Los colores de Kieslowski vuelven al cine

La reciente reposición en las salas españolas de Azul (1993), Blanco (1993) y Rojo (1994), tres de los dramas más perturbadores de Krzystof Kieslowski (Varsovia, 1942-idem, 1996), coincidiendo con el trigésimo aniversario del estreno de su mítica trilogía, ha devuelto al primer plano de la actualidad a este inclasificable maestro del cine contemporáneo, vinculado estilísticamente a las corrientes más innovadoras de los años 80 y 90, y al que su veterano colega y compatriota Roman Polanski no dudó en calificar, en una extensa entrevista publicada por el diario Le Monde tras la premiere en París de la trilogía, como «uno de los cineastas más originales, complejos y sugestivos de la década de los 90».

Toda una revelación en el alicaído panorama cinematográfico europeo de finales de los 80, que inundó las pantallas con renovado espíritu crítico ante un mundo regido por una noción de la moral cada vez más volátil, artificial y maniquea.

Aunque su filmografía estrictamente cinematográfica -desde su graduación en la Escuela de Lodz en 1969 no cesaría de dirigir documentales y cortometrajes para la TV estatal polaca- no se inicia hasta 1976, año en el que dirige el largometraje La cicatriz (Blizna), un bronco y conmovedor análisis de la vida familiar en la Polonia de la década de los 70 con el que recibió el Primer Premio en el Festival de Moscú, y con el que comenzaron sus inacabables desencuentros con la censura oficial en su Polonia natal, el talento de Kieslowski no sería internacionalmente reconocido hasta 1979, tras la presentación de El aficionado en los festivales de Ddansk y Moscú, certámenes que lo distinguieron con sus máximos galardones.

Algunos años después, Sin final (1984) y Cita a ciegas (1986), dos testimonios inclementes sobre la represión pública en un país, no nos olvidemos, gobernado, manu militari, por el general Jaruzelski como respuesta a la incontenible rebelión popular abanderada por el sindicato Solidaridad, no harían más que reforzar su bien ganada reputación de cineasta sobrio, sensible e innovador, comprometido y despojado por tanto de cualquiera de los artificios narrativos a los que recurren, como tablas de salvación, legiones de directores carentes de ese talento proteico tan característico del maestro polaco.

Mientras tanto, su prestigio como autor independiente sigue incrementándose hasta que, en 1987, logra deslumbrar a la élite de la crítica internacional congregada en Cannes con No matarás , un filme dotado de una impresionante belleza formal, fuera de toda norma, inflexible en sus reflexiones, amargo, radical y extremadamente coherente en sus planteamientos, donde propone una mirada metafísica sobre el hombre y su comportamiento ético a la luz de los cambios experimentados en las sociedades europeas durante la segunda mitad del pasado siglo.

A este filme, con el que obtendría el Premio Especial del Jurado y el de la Fipresci en Cannes, le seguirían otros igualmente duros y conmovedores como No amarás (1988), integrado junto a No matarás, en su famoso Decálogo (1989) y La doble vida de Verónica (Podwójne zycie Weroniki, 1991), en los que, mediante un estilo visual muy depurado, vuelve a insistir en sus profundas meditaciones acerca de los conceptos de espiritualidad y pecado en un contexto social cada vez más más abocado al escepticismo y a la desconfianza hacia cualquier valor de orden moral. «El de Kieslowski –asegura Rodríguez Merchán en su prólogo del libro La doble vida de Krzystof Kieslowski- es un cine sin respuestas, que presenta individuos desgarrados por su soledad; es un cine sin tesis morales y sin mensajes, pero que apesta por la esperanza de que la comunicación humana sea posible, incluso cuando sus protagonistas viven inmersos en ambientes propicios a la más absoluta incomunicación y en situaciones complejas y atrabiliarias; es un cine del azar como motor del destino y un cine en el que predomina la ausencia de cualquier certeza».

Su máximo reconocimiento profesional le vendría tras el estreno en 1992, de lo que ya ha sido calificado por críticos e historiadores como uno de los grandes monumentos artísticos del cine contemporáneo: su elogiada trilogía, inspirada en los tres colores de la bandera francesa. En coproducción con Francia, Suiza y Polonia, Kieslowski despliega en tres hermosas y estremecedoras películas una reflexión pausada y desgarradora sobre lo que cada uno de estos colores simboliza para los franceses, o sea, el azul de la libertad, el blanco de la igualdad y el rojo de la fraternidad, tres conceptos que guardan una estrecha relación con los temas que siempre inquietaron a este director desde sus inicios en la legendaria escuela cinematográfica de Lodz y que su prematuro fallecimiento le impidió seguir desarrollando, como siempre fue su propósito y el de la miríada de admiradores que generó a su alrededor tras un interminable rosario de éxitos en los más prestigiosos certámenes internacionales.

Con Azul se hacía con el León de Oro y ese mismo año también conseguía el Oso de Plata al Mejor Director en Berlín con Blanco, mientras que en España, con Rojo, haría su entrada triunfal a través de la Seminci de Valladolid, dirigida en aquel entonces por el crítico y periodista madrileño Fernando Lara, dejando en la ciudad castellana la sensación generalizada de que nos encontrábamos ante una auténtica epifanía cultural, muy alejada de los parámetros convencionales en los que se movía la industria cinematográfica de la época.

Cuando las primeras imágenes de este incatalogable tríptico comienzan a deslizarse por la pantalla, nuestra retina queda virtualmente inundada por una rara e irresistible sensación de plenitud visual que no cesará hasta la desaparición de sus últimos fotogramas. La realidad desfila ante nuestros ojos sin otros maquillajes que los de la más profunda y estremecedora poesía, invitándonos a participar de un conjunto de imágenes cuyo refinamiento estético convirtió a su autor en uno de los más reconocidos alquimistas visuales que ha generado el cine europeo en muchas décadas.

Cautivados por su inconmensurable talento, no pocos críticos compartieron en su día la opinión de que con Kieslowski acudíamos al renacimiento en Europa del pensamiento trascendentalista que con tanto acierto y ahínco practicaron cineastas de la envergadura de Bergman, Bresson, Dreyer, Ozu o del también malogrado realizador Andrei Tarkovski, con el que, por cierto, Kieslowski compartía más de una analogía.

Contemplar esta trilogía, así como esa desgarradora radiografía del dolor y de la soledad a la que esta nos conduce cuando se nos cierran todas las puertas a la esperanza, magistralmente reflejada en La doble vida de Verónica (1991), película de lectura abierta y ondulante, es como asistir a una exhibición de funambulismo: todo parece gravitar sobre un precario equilibrio donde las emociones y la memoria se entrecruzan en un imparable carrusel de imágenes, aparentemente etéreas y arbitrarias aunque, en el fondo, tan palpables, crudas y concluyentes como el propio pálpito vital que las genera. Sus divagaciones estéticas seducen continuamente nuestra mirada; nos cautivan con su compleja belleza, transportándonos a ese territorio, no tan ignoto como algunos piensan, donde las pasiones hunden sus raíces para perturbar nuestros sentidos y reactivar nuestra conciencia lejos de los esquemas morales que guían nuestros comportamientos en la sociedad.

En cualquier caso, el inolvidable creador de El Decálogo y de tantas obras maestras nos legó, tras su muerte, una herencia de libertad y estética que encuentra en su trilogía su más fiel y ajustada representación visual. Sus sutiles vínculos con sus restantes filmes lo sitúan como un vértice más de su triángulo filosófico para intentar medir la estatura ética del hombre de nuestro tiempo. Un objetivo particularmente ambicioso con el que Kieslowski contribuyó a ensanchar la mirada crítica sobre la encrucijada moral de un fin de siglo que siempre observaría con la misma curiosidad, rigor y esmero con los que un entomólogo examina el comportamiento de los insectos.

Meses antes de su óbito, ya había iniciado lo que, según muchos de sus exégetas, podría haberse convertido en otro de sus prodigios artísticos: un guion inspirado en La divina comedia, de Dante, presentado también en forma de trilogía, que ya había titulado como Paraíso, Purgatorio e Infierno. Como Visconti con su frustrado intento de adaptar En busca del tiempo perdido; Welles con su sueño irrealizado de llevar a la pantalla El principito; Dreyer con su Vida de Jesús o Kubrick con su anunciada y nunca materializada superproducción sobre Napoleón Bonaparte, el cineasta polaco siguió alimentando sus ambiciones autorales mediante un esfuerzo continuo por superarse a sí mismo en su intento por transmitir su particular noción del mundo desde pautas intelectuales tan asentadas en el imaginario cultural occidental como las que marcaría para la posteridad el patriarca supremo de las letras italianas.