Enrique Camacho: «Un logro de Veranos del Taoro es que el espacio se convierta en protagonista»

Enrique Camacho es el director de una de las propuestas culturales más especiales del calendario estival. Veranos del Taoro se prepara para celebrar su tercera edición, prevista entre los próximos 3 y 10 de agosto. Figuras de la talla de Isabella Rossellini o Héctor Alterio se presentarán ante un público reunido al aire libre en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Isla, el Parque Taoro de Puerto de la Cruz.

¿Cuando soñó con este festival se parecía a lo que ha logrado en estos en estas tres ediciones?

Realmente, cuando lo iniciamos fue como un experimento y la verdad que no nos esperábamos que la acogida fuese tan buena. De hecho, ya desde la segunda edición pudimos hablar de un festival asentado. Y la verdad es hemos experimentado una evolución muy positiva.

Con los buenos resultados suelen llegar también los retos de superación, algo complicado si miramos hacia la edición de 2023 con figuras como la de John Malkovich. Y resulta que este año viene, por ejemplo, Isabella Rossellini.

La programación de este 2024 la tenemos cerrada prácticamente un año antes aunque siempre quedan algunas cositas pendientes que vamos concretando poquito a poco hasta dos meses antes de que arranque el festival. Por ese motivo ya estamos trabajando en los contenidos del año que viene. Es la única manera porque la problemática, como siempre, viene de encajar las fechas en las agendas de artistas que tiene calendarios muy complicados como Isabella Rossellini o Héctor Alterio, que sin duda son todo un regalo para la programación de esta edición.

Imagino que buena parte del trabajo, tanto el suyo como el de su equipo, está en viajar y ver mucho teatro, tanto en salas como en festivales.

Sobre todo en teatros, más que los festivales, porque realmente Veranos del Taoro es un festival que se nutre de los espectáculos que se representan exclusivamente en salas. No es un festival de teatro de calle, no es un festival de teatro que se cree para el espacio al aire libre. Todo lo contrario, lo que se representa son adaptaciones de las piezas que podemos ver en un teatro convencional pero en un entorno único como es nuestro Laurel de Indias. Por eso siempre decimos que lo que ves en Veranos del Taoro no lo puedes ver en ningún otro sitio. Realmente estamos presentando al público adaptaciones de lo que es una puesta en escena de interior en el exterior.

Y eso tiene sus dificultades añadidas...

Muchas. Hay espectáculos que no se pueden representar con unas condiciones técnicas mínimas. Por ejemplo, no se puede hacer blackout porque ya hay una contaminación lumínica en el espacio que lo impide, cosa que para algunos espectáculos es fundamental. Y nosotros tampoco lo forzamos porque lo que queremos es que se representen con la máxima calidad posible y con la solvencia artística y técnica que el director del espectáculo ha marcado. Al final, si hay alguna adaptación simplemente por el hecho de que se consiga programar pues el espectáculo sufre y eso no lo queremos nunca. Siempre estamos planteando adaptaciones que no resten al espectáculo, más bien todo lo contrario. Por ejemplo, el otro día Abel Folk estaba en la Isla rodando una serie y aprovechó para ir al espacio y ver en persona el Laurel de Indias. Nos dijo que creía que la obra iba a ganar mucho con respecto a la función de interior porque lo que ellos llevan normalmente como un decorado aquí lo tenemos de verdad. Va a ser una función muy especial y eso pasa con prácticamente todas. El año pasado también nos pasó. Al final, cuando ya están aquí, de repente encontramos una conexión muy bestia con el espacio. El propio parque arropa la función y realza prácticamente cualquier cosa que se haga. Es uno de los grandes logros de Veranos del Taoro, que el espacio en sí se convierte en un protagonista mágico de la función.

Rossellini y Alterio son dos de los platos fuertes en un programa plagado en piezas de enorme calidad. También hay gente que repite como Mastodonte, que fue todo un éxito el año pasado, ¿no?

El año pasado la gente nos pidió que volviera Mastodonte y nosotros lo que no queríamos era repetir producto. Pero claro, da la casualidad que presentaban un nuevo espectáculo y que les apetecía mucho volver porque también se quedaron muy enamorados del espacio. Por supuesto, aquí están. Pero después también tenemos, por ejemplo, a Rubén de Eguía con un espectáculo que está arrasando en toda España y al que le están lloviendo las mejores críticas de los últimos años, no solamente a él como actor sino a toda la función. La verdad es que es otro regalo. Y luego está Claveles, con Silvia Marsó y Abel Folk. No quiero adelantar mucho, pero realmente hemos escogido cinco joyitas. Es una suerte tener esta programación con el nivel de calidad y con los actores que tenemos. Claveles, por ejemplo, es un regalo para todos los amantes del teatro, porque igual que En mitad de tanto fuego, estamos ante dos funciones con un libro tan bien escrito y tan bien estructurado que ya de por sí los textos son una auténtica delicia. Y encima, le añadimos dos interpretaciones sublimes.

Y con esas extensiones del festival en otras islas, que ya se hicieron el año pasado...

Sí, el año pasado arrancamos unas extensiones con John Malkovich en Gran Canaria y Lanzarote. También añadimos una función en La Palma de una pieza de danza. Este año las piezas de danza también van a ir a las islas de Fuerteventura y el Hierro. La intención es que en años venideros podamos girar otros espectáculos y que algunos, incluso, sean exclusivos de la extensión canaria. En eso estamos trabajando de cara a la próxima edición.

Otro estreno de esta edición es el de un espacio muy concreto y que está justo al lado del Parque de la Sortija, la iglesia anglicana.

Hasta el momento habíamos utilizado el espacio exterior de la iglesia para hacer las funciones de danza y circo. Pero es verdad que llevamos desde el primer año teniendo ganas de encontrar un show que pudiésemos representar en el interior de la iglesia. Y también teníamos muchas ganas desde la primera edición de contar con teatro canario más allá de los monólogos y de la parte humorística que programamos en el Espacio Arboleda. Lo tuvimos claro desde el principio porque Delirium y su obra La Inmortalidad son de lo mejor que hay en teatro ahora mismo. Y como Soraya y Severiano son unos locos, como nosotros, en cuanto se lo propusimos dijeron que sí. Será la primera obra de este tipo que se represente en una iglesia anglicana y la verdad es que la cita ha despertado mucho interés y la venta de entradas va a muy buen ritmo. En breve se agotarán.

Una parte fundamental, insisten, es el compromiso medioambiental del certamen. ¿Cómo se traduce esto?

Desde el primer año fue un tema que queríamos cuidar mucho, porque para nosotros el parque es el auténtico protagonista del festival. Es el punto de encuentro donde se reúnen las familias, los actores, los cantantes, todos los artistas y toda la actividad. Para que eso pudiese continuar siendo así era necesario cuidarlo todo lo posible. Desde el primer año hemos tenido muy claro que queríamos contribuir al mantenimiento del parque. El proyecto va un poquito más allá y trabaja también con ciertos objetivos de sostenibilidad como facilitar el transporte colectivo y en el uso eficiente de la energía. También incluye, claro, la gestión de residuos. Y desde ahí hemos querido dar un paso más y hemos iniciado una serie de campañas a través de las redes sociales para que la gente vaya conociendo un poquito mejor el parque y que de alguna manera no estemos solamente pensando que la sostenibilidad es exclusivamente lo verde, sino que es importante que se tenga en consideración que el festival en lo referente a medidas sociales, la inclusión del talento canario y la participación. Un ejemplo es el proyecto Nido, que el año pasado trabajó con el colectivo La Pandilla. Este año lo que se hará es participar con otros colectivos del Puerto de la Cruz y se incorpora además a la banda municipal. Es esta parte social en la que utilizamos la cultura como vehículo para la inclusión a todos los niveles.