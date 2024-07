Caminaba yo mis cinco kilómetros con mis gafas Rayban Meta oyendo la última rave en Hotel Destino de Ibiza, cuando me suena un piticlín de alguno de mis correos, y resultó ser la última noticia del The Seasteading Institute, acerca de la compatibilidad de la democracia y las ciudades nación en medio de los océanos, fuera de las legislaciones internacionales. Si llevaba yo en la cabeza la duda de anotarme a un curso de macramé o a otro de filosofía estoica o postmoderna, y con gran vacilación acerca de cuál de las dos sería más útil o inútil, esta última noticia blogueada por el Seasteading Institute, me sacó de esas dos pérdidas de tiempo en esta época en la que el pensamiento profundo se está trasladando del humano a su extensión natural: la máquina, la AI.

Y volví a la ultrarrealidad de la AGI, que llega como un tsunami que, o surfeamos, o nos revuelca en el fango. Con una orden «¡Hey Meta!» pasé a oír, mientras caminaba, una charleta Tedx de 2024 de Mustafá Suleyman, CEO de Microsoft AI, y cofundador de Deepmind, la empresa que con el Alpha Go quebró al campeón mundial de Go, e inició el reinado de la AI sobre la humanidad.

Suleyman pone el ejemplo de cuando su sobrino le preguntó por si la Inteligencia Artificial era solo una herramienta o era una nueva especie digital, y la presentaba como la ola de creación más rápida y con mayores consecuencias desde el inicio de la vida en el planeta Tierra, y: «Para contener esta ola, poner la acción humana en el centro y mitigar las inevitables consecuencias no deseadas que probablemente surjan, deberíamos empezar a pensar en ellos como en un nuevo tipo de especie digital», dijo.

Frente a esto, hay que «tener el coraje de enfrentar el potencial de los escenarios oscuros». Suleyman calcula entre cinco y diez años, o sea, entre 2029 y 2034, la fecha para que los humanos tengan que enfrentarse a los peligros de los modelos autónomos de AI, los AGI y los ASI. Los estados nación y los cúmulos de estados imperiales, masas de humanos regidos por democracias en descomposición o dictaduras colectivistas en busca del control total, quedarán inanes ante esa generación de inteligencia artificial autónoma y controladora a la que se le está dando las claves de todo (sistemas de suministro de electricidad, centrales atómicas, equipos de vuelo y transportes terrestres, drones, ejércitos, logística de todo tipo, es decir, la sangre de lo que es una sociedad humana en movimiento para sobrevivir). Vamos a Peter Thiel. Thiel es un financista libertario y conservador, y pertenece al Instituto Cato.

Es un empresario estadounidense nacido en Fráncfort, fundador, con Elon Musk, de Paypal, que reside hoy día en Los Ángeles y estudió derecho y filosofía contemporánea en la Universidad de Stanford. Estuvo, como inversor, en los principios de Facebook, y es hoy uno de sus miembros del consejo de administración, además de estar, asimismo, en el origen inversor de LinkedIn, Friendster, Geni, o Palantir Technologies.

Y Palantir Technologies conviene ser analizada aparte. Es una compañía de software especializada en big data, el alimento preferido de la AI, fundada en 2004 y con clientes como las agencias federales de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, industrias financieras y de la salud.

Su software Palantir Gotham es usado por analistas de contraterrorismo, y Palantir Metropolis es utilizado contra el fraude por empresas de servicios financieros. Peter Thiel es el mayor accionista de la compañía. El concepto de software de Palantir nació de la tecnología de PayPal para detectar actividad fraudulenta, especialmente de hackers rusos, y utiliza inteligencia aumentada, un híbrido entre la artificial y la humana.

Palantir destapó la Ghostnet, una ciber red de espionaje china, que había accedido a 1.295 ordenadores en 103 países, incluyendo la oficina del Dalai Lama, varias embajadas, y con acceso a la seguridad india y a la actividad de tropas de la OTAN en Afganistán. Thiel anda por el World Economic Forum, origen de la Agenda 2030, y por la conferencia del Grupo Bilderberg, en 2007 y 2008. Nota curiosa y española: el 7 de noviembre de 2009 obtuvo un doctorado honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín.

¿Qué hizo en 2006? Aportó 100.000 dólares para apoyar la campaña de donaciones Singularity Challenge, del Singularity Institute for Artificial Intelligence, que explora la Singularidad Tecnológica. También donó varios millones de dólares a una fundación para la investigación contra el envejecimiento. Thiel sabe, y dice, que democracia y la libertad se han convertido en incompatibles.

Y su influencia altruista también se ha visto en el concepto libertario del Seasteading Institute, del que hablé antes, fundado por Wayne Gramlich y Patri Friedman, y que pretende la colonización de los mares no costeros, un concepto de creación de viviendas permanentes en el océano, llamadas seasteads, que permanece jurídicamente fuera de los territorios reclamados por los gobiernos nacionales.

Propone plataformas readaptadas habitables, buques crucero modificados, o islas flotantes hechas a medida, con sistemas de gestión parecidos a los de ciudades-estado o micronaciones. Ya se han utilizado esos vacíos legales en el mar por organizaciones como Women on Waves, para practicar abortos a las mujeres procedentes de países que lo tienen prohibido bajo graves penas, o antiguamente por la Sea-org de Leonard Hubbard.

Pues ahí, ahí, va a refugiarse la AI, la especie digital predicha por Mustafá Suleyman, cuando sea atacada por los humanos, y desde ahí, desde ahí mismo, procederá a la conquista del planeta hasta su último reducto.