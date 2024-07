Diva con voz propia

Poco o nada le ha impedido a la actriz y cantante Ylianna Arteaga lograr su objetivo de convertirse en artista pese al obstáculo que, como ella reconoce, supone ser una mujer trans. La profesional de 38 años protagoniza ahora ‘La diva invisible’ tras participar en 2023 en el concurso de televisión ‘La Voz’.

«Hay una realidad clara en nuestra historia y es que si ya de por sí a una mujer le cuesta el doble que a un hombre cumplir determinados objetivos, a una mujer transexual le supone el triple de esfuerzo», admite la actriz y cantante grancanaria Ylianna Arteaga quien actualmente, de la mano de la productora Amartes Escénicas, gira por Canarias con su primer proyecto unipersonal, La diva invisible, un monólogo musical donde, explica, aborda «la realidad de muchas mujeres trans, porque todas las realidades son distintas. Hay cosas en Brava, mi personaje, que no tienen nada que ver conmigo, pero si con otras muchas mujeres aunque claro que también tiene un poco de mí».

Miembro de una familia de artistas, su padre y su hermana mayor, Paco y Elizabeth Arteaga, «eran cantantes profesionales aunque ya no se dedican a eso. Mi hermana fue la que me impulsó y me dio mi primera oportunidad en el mundillo bailando con sólo 10 añitos en una revista musical de Félix de Granada», recuerda la joven de 28 años que ha trabajo para productoras canarias como Profetas de Mueble Bar; en varios proyectos de Clapso Producciones como Cabaret Pink y espectáculos infantiles como La pandilla de Drilo, de Andrés Meseguer.

Además, el año pasado participó en el programa de televisión La Voz dentro del equipo de la cantante Malú.

«¿Sinceramente? No», responde Ylianna Arteaga con rotundidad cuando se le pregunta si profesionalmente se ha sentido apoyada y si, además, en esa falta de ayuda cree que ha influido el hecho de ser una mujer trans. «Le daré siempre las gracias a Carmelo, de Profetas de Mueble Bar, porque fue quien, cuando actuábamos juntos en la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, me dijo que tenía que hacer el casting de su próxima producción donde acabé interpretando el papel de una de las hermanastras de Cenicienta», rememora antes de continuar relatando que también ha trabajado como sustituta de «intérpretes que por distintas razones no han podido cumplir con esas funciones o cosas pequeñas aunque por lo general me llaman para hacer personajes de mujeres trans únicamente como si yo no pudiera hacer otra cosa más que eso», lamenta la grancanaria.

El nuevo espectáculo de Arteaga llega el 20 de septiembre al Teatro Víctor Jara de Vecindario

«Luego, cuando conocí a Albano Matos, que es el director de Amartes Escénicas, se produjo un flechazo artístico total; siempre», prosigue Arteaga, «me dijo que algún día, sí o sí, quería hacer algo conmigo y al final, después de dos años pensando qué podíamos hacer juntos, cuadró este espectáculo de La diva invisible. ¿Que habla sobre la transexualidad? Pues sí, pero es totalmente distinto a lo que se ha hecho con anterioridad y no porque él pensara que yo solamente pudiera hacer eso sino porque él sabía, y me lo repite siempre, que ese personaje de Brava no lo puede contar más nadie que no sea yo, además de que me permite desarrollar todo lo que sé y para lo cual me he preparado: cantar, actuar, bailar…».

Sobre su rol protagonista en La diva invisible cuenta que «cualquier persona asume y vive de una forma u otra sus situaciones vitales. Yo, a diferencia de Brava», admite, «no me comería tanto el tarro por amores del pasado y menos si me han tratado mal pero lo que me gusta de ella es que su vida es un musical y el de Ylianna Arteaga también lo es», confiesa esta profesional antes de reconocer que «sin la música» no puede vivir «y sin actuar tampoco».

Retomando sus inicios y el por qué de su decisión de convertirse en actriz y cantante, Ylianna dice que «viendo actuar a mi hermana mayor y escuchaba esa maravillosa voz que tiene siempre tuve claro en mi cabeza que quería ser como ella. Era mi referente musical y teatral: quería su voz, su pelo, su belleza... Para mí era y sigue siendo perfecta. Muchos tienen de referente a cantantes famosas o actrices de renombre», reflexiona la grancanaria, «pero para mí era ella. Es una pena que luego no se decantara por seguir en el artisteo aunque a veces pienso que fue lo mejor que pudo hacer porque esta profesión no te deja avanzar en muchos aspectos de tu vida que ella quería alcanzar».

Ylianna Arteaga, sin embargo, descubrió que precisamente era esa forma de vida que, como dice, «no te deja avanzar» el vehículo con el cual iba a transitar los vericuetos de su existencia como artista y, asimismo, su reafirmación como mujer trans enfundándose en el año 2023 un traje de reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con el que no ganó «pero disfruté la experiencia al cien por cien».

«Si a una mujer le cuesta el doble que a un hombre cumplir sus objetivos, a una trans le supone el triple», dice

Agradece, asimismo, la propuesta que Miguel Muñoz, de Clapso Producciones, le realizó para incluirla entre las protagonistas de la campaña que por el Día del Orgullo LGTBIQ+ llevó a cabo el Gobierno de Canarias. «Me gustó la idea por el tema de ayudar a muchas personas y es que si con mi experiencia e imagen puedo apoyar a alguien, yo me quedo satisfecha».

La entrevista con Ylianna Arteaga concluye volviendo a La diva invisible, dirigido musicalmente por Manuel López, que también está al frente del piano, junto al batería Carlos Peñalver y David Álamo a la guitarra. «De directora vocal tenemos a Maite Robaina que me ha ayudado a poder estar 90 minutos en acción sin parar», se despide la artista cuya próxima función como Brava tendrá lugar el 20 de septiembre en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Gran Canaria, una oportunidad fabulosa para ver cómo, sin quitarse ni una prenda de ropa, una mujer se desnuda ante el público.