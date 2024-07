Diez años de canciones del verano: estos son los temas más escuchados en la última década

Verano es sinónimo de buen tiempo, de paseos, de playa, de viaje y de festivales y verbenas. La música es uno de esos ingredientes fundamentales hasta tal punto que los propios artistas aprovechan la cercanía de lanzar sus nuevos temas con la esperanza de que se conviertan en un hit, ese que en septiembre se recordará como la canción del verano.

Para este 2024 ya algunos opositando, entre la Potra Salvaje de Isabel Aaiún, popularizado tras la Eurocopa ganada por España este mismo mes de julio, o el pegadizo éxito de Karol G, Si no te hubiera conocido, lanzado en plena gira de conciertos, o la colaboración entre Abraham Mateo y Naiara, ganadora de Operación Triunfo, que bajo el título Qué será de mí lleva apenas unos días sonando.

Es difícil augurar cuál será la canción del verano, entre otras cosas porque los ingredientes que debe tener un tema para convertirse en un hit en fiestas, verbenas y discotecas no están nada claros. Al final es ese que, por los motivos que sean, acaban pegando entre el público y disparando las reproducciones en las diferentes plataformas como Spotify o YouTube.

Así ha sido durante años anteriores, y para muestra te traemos lo que fueron considerados auténticos temazos del verano durante la última década.

2014

Año de mundial de fútbol y no podían faltar dos nombres en esta lista de éxitos del verano de 2014: Shakira y Ricky Martín. Sin embargo, fue el DJ británico Calvin Harris quien no paró de sonar en todos los saraos. Claro que el título de la canción, Summer, ya era un adelanto del éxito que le esperaba.

Entre los cinco temas más populares de ese año se sitúa precisamente la canción oficial de la Copa del Mundo celebrada en Brasil, We are one, interpretada por el rapero estadounidense Pitbull, por Jennifer López y por la cantante brasileña Claudia Leitte.

La artista neoyorquina tuvo además otro hit ese año, también en colaboración. Se trató de Adrenalina, una canción interpretada por López junto a Wisin y Ricky Martín.

La música latina empezaba su auge en todo el mundo y fue un español el responsable de otro de los éxitos de 2014: Enrique Iglesias, en colaboración con December Bueno y Gente de Zona triunfó con Bailando.

Cierra el top cinco el tercer sencillo de Priyanka Chopra, actriz y cantante india y ganadora del concurso Miss Mundo en el año 2000, que lanzó una versión electropop de «I Can’t Make You Love Me» de Bonnie Raitt.

Paolo Nutini con Scream (Funk my life up), Shakira con La La La o Ricky Martin con Vida fueron otros artistas triunfadores en el verano de hace diez años.

2015

Enrique Iglesias repitió por segundo año consecutivo como uno de los autores estrella para el verano. En esta ocasión fue con otro artista de renombre en la música latina, Nicky Jam, con quien firma El Perdón. La canción se ha convertido ya en un clásico y acumula más de 1.400 millones de reproducciones.

Lean on se convirtió en un fijo en todas las fiestas de esos meses de 2015. La obra de Major Lazer y Dj Snake convenció con una mezcla electrónica, un estribillo pegadizo y ciertos fragmentos melódicos.

El malogrado rapero y producgtor Avicii triunfó con The Nights, un tema de house progresivo con elementos de folk rock que basó su éxito en un videojego: fue elegido como una de las canciones de la BSO del FIFA 15 y de ahí al estrellato.

Otro dj sueco coló un tema entre los hits del verano, sobre todo gracias al gran éxito cosechado en Oceanía y el norte de Europa. Se trata de AronChupa y la canción I'm an Albatraoz.

El Muévelo de Sofía Reyes y Wisin es otro de esos temas latinos que arrasaron en el verano y que cierran el TOP 5 de ese verano, que además tuvo otros éxitos en España como See you Again, interpretado por Wiz Khalifa y Charlie Puth y popularizado por estar incluido en la séptima entrega de Fast and Furious; o El Taxi, de Osmani García junto a Pitbull que se mantuvo durante varios meses entre las canciones más escuchadas.

2016

Este verano se hicieron aún más evidentes las diferencias entre los ritmos más escuchados en España y el resto del mundo, volviendo a ser la música latina la que arrasó en las pistas de baile y verbenas del país.

Y de nuevo Enrique Iglesias. El cantante español coló por tercer año consecutivo una de sus canciones entre las más escuchadas en el verano y de nuevo en el caso de 2016 fue un tema en colaboración con Wisin: Duele el Corazón.

El rapero canadiense Drake también lo petó esos meses gracias a One Dance, el segundo sencillo álbum de estudio Views, con el que alcanzó los primeros puestos de las listas de escuchas en casi todos los países de habla inglesa.

De los otros tres temas que coparon las fiestas del verano de 2016 poco hay que explica, ya que se han convertido ya casi en clásicos. Shakira y Carlos Vives soprendieron con la frescura de La bicicleta; Morat conquistó el verano meses después de su lanzamiento, y el empoderamiento de Jennifer López de Ain't your Mama devolvió a la neoyorquina a las listas de éxitos.

2017

Mientras el resto del mundo redescubría Despacito de Luis Fonsi, en España el éxito del verano fue para J Balvin. "Mi gente se mueve" era el verso más repetido de esta canción que supuso la entrada definitiva de los ritmos urbanos en la escena veraniega.

La mejor prueba de ello es precisamente el resto de canciones que acompañaron a Balvin esos meses: Danny Ocean con Me rehúso o el criticado Felices los 4 de Maluma o la irrupción de C. Tangana con Mala Mujer.

Cierra el top 5 el entonces desconocido Manuel Turizo, con una balada rítmica llamada Una lady como tú y que supuso su primer gran éxito antes de que lanzara su archiconocida Bachata poco después.

2018

Hace apenas cinco años pero parece que fue ayer cuando Becky G y Natti Natasha sacaron lo que a la postre sería el gran hit del verano: Sin pijama. La colaboración entre las dos divas latinas acumula a día de hoy más de 2.000 millones de reproducciones solo en Youtube.

Casper Mágico, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna. Demasiados nombres potentes del panorama musical como para no sacar una bomba. Así fue Te boté, creación de Nio García a la que con el tiempo llegaron a sumarse artistas como la mismísima Jennifer López.

La colaboración tan sorprendente como fresca entre Juan Magán y Mala Rodríguez regaló ese verano otro hit, Usted, que compartió éxito con otro pop, La cintura de Álvaro Soler

Eso sí, cierra el ranking de las cinco más escuchadas otro tema que sigue haciendo bailar a los fiesteros: 1, 2, 3, una colaboración entre Sofía Reyes. Jason Derulo y De La Ghetto.

2019

Fue el año de los ritmos urbanos: reggaetón y trap copan los éxitos de ese verano en el que se cuela lo que ya es un clásico con acento canario: Contando Lunares, de Don Patricio y Cruz Cafuné.

Más que ese hit, sonaron sin parar otras cinco canciones con los mismos ritmos y liderados por Bad Bunny y su Callaíta, quien además copa también el segundo puesto gracias a un feat con Daddy Yankee y Lunay (Soltera) y el cuarto con J Balvin y Jhay Cortez (No me conoce).

Las dos restantes dentro del Top 5 siguen idéntico patrón: varios artistas en colaboración para petarlo en las pistas. Sech, Ozuna y Anuel AA firmaron Otro trago y Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Anuel AA y Ozuna lanzaron China.

2020

El año del confinamiento. No hubo grandes fiestas ni verbenas pero había que amenizar las largas estancias en casa y de nuevo volvió a triunfar el reggaetón. De nuevo un remix de Nio García lanzó una colaboración que arrasó como canción del verano: La Jeeepeta, con Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka.

Mismo patrón, mismos ritmos. El éxito de ese verano de postconfinamiento se completó con Caramelo, de Ozuna; El Manual de Anuel AA, que repite con Hasta que Dios Diga con Bad Bunny y con PAM, de Justin Quinles, Daddy Yankee y El Alfa.

2021

Todo de ti, de Rauw Alejandro, se convirtió en la banda sonora de esta época de calor y, para muchos, es la canción que les recuerde a ese amor de verano que nunca se olvida. y lanzó al estrellato a su autor.

El catalán C. Tangana volvió a sacar un hit de verano, Los Tontos, cantado con Kiko Veneno y que se incluía en uno de los discos del año. Otro sorprendente duo, el formada por Sebastián Yatra y Mike Towers, conquistó a los aficionados a la música con los ritmos pegadizos de Pareja del Año pero es que el colombiano también coló entre las canciones del verano un segundo tema, Chica Ideal, en colaboración con Guaynaa.

Un trío de mujeres poderosas y en alza cierran el top de los cinco hits estivales de 2021: La niña de la escuela de Lola Índigo, Tini y Belinda convenció a sus seguidores, a los amantes de la música y a todo aquel que la escuchara se le contagió el estribillo. .

2022

Si este verano tiene un nombre ese es el del canario Quevedo. Su sesión con Bizarrap, conocida como Quédate no solo lanzó al estrellato mundial al artista de Gran Canaria sino que batió todos los registros de un lanzamiento y aún hoy sigue cosechando premios y distinciones.

Si Quevedo fue el rey del verano, el príncipe fue Bud Bunny, que acumuló escuchas y reproducciones en todos los temas que sacó ese año hasta tal punto que los cuatro que completan el top 5 llevan su firma.

Titi me preguntó, Me porto bonito (con Chencho Corleone), Tarot (con Jhay Cortez) y Ojitos Lindos (con Bomba Estéreo) no pararon de sonar durante los meses estivales de hace dos años y afianzaron a Bunny entre los más importantes de la industria en su estilo.

2023

Hace un año no había quien no tarareara el pegadizo "na na na na" del estribillo de Vagabundo, de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle. La canción supuso recuperó el merengue como un ritmo de éxito frente a los urbanos que habían arrasado en veranos anteriores.

Pero no fue la única sorpresa del verano pasado. Vicco arrasó tras su participación en el Benidorm Fest y logró que su tema Nochentera siguiera sonando en todas plataformas y fiestas en verano.

El reggaetón clásico de la mano de dos divas como Shakira y Karol G volvió a sonar durante los meses estivales gracias a la colaboración entre ambas en TQG y Mike Towers también encontró su hueco en el top 5 con Lala.

Completa la lista El Merengue, de Manuel Turizo, que venía avalado para ese verano por el éxito anterior del cantante con La Bachata.