Canarios en el PHE

El verano y sus cierres nos dejan sin página hasta septiembre. La última es para el gran momento del verano indie en Canarias: el Phe Festival, entre los días 23 y 24 de agosto en Puerto de la Cruz, Tenerife. Candela y Ruido es página macaronésica y por tanto vamos a hablar de la presencia canaria en el Phe.

Entre los nombres foráneos, destacan las participaciones canarias en Pipiolas pues Adriana, parte del dúo, es de Las Palmas de Gran Canaria, y La Paloma, donde Lucas Sierra, cantante y guitarra, también es de la capital grancanaria. En el cartel, los habituales We Are Trash como DJ residentes del festival, que además suman fiesta post Phe el sábado noche en el Magnum Pub de Puerto de la Cruz; local que también acoge fiesta el viernes con Giovapop, MCR Selector y Juana La Cubana.

Hay otra novedad vinculada con DJ para este año: la zona de entrada al recinto del Phe cambia por completo. Para amenizar el Puerto y el canjeo de entradas contará durante toda la semana con música. Del lunes 19 al jueves 22, entre las 18:00 y las 23:00 horas, estarán pinchando Renzzo El Selector, Beat Creator, Giovapop, Víctor Carballeira, Vicky Morales, Eva Olvido y Mascareño.

El tinerfeño Enrique Ive, reciente ganador del Premio de Música Joven Alberto Delgado 2024 de la Fundación CajaCanarias, acaba de sumarse al cartel grande, donde ya lucían Jela y Nala Ramí como aportación canaria. Tocar en el Phe es un gran momento y los dos proyectos se lo han trabajado a conciencia. Nos lo cuenta primero Jela: «Empezamos a plantear arreglos nuevos hace algunos meses y a reunirnos para ensayar para que no se nos escape nada el 23 de agosto. Aun así confío ciegamente en la banda que está conformada por Manu Alles al bajo, Fernando Angulo a la percusión, Héctor Izquierdo a la guitarra y Alberto Martín al teclado». Se hacen llamar Jela y sus Maledukaos, llegan con muchas novedades: «Tenemos preparado un tracklist muy chulo con nuevas incorporaciones y arreglos, además de invitados que le van a dar a la actuación ese punch que todo bolo necesita».

Nala Ramí llega con gira a sus espaldas y también ganas de Phe. Este grancanario solía veranear de pibe en Puerto de la Cruz, hay conexión emocional: «Tenemos un repertorio que hemos ido trabajando durante el último medio año casi, pero según el show vamos cambiando un poco la vaina para mantenerlo freshhh: algunos temas del disco, algunos de los primeros singles y lo último que salió, En el barrio». Pero tienen novedades para el festival: «Tocaremos tres temitas inéditos que formarán parte del siguiente trabajo que se llamará Isla», aporta Nala.

De paso les preguntamos a estos artistas en qué otras historias andan. Empieza Nala: «Pues tenemos cerrado conciertos en el LPA Summer Groove Fest en el CAAM el 13 de septiembre,el 20 de septiembre en el Boreal; hace un par de semanas grabamos un Sofar en formato acústico y mientras pasa todo esto sacaré algún single más antes de que salga el futuro disco o EP, aún estoy en el proceso creativo». Está su otra faceta de músico de sesión, que lo tendrá de gira con Bandalos Chinos en el cruce entre agosto y septiembre.

Jela, por su parte, nos detalla: «Ahora mismo estoy empezando a trabajar mano a mano con Sam Am en lo que va a ser uno de mis próximos trabajos, por otro lado sigo con Bliss metiéndole cariño y ganas al proyecto de Bliss X Jela y si todo va como me gustaría espero poder meterme a materializar cositas con la banda». Juventud, frescura, calidad y mucho nombre canario para este Phe 2024.

‘Hazte diyei’

Bliss

Desde Tenerife, valor en alza del bass más bass

¿Bliss es una DJ de…?

Mi estilo se centra en lo no convencional, en hacer lo que no esperan. Mezclar estilos desde el neoperreo hasta el hardgroove, pasando por el acid, el breaks, el latinclub... y tener un set variado es lo que más me divierte, lo monótono me aburre bastante.

¿Por qué se hizo DJ?

En mi casa siempre he escuchado música electrónica. Mi padre pinchaba a veces en algunos beach clubs del sur de la isla, tenía equipos y ponía sonido para distintos eventos en Tenerife (como por ejemplo Eólica), lo que a mí siempre me hizo tener curiosidad por este mundo y terminar aprendiendo a mezclar.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Bliss, que a su vez es mi apellido y viene de Inglaterra. Ahora tengo otro Aka que es AKA de BellAKA, y la verdad que se me ocurrió sobre la marcha, no puedo inventarme ninguna historia bonita, jejeje.

¿Qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

No tengo artistas fijos en mi sesión ya que varío mucho según la fiesta, el público o el horario. Pero por contestar, a modo general, ahora mismo no me faltan canciones de Alvva, Maara, Nusar3000, Chico Blanco, Dalila, Highkili, OjosFinos, CRRDR, MercaBae, Entrañas, Gazzi, Ttrraaccaa o Lizz, entre otres.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Pedirme canciones mainstream como por ejemplo alguna de Karol G.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?

Siempre tengo que poner el pendrive cuando llego a la fiesta y me aseguro de que funcione. Además ordeno los tracks por BPM, si no, me vuelvo loca.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club o espacio soñado: ¿cuál diría?

Pinchar en sitios como Fabric London o Berghain supongo que es el sueño de todo DJ, pero así como algo un poco más cerca y realista diría por ejemplo Sonar, Razzmatazz o Nitsa Club en Barcelona así Mondo Disko y Sirocco entre otros.

¿Cual es la mayor locura que ha hecho por culpa de la música?

Vender joyas con 18 años para poder ir a mi primer gran festival de música, Monegros Desert Festival.

¿Qué pregunta y a qué otro DJ le gustaría leer en este cuestionario?

La verdad que me gustaría ver a LBLISS, Irtap, Sam Am, Luischok, Delnu o Pedrosa (para nada son mis amigos, jajaja).