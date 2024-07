TAL!!! desde la periferia

[object Object][object Object]

Desde La Palma, amenizando de todo junto a Elvira, llega el sonido de la graja

Su estreno en solitario se solapa con el anuncio del fin de Fuel Fandango. Papeleta complicada para Ale Acosta, nuestro conejero estrella. La resuelve mirando adelante y atrás. Ale es de esos tímidos que se esconde en la cabina, siempre fue un gran DJ, y el baile es el motor de El Porvenir. En la búsqueda del elemento definidor que lo separe de la excesiva marea electrónica actual, nada mejor que su Lanzarote natal: giros, palabras y participaciones que se extienden más allá de este larga duración: acaba de lanzar una colaboración con Las Revoltosas de Lanzarote, la primer murga femenina de Canarias.

Pues quinto disco ya de Jairo Martín, que cuesta encontrar en Canarias una carrera con la dedicación y extensión de la de este icodense. Sonido fantástico gracias a la grabación y producción en El Escondite, estudio madrileño. Jairo elabora un disco donde están todos estos referentes de un artista que podríamos calificar como cantante-compositor urbano. Hay querencia por el arreglo al servicio de la canción y las instrumentaciones de carácter más bien acústico, dentro de esas melodías siempre cuidadas. Jairo recorre múltiples estilos y referentes en un trabajo que se extiende hasta los diez cortes.

[object Object]

Soy un DJ todo terreno, participo en eventos de todo tipo: presentaciones, pruebas deportivas, festivales, pubs, discotecas, mercados, ferias… Con echarle un ojo a nuestras redes sociales te puedes hacer una idea.

[object Object]

Siempre me gustó la música y a mediados de los 90 a alguien se le ocurrió que era buena idea darnos las llaves de Radio Valle y darnos un programa de música al que llamamos SoulTrain donde sonaban los estilos propios de la época, pero no fue hasta regresar de la etapa universitaria en La Laguna cuando la cosa se puso seria, y hasta el día de hoy.

[object Object]

Cuando formamos en aquella época Grajasound mi amigo Lolo y yo quisimos poner algo propio de La Palma y salió Graja, luego añadimos algo en inglés, ya que todos sabemos que así suena más in, jajaja, en fin y así surgió Grajasound.

[object Object]

No tengo vergüenza alguna en poner temas que me gustan sean del estilo y época que sean, me encanta ver esas caras de sorpresa e incomprensión, pero diría que alguna canción de OBK.

[object Object]

Creo que no hay una mala canción, es más una cuestión del momento. Lo que no quita que muchas veces un petición te puede abrir los ojos y levantarte la sesión. Como anécdota, cuando ya llevas unas horas calentando a la gente y estás muy arriba y: «¡DJ, DJ! ¿Te puedo pedir algo? Roberto Carlos, Un gato que está triste y azul». Pero qué coño, jajaja.

[object Object]

Me gusta andar por el evento antes de mi pinchada y observar al público y su respuesta al DJ que está sonando, edad etc. Como tic, me gusta cerrar los ojos para vivir el tema.

[object Object]

Glastonbury, puestos a desear.

[object Object]

¿Te parece poca locura dedicarnos a esto de manera profesional?