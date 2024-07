Festival Mar Abierto trae a Canarias diez años de éxitos de Pablo López

El cantautor y compositor Pablo López regresa junto a su banda a los escenarios para celebrar con todo el público y sus fans el décimo aniversario de su carrera musical, con la gira Pab10 López, dentro del Festival Mar Abierto.

El malagueño repasará sus grandes éxitos y, además, dará a conocer las pinceladas de su nuevo trabajo discográfico, el viernes, 16 de agosto, en el Gran Canaria Arena, y el sábado, 17 de agosto, en el Pabellón Santiago Martín, en San Cristóbal de La Laguna. Ambos conciertos comienzan a las 21:00 horas.

Pablo López es uno de los artistas más prolíficos de la escena musical española y prueba de ello han sido estos días años de música llenando teatros y estadios. Su vuelta a Canarias, gracias al Festival Mar Abierto, también estará acompañada de otras acciones que resaltan el valor que la productora da a la sostenibilidad en todas sus propuestas.

El 16 de agosto, tiene lugar una conferencia impartida por Trébol Soluciones Energéticas sobre los planes en materia de sostenibilidad que desarrolla la productora para cada evento y aspecto vinculados al cuidado del medioambiente. Esta actividad se celebra a las 18:00 horas de la tarde, tres horas antes del concierto en el propio Gran Canaria Arena. Para asistir a la misma, en la web festivalmarabierto.com, dentro del apartado de programación cultural, podrán solicitarse las invitaciones.

El Festival Mar Abierto incluye en su programación este año, además, las actuaciones de Loquillo, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, el 13 de septiembre, dentro de su gira especial 30 años de Transgresiones; Omara Portuondo estará el 22 de septiembre también en Gran Canaria, y el festival despedirá su edición de 2024 con la cordobesa María José Llergo, el 4 de octubre en el Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.

Pablo López ya ha cosechado en su gira de este año más de 40 conciertos sold out. Se trata de uno de los músicos actuales más importantes en la industria musical española, artífice de una discografía de inmenso éxito, con álbumes como Once historias y un piano (2013), El mundo y los amantes inocentes (2015), el aventurero Camino, fuego y libertad (2017), el Unicornio u Once millones de versos después de ti (2020).

Además, es el primer español que ha logrado entrar en la lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial, y ha recibido prestigiosos premios como el Ondas en 2021, siendo también uno de los coaches más aclamados por la audiencia en los distintos formatos del programa televisivo La Voz.

El Festival Mar Abierto, producido por Mar Abierto Producciones, comenzó el pasado 3 de mayo, por el que ya han pasado artistas de la talla de Luz Casal, Silvia Pérez Cruz o Antoñito Molina.