tiene un problema de espalda que se agrava con el frío. Cada vez que íbamos a las islas de vacaciones, él se sentía mejor y, al final, decidió ir a la aventura y gastarse todos los ahorros para mudarnos a Gran Canaria. Montó una heladería y, hasta el día de hoy, puedo decir que vivo en un paraíso que me cambió la vida.

Usted es la única persona de su familia que se dedica a la música. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de los disc-jockeys?

Pues mira, hace unos 17 años, un amigo celebró un evento de fin de año donde el DJ desapareció a última hora. Entonces, como sabía que me gustaba la música latina y demás, me pidió que fuera al evento porque necesitaba amenizar la fiesta. Yo era muy bueno escogiendo música. Lo típico de meter las mejores canciones de reggaeton en un pendrive y pasárselo a todos los colegas para que las descargasen. Nada, que me puse en medio de un montón de personas y no lo hice mal. Así fue cómo poco a poco me fui metiendo en el mundo.

Ha dicho varias veces que su género musical favorito es el reggaeton, pero sobre todo lo que usted denomina «reggaeton antiguo». ¿Qué opinión tiene del reggaeton actual y cuáles son sus mayores inspiraciones? Pues creo que el reggaeton de la actualidad se está fusionando con otros géneros, como el urbano. Está cambiando bastante. A las personas que llevamos escuchado ese «reggaeton antiguo» durante muchísimo tiempo nos suena diferente. Pero, como todo en la vida, hay que acostumbrarse a los cambios. Sobre las inspiraciones, nunca he visto ningún DJ en el que me sienta representado. Siempre he sido autodidacta, equivocándome y aprendiendo por mí mismo. Sobre cantantes, hay que sacar la bandera canaria con Quevedo porque es un ejemplo a seguir para todos los artistas.

Ya que ha mencionado a Quevedo, ¿cómo ve el panorama del género del reggaeton en Canarias, ya sea con cantantes o DJs?

Pienso que está avanzando bastante. Antiguamente había pocos cantantes, como Maikel Delacalle o Dasoul que abrieron el panorama de la música urbana en Canarias. De todas formas, creo que en Canarias se ha abierto una puerta muy importante a nivel nacional. Todo el mundo sabe que, cuando se habla de música urbana, también se habla de Canarias.

Existe la falsa creencia de que lo único que hace un disc-jockey es conectar el pendrive e iniciar la lista de reproducción, pero usted mismo puede confirmar que la labor es bastante más compleja. ¿Cómo definiría el oficio de ser DJ?r

Suena fácil, pero no es así. Considero que los DJs somos artistas. Tenemos el arte de hacer bailar y disfrutar a la gente, cosa que no es nada fácil. No solo va de elegir la canción perfecta en el momento adecuado, sino saber cómo mezclarla, sincronizar varios temas al mismo tiempo, estar pendiente de quién baila y quién no. Eso se llama «psicología de sala». Si fuera tan fácil, todo el mundo se dedicaría a esto. La realidad es que no hay mucha gente que viva de ser DJ. Lo bonito de esta profesión es saber que la gente valora tu trabajo y que está expectante para escucharte tocar.

¿Es ser DJ una profesión muy agotadora?

Sí. Tengo la suerte de viajar por toda España y fuera de España. Hace un mes estuve en Francia. El año pasado estuve en Inglaterra, Francia, Alemania, México… Ahora llega la temporada de festivales, de ir de un sitio a otro y apenas dormir. Pero con 17 años tuve el sueño de que me pagaran por pinchar y viajar por toda España, y aquí estoy.

¿Qué consejo le daría a una persona que quiere dedicarse a ser DJ?

En principio, le diría que les tratarán como a locos. Cuando le dije a mi familia que este iba a ser mi oficio, las risas no fueron pocas. Vivimos en una isla pequeña, mucha gente no te toma en serio. Mi consejo es que hagan lo que quieran, siempre con el corazón. Que lo den todo y se sacrifiquen.

¿Cuáles son las mejores experiencias que ha tenido en su profesión?

Estar en la discoteca Scala, en Londres, fue una experiencia maravillosa. Había miles de personas y no tenía ni idea de que había tantos latinos y españoles en Londres. Luego, el concierto que me cambió la vida fue el Reggaeton Beach Festival, en Maspalomas. No podía ni entrar a Instagram de la cantidad de notificaciones que tenía, sobre todo de gente que me mencionaba y que me seguía. Otro, sin duda, sería un concierto que di en México.

¿Qué otros proyectos tiene planificados para este año?

Estoy cerrando un proyecto para dar una gira de dos semanas por toda Bolivia. Creo que en noviembre o diciembre estaremos de gira allí.