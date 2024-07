Elísabet Benavent incluye a Tenerife en la gira de presentación de su nueva novela

La escritora Elísabet Benavent, conocida también por el sobrenombre de Betacoqueta, planea visitar Tenerife el próximo 11 de septiembre con su último libro: Esnob.

La visita forma parte de un amplio calendario de firmas que le llevará por las principales ciudades del país, desde Madrid y Barcelona a Bilbao o Murcia, entre otras. La valenciana ha pretendido dar un pequeño giro a sus novelas con esta nueva apuesta en la que, por primera vez, el personaje masculino es el principal protagonista.

La cita con sus seguidores tinerfeños será, concretamente, el miércoles 11 de septiembre a partir de las 18:30 horas en el Corte Inglés de Tres de Mayo.

Después de publicar 24 libros y vender casi cinco millones de ejemplares, Benavent se ha convertido en uno de los principales referentes del país. También es especialmente popular por su saga de libros En los zapatos de Valeria, que fue adaptada al formato audiovisual por Netflix y se convirtió en una de las series más vistas de la conocida plataforma de streaming.

En este libro el protagonista se llama Alejo, un profesional de las finanzas totalmente entregado a su trabajo. «Imagina: eres un tiburón de las finanzas estilo lobo de Wall Street, perteneces a una buena familia y siempre lo has tenido todo; por no hablar de que no hay chica que se te resista. Y cuando estás a punto de rozar la cumbre del éxito con las yemas de los dedos, lo pierdes todo… por tu culpa. Tu única salida es volver a empezar y ahí estás, con tu traje esnob, en un polígono industrial en tu primer día como ceniciento. Pero, tranquilo, Alejo, que este no es el cuento de siempre, ¿o tal vez sí?», reza la sinopsis del libro.

La autora es una firme defensora del género romántico, al que considera injustamente denostado, y siempre le otorga un especial protagonismo a la música.