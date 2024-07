Marta Garo: ''No todo es fantasía. La vida de cada uno también puede ser literatura''

Pa que crezcas es un libro que puede catalogarse como muy familiar. ¿Quién es Marta Garo y cómo fue su infancia?

La escritora y la narradora se parecen bastante porque digamos que quien narra este libro es un trasunto mío. Yo me crié en el barrio de La Perdoma, en Tenerife, que es donde transcurren muchos de estos relatos. Tuve una infancia en la que mis padres no separaban a los niños. Estábamos en contacto con las historias familiares, con los adultos. Pudimos aprender de su manera de hablar, de sus preocupaciones y de lo que era la vida para ellos. Eso para mí ha sido un regalo. He podido conocerlos, he podido disfrutar de quiénes son, he podido empaparme de muchas tradiciones que hoy día se están perdiendo, y también he podido escuchar ese lenguaje que poco a poco también estamos usando cada vez menos.

¿Cómo empezó su afición por la literatura y qué fue lo que le impulsó a escribir este libro?

A mí me gustaba mucho leer desde niña. Me gustaba reconocerme en muchos personajes. Como menciono en la sinopsis, recuerdo mucho la lectura de Manolito Gafotas. Veía que era un niño normal y corriente, con gafas y con problemas del día a día. Ese costumbrismo. Eso es algo que yo reflejo en mi libro. Siempre me han llamado la atención las historias cotidianas. No hace falta que en las historias acontezca algo extraordinario ni fantástico, sino que la vida de cada uno también puede ser literatura. En la adolescencia empecé a escribir algo, más bien después de mi etapa en el extranjero. Cuando llegué a las Islas, exploré mi voz literaria a través de varios talleres en la Escuela Canaria de Creación Literaria. En Gran Canaria cursé un taller impartido por Alexis Ravelo que me impactó muchísimo. Esos talleres me ayudaron a formarme, y también estuve en otros con Almudena Grandes. Me ayudaron a darme cuenta de que escribir no es solo una vocación, sino que tienes que formarte.

El mundo de las editoriales es bastante complicado. ¿Cómo fue el proceso para conseguir que la editorial Talón de Aquiles publicara Pa que crezcas?

Pa que crezcas lo mandé a varias editoriales, tanto canarias como peninsulares. Con las canarias me resultó muy difícil contactar. Muchas editoriales tienen la recepción de manuscritos cerrada, entonces hay que indagar mucho. Es un trabajo laborioso. Cuando la editorial Talón de Aquiles me dio el sí, ellos estaban muy interesados. Les interesaba mucho que el libro tuviera muchos canarismos por su riqueza lingüística. Me gusta mucho cómo edita la editorial y bueno, aquí estoy con ellos.

Cuénteme un poco acerca de los personajes de Pa que crezcas, porque usted ha dicho que varios se basan en personas que conoce.

Pa que crezcas empieza con una familia que llega de manera fortuita a Tenerife y que a partir de ahí se instalan en la Perdoma. Alberto y Anita es un matrimonio que tiene cinco hijos y bueno, cuento su vida, sus anécdotas, su filosofía de vida. Me gustaría resaltar a dos personajes que no forman parte de la misma familia: Raúl y Nereida. Son dos cubanos que llegan a Tenerife buscando a la familia de Nereida. Empiezan a indagar, buscan en los pueblos y no encuentran a nadie. Un día se topan con una niña pequeña en la plaza de La Perdoma, y esta les lleva a la casa de sus padres. Al final, estos no tienen ni idea de la familia a la que buscan los cubanos. Sin embargo, Raúl y Nereida se hacen muy amigos de la pareja y acaban encontrando a esa familia postiza canaria.

El collage de la cubierta muestra a un drago, a una niña sosteniendo unos globos azules. También se ve una hoguera y a una persona mayor. ¿Qué representan para usted cada una de estas figuras?

Ese collage representa uno de los relatos que transcurre en la víspera de San Juan, el día de las hogueras. En Tenerife y Gran Canaria no solo se celebran las hogueras en la playa, sino que las personas que tienen una huerta o una finca, queman allí sus sarmientos, los de la viña y relacionados. Es una anécdota que se cuenta de cuando el padre coge a la niña en sus brazos porque no se atreve a saltar la hoguera y, entonces, el padre la ayuda. De ahí viene el título Pa que crezcas. Esa expresión simboliza la manera en la que yo misma he crecido escuchando estas historias que forman parte de mí y que han hecho que sea la persona que soy hoy en día.